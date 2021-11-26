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Для получения хороших показателей урожайности крайне важен правильный подбор гибридов

По данным Росстата, под урожай 2021 года все хозяйства посеяли 1,68 млн га рапса против 1,49 млн га годом ранее. В том числе яровой рапс занял 1,4 млн га, тогда как в 2020-м было 1,19 млн га. Урожай рапса в прошлом году составил около 2,6 млн т, в этом к 16 ноября было собрано 3 млн т. В нынешнем сезоне рапс — как и другие основные масличные — традиционно останется одной из самых рентабельных агрокультур, прогнозируют отраслевые аналитики.



В 2020 календарном году средняя рентабельность производства рапса, согласно Росстату, составила около 24% при цене 27,6 тыс. руб./т без НДС. В сентябре 2021-го стоимость рапса в среднем по стране приблизилась к 43 тыс. руб./т без НДС. Также активно дорожает рапсовое масло: за последние два года цена на внутреннем рынке увеличилась с 49 тыс. руб./т до 95 тыс. руб./т. Экспортная цена масла в ноябре достигла $1,26 тыс./т, тогда как в августе 2020 года составляла $770/т. По оценке компании «ПроЗерно», рапсовое масло стало самым дорогим в мире из-за дефицита сырья.



В середине ноября котировки рапса на бирже EuroNext достигли рекордных почти $814/т. В России цена на маслосемена рапса в этот период была в диапазоне 48-54 тыс. руб./т. Востребованность рапса в мире увеличивается, в том числе на фоне роста спроса на биодизель и высоких цен на нефть и ее производные. Рапсовые жмых и шрот — ценный источник белка для кормления скота. По мнению Масложирового союза, рапс — это агрокультура с гарантированным рынком сбыта внутри страны (потребление рапсового шрота за сезон выросло на 26%) и с хорошим экспортным потенциалом. Доля России в мировой торговле рапсовым маслом пока составляет 8%, но глобальный спрос на него только растет, поэтому стимул для увеличения производства внутри страны достаточно высокий, уверены аналитики союза.



Выращивание рапса выгодно и по агрономическим причинам, так как он является хорошим предшественником для зерновых, обеспечивая гарантированную прибавку урожая на 10 ц/га, улучшает структуру почвы и обогащает ее органическими и минеральными веществами, отмечает союз. Кроме того, рапс — один из самых ранних медоносов для пчел.



Поскольку выращивать озимый рапс можно далеко не во всех регионах в силу климатических условий, аграрии обращают все большее внимание на яровой, который в России сеют едва ли не везде. Лидером по площади возделывания ярового рапса является Сибирь: в этом году агрокультура заняла там почти 700 тыс. га.







Структура затрат при производстве ярового рапса зависит от многих составляющих и может существенно отличаться в зависимости от почвенно-климатических особенностей региона и экономической стабильности сельхозпроизводителя. В среднем порог рентабельности находится на уровне урожайности 5-7 ц/га, что обеспечит покрытие всех затрат, включая производственные и общехозяйственные, оценивает менеджер по продажам рапса компании KWS Максим Мордовцев. Правда, нужно учитывать, что в хозяйствах могут быть применены разные системы защиты и питания растений, количество обработок, способ уборки и много других составляющих затрат, так что и рентабельность будет разной.



Для получения высоких показателей урожайности крайне важен правильный подбор сортов или гибридов сельскохозяйственных культур с учетом специфики каждого региона. В случае с рапсом в первую очередь необходимо учитывать продолжительность вегетационного периода, говорит менеджер по развитию бизнеса бизнес-подразделения «Зерновые культуры и масличный рапс» компании KWS Артем Горелов. Так, предприятиям Сибири нужны максимально скороспелые гибриды. Однако в селекции есть отрицательная корреляция между скороспелостью и урожайностью: чем более скороспелые сорта, тем ниже их урожайность при благоприятных погодных условиях, по сравнению с сортами с более долгим сроком вегетации. «Мы бы рекомендовали хозяйствам комбинировать сорта с разной степенью скороспелости с учетом климатических особенностей региона. Такой подход позволит им быть более защищенными от различных погодных факторов, — поясняет Горелов. — Если год окажется благоприятным, то сорта с продолжительным вегетационным периодом дадут высокую урожайность, соответственно, рентабельность будет выше. Если в летний период случится, например, сильная засуха, то сорта с коротким вегетационным периодом обеспечат производителям меньшие потери в урожайности».



