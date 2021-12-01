Как сохранить доход на подсолнечнике и кукурузе

BASF

Новый инсектицидный протравитель ПОНЧО от BASF защитит урожай от потерь

Современные технологии, новые гибриды семян, а также хорошая рентабельность производства постепенно расширяют ареал возделывания таких пропашных культур, как подсолнечник и кукуруза. Так, за последние 10 лет площадь главной масличной культуры увеличилась почти на 2 млн га, составив более 9,6 млн га в 2021 году, а кукурузы — в 1,6 раза, до 2,8 млн га. При этом наибольший прирост посевов подсолнечника отмечается в регионах Приволжского федерального округа (на 20%), а кукурузы — в ЮФО (более чем в 2,6 раза).



Больше посевов — больше рисков

Насыщенность севооборотов отдельных районов подсолнечником и кукурузой приводит к накоплению вредителей. Аграриями опасность вредителей часто недооценивается, между тем они могут нанести урожаю непоправимый вред. Например, в основных зонах возделывания кукурузы насчитывается более 200 видов насекомых, способных навредить будущему урожаю. Это как вредители-полифаги — личинки жуков-щелкунов, луговой мотылек, хлопковая и подгрызающие совки, стеблевой кукурузный мотылек, так и специализированные — кукурузный медляк, шведские мухи, разные виды злаковых тлей и прочие. По оценкам экспертов, ежегодно потери, вызываемые вредителями, в среднем составляют 10-20% урожая кукурузы, а при их массовом размножении поврежденность зерна может достигать 50%. При этом не только снижается урожайность, но и ухудшается качество зерна.



Потери на подсолнечнике могут быть еще больше, в отдельные годы из-за распространения вредителей урожай может снижаться на 60-80%. В частности, в период всходов подсолнечника наиболее вредоносны для него личинки жуков-щелкунов (проволочники), личинки жуков-чернотелок (ложнопроволочники), гусеницы подгрызающих совок, долгоносики, сверчки и другие.



С учетом того, что стоимость семян высокопродуктивных гибридов подсолнечника и кукурузы высока, они особенно нуждаются в надежной защите, ведь недополучение даже пары центнеров урожая с гектара снижает рентабельность производства. Борьба с вредителями на данных пропашных культурах должна быть направлена на защиту потенциальной урожайности путем сбережения оптимального количества растений на гектар и целостности каждого из них, особенно в случае ранних нападений вредителей. Культурам необходима длительная системная защита как подземной, так и надземной части растений, и начинать эту защиту важно уже на этапе подготовки семян. Ведь если атака вредителя началась, то проконтролировать его по вегетации или крайне сложно, или практически невозможно. Решение этой задачи требует новых и мощных решений, таких как инсектицидный протравитель ПОНЧО компании BASF.



Длительная защита

Новый препарат крупнейшего в мире химического концерна уже доступен для покупки и выбора для протравки у ведущих семенных компаний на российском рынке уже с 2021 года. ПОНЧО может использоваться для профессиональной протравки семян кукурузы и подсолнечника на специализированных заводах семенных компаний. Также отечественные сельхозпроизводители могут купить уже готовые, обработанные препаратом семена из портфеля самой BASF.



ПОНЧО обладает высокой эффективностью действия против почвенных (блошки, совки, проволочники, личинки жуков) и листогрызущих (тли, цикадки, мухи, листовой минер и т. п. ) вредителей всходов кукурузы и подсолнечника. Действующее вещество препарата — клотианидин — системный инсектицид, который позволяет защищать не только семена, но и молодые проростки на самых ранних и наиболее уязвимых стадиях: до 14-го листа у кукурузы и до четвертой пары листьев на подсолнечнике. Клотианидин — активный метаболит тиаметоксама, и ему не нужно время на превращение в растении или организме насекомого, он действует мгновенно, парализуя вредителя, который позднее погибает. Также это действующее вещество, в отличие от других подобных, благодаря меньшей растворимости и большей способности связываться с частичками почвы остается около семени или прикорневой зоны и не промывается, не испаряется, что способствует его полному поглощению растениями, не создает угрозы для грунтовых вод и защищает посевы от вредителей на начальных этапах роста еще надежнее.



Жидкая форма ПОНЧО способствует аккуратному отмериванию дозы, экономит время при обработке семян — препарат не нужно предварительно растворять, как формы препаратов в виде порошка. Благодаря высокой концентрация раствора требуется меньше места для его хранения и меньше контейнеров для утилизации. Кроме того, ПОНЧО не летуч, и сам продукт, и семена, обработанные им, при соблюдении стандартных мер защиты совершенно не вызывают раздражения кожных покровов и органов дыхания операторов и механизаторов, работающих с посевным материалом. В рекомендуемых нормах внесения инсектицид также не токсичен и для растений.



ПОНЧО хорошо комбинируется с фунгицидными протравителями семян кукурузы и подсолнечника. Опыт, проведенный на площадке агроцентра BASF в Краснодарском крае, показал, что применение данного препарата с фунгицидным протравителем АЛИОС на кукурузе дало длительную защиту от вредителей и болезней, оказало положительное физиологическое влияние на сельхозкультуру, а урожайность кукурузы при этом выросла почти на 11 ц/га, составив 61,4 ц/га.







BASF