Районирование гибрида тоже важно учитывать, продолжает Горелов: оно дает гарантию, что гибриды подходят для выращивания в определенной климатической зоне. Однако далеко не все компании подают свои гибриды для испытаний во всех регионах, поскольку это достаточно дорого и не всегда целесообразно. «Кроме районирования, нужно смотреть и на статистику. Например, по нашим данным, некоторые нерайонированные гибриды в ряде регионов занимают достаточно большие площади и дают высокую урожайность, а это значит, что, хотя гибрид не проходил испытания в конкретном регионе, он хорошо подходит для выращивания там», — отмечает специалист KWS.



Сейчас в линейке KWS на российском рынке представлены девять гибридов ярового рапса. Идеальным для Сибири компания называет ГЕФЕСТ КВС, который показывает стабильную урожайность по годам и обеспечивает отличные пищевые качества масла. Также хорошо зарекомендовал себя ранний высокоурожайный гибрид ДЖОЙ КВС с высоким потенциалом урожайности. Среди универсальных гибридов для выращивания во всех климатических зонах можно выделить ДЖАЗ КВС - это ранний пластичный гибрид с высокой адаптивностью, устойчивый к засухам. Среди новинок: ДЖОШУА КВС — пластичный гибрид нового поколения селекции с большим содержанием масла высокого качества, ДЖАНГЛ КВС с быстрым стартом, что является преимуществом против вредителей всходов, а также КВС ДЖАРУС, обладающий самым высоким потенциалом урожайности среди гибридов KWS.







Опыт производителей

Средняя урожайность рапса в этом году немного меньше среднемноголетней, например, в ряде регионов Приволжья она сократилась из-за засухи. «Однако наши гибриды все равно показали урожайность выше многих конкурентов. Кстати, в этом году скороспелые гибриды были более успешны, чем средне- и позднеспелые, — рассказывает Горелов. — К тому же в портфеле KWS есть гибриды, адаптированные к засухе и высоким температурам. В их числе гибрид ДЖОКЕР КВС. Хозяйства, которые его выбрали, например в Волгоградской области, остались очень довольны и увеличили заказ семян для посевной следующего года. В Сибири очень хорошо показал себя гибрид ДЖАЗ КВС: он отличался равномерным развитием и позволил предприятиям получить хороший урожай».



Предприятие «Агроэлита» (Красноярский край) выращивает рапс около шести лет. «Больше всего нам нравится работать с линейными сортами “Гранит” и “Регион 55”. Однако лучше всего себя показывает гибрид от KWS ДЖАЗ, — рассказывает исполнительный директор компании Денис Головин. — В этом году мы пробовали высевать рапс как с рекомендованной нормой — 3-4 кг/га, так и с завышенной — до 5 кг/га. Лучше всего урожайность получилась на участках, где высевали 4,7 кг/га. Удобряли посевы селитрой — из расчета 100 кг/га, делали две фунгицидные обработки, а также обработки против вредителей — крестоцветной блошки и рапсового цветоеда. Получили урожайность от 30 ц/га до 55 ц/га в зависимости от участка».



Выращивать рапс выгодно, особенно с учетом того, что цены на него в этом году высокие, отмечает Головин. По его словам, при нынешней конъюнктуре может возникнуть соблазн увеличить долю агрокультуры в севообороте, однако у «Агроэлиты» нет таких планов. «Сейчас под рапсом у нас 15% площадей. Хотя мы будем вводить в оборот новые земли и часть из них будем засевать рапсом, но опять же, не более 15%: нарушения севооборота приводят к снижению урожайности и ухудшению качества урожая», — поясняет он.



«Куйтунская Нива» (Иркутская область) выращивает яровой рапс более пяти лет, в том числе с прошлого года использует гибриды KWS. «При выборе гибридов мы обращаем внимание на скороспелость, чтобы период созревания был 90, максимум 100 дней. Также важно, чтобы агрокультура была устойчива к осыпанию», — делится агроном компании Петр Хилинин. Этот год был для хозяйства непростым в плане погоды. Из-за холодной весны поздно завершили сев — 5 июня, из-за позднего сева рапсу не хватило солнечных дней, поэтому он слабо раскустился. Небольшая засуха в июле тоже негативно сказалась на кущении. В итоге урожай был относительно невысоким. «Лучше всех показал себя гибрид ДЖОЙ КВС. Он поспел рано и дал урожайность 18 ц/га, что выше среднего по предприятию», — говорит Хилинин, добавляя, что в целом в регионе рапс выращивать выгодно. В этом году рапс занимал 4,5 тыс. га, к 2025 году предприятие планирует увеличить его посевы до 6 тыс. га.



Агроном компании «Мана» (Красноярский край) Максим Бабаев рассказывает, что хозяйство выращивает яровой рапс около десяти лет. «Сейчас используем гибриды, подходящие для холодного климата. В основном при их выборе обращаем внимание на урожайность, срок созревания, а также на отзывы коллег, — комментирует он. — В этом году урожай рапса у нас был существенно ниже среднемноголетнего из-за неблагоприятных погодных условий. Тем не менее выращивать рапс очень выгодно. Сейчас мы засеваем 2 тыс. га этой агрокультурой, возможно, в перспективе увеличим площади на 300 га, максимум — на 500 га».







Производство рапса будет расти

KWS отмечает рост интереса российских аграриев к своим гибридам ярового рапса, в последние годы спрос на них превышает предложение, несмотря на то что компания ежегодно наращивает объемы производства. «Мы связываем это с высоким качеством и широким ассортиментом», — уточняет Артем Горелов. KWS предлагает не только разные по длительности вегетационного периода гибриды, но и для различных целей. Так, животноводам подойдут сорта с высоким содержанием белка, для производителей рапсового масла — гибриды с высокой масличностью.



В целом компания прогнозирует дальнейшее увеличение производства рапса в России. Этому способствует множество факторов, среди которых достойная цена на продовольственный рапс, а также субсидии государства на выращивание масличных и, как следствие, увеличение вложений производителей в агрокультуру и повышение урожайности, перечисляет Максим Мордовцев. При этом основной прирост площадей был и будет в регионах Восточной и Западной Сибири ввиду благоприятных условий возделывания и географически удобного соседства с Китаем — основным потребителем маслосемян и рапсового масла. В ЦФО противоположная ситуация: там посевы ярового рапса сокращаются за счет увеличения производства более урожайного, а значит, и рентабельного озимого рапса.



Однако коммерческий директор KWS Александр Винник допускает и уменьшение посевов ярового рапса из-за повышения экспортной пошлины на маслосемена с 6,5% до 30%. Хотя возможен и другой вариант: рынок «отзеркалит» рост пошлины в цене на товарную продукцию. «Так или иначе, сегодня все считают деньги и отдают предпочтение самым рентабельным и маржинальным культурам, какой на сегодняшний день и является яровой рапс», — резюмирует он.



Для каждого региона России консультанты KWS, одного из крупнейших поставщиков семян ярового и озимого рапса, помогут подобрать нужный гибрид. Также компания оказывает полный цикл сопровождения клиентов: увеличение урожайности и максимальная реализация потенциала гибридов, а также получение прибыли сельхозпроизводителями — задача №1 для компании. «Наша команда может предоставить экспертные рекомендации, выработанные годами практики, начиная от выбора поля и заканчивая уборкой урожая, мы всегда поддерживаем клиента», — отмечает Винник. За последние два года количество сотрудников службы агросервиса KWS удвоилось, и штат продолжает расширяться.

