Аграрные вузы участвуют в программе «Приоритет 2030». Российская вузовская наука нуждается в развитии

Вузовская наука в России нуждается в развитии, сегодня это ахиллесова пята большинства отечественных университетов. Об этом во вторник заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на экспертной сессии «Аграрное образование как движущая сила для развития человеческого капитала» конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

«К сожалению, это ахиллесова пята большинства российских университетов, настоящей науки в некоторых из университетов нет, соответственно, идет подготовка, по существу передача старого знания, которое может быть на 20%, 30%, 40%, 50% актуально», — заявил Фальков. По его словам, вузы порой не знают, как «науку отстраивать».



«В практической плоскости очень много развилок, которые надо пройти. В предстоящие 10 лет мы будем заниматься тем, что будем помогать всем университетам эти развилки пройти, чтобы у них появилась настоящая наука», — сообщил Фальков. Он добавил, что для решения проблемы министерство запустило программу по поддержке вузов «Приоритет 2030», в рамках которой планируется развивать исследования в университетах.



«В основании достаточно простой посыл лежит: современное высшее образование не может быть эффективным, качественным, востребованным без науки», — сказал министр.



В числе университетов, защитивших свои проекты для программы «Приоритет 2030», ведущий аграрный вуз страны — Тимирязевская академия. Также в «Приоритет» вошли Кубанский, Ставропольский и Саратовский ГАУ, которые возглавляют три консорциума в общей сложности из 12 аграрных вузов. Уже ведется активная работа по исполнению задуманного. Кроме того, аграрные вузы реализуют другие инициативы и проекты, как подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов.



«Участие аграрных вузов в программе “Приоритет 2030” — это победа. Но для того, чтобы в аграрную отрасль внедрялись новые разработки, мы реализуем и другие проекты. Один из них — это Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства, которая призвана укреплять связь между наукой и бизнесом. Другая важная инициатива — “Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК”, в рамках которой будет активизировано развитие школ российской селекции и генетики», — рассказал Максим Увайдов.



Проекты аграрных вузов, представленные в программе «Приоритет 2030», отличает ориентация на внедрение передовых технологий для развития высокотехнологичного сельского хозяйства. Стратегические проекты вузов-победителей сфокусированы на разработке и внедрении агробиотехнологий, цифровых решений и других ключевых для нашей экономики направлениях.



«Победа аграрных вузов в программе “Приоритет 2030” — это главное событие для аграрного образования. Девиз программы — “Лидерами становятся”, и за 10 лет аграрные вузы станут действительно лидерами. Для того чтобы добиться этого, можно использовать накопленный мировой опыт», — рассказал глава дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.



По словам Владимира Авдеенко, для развития аграрного образования и реализации научных проектов в этой сфере необходима глубокая горизонтальная интеграция, или конвергентность, всех отраслей знания, а также живое взаимодействие между наукой и бизнесом.



«Предполагая реализовать прикладное решение для сельского хозяйства, наука больше не может долгое время разрабатывать и тестировать его. Она должна работать на уровне живого взаимодействия с бизнесом, глубокого понимания его запросов и быстро реагировать на них», — подытожил Владимир Авдеенко.



Еще два-три года назад невозможно было представить, что на одной площадке могут собраться представители аграрных университетов, Минообразования и Минсельхоза. А для обеспечения устойчивого и системного развития аграрных вузов очень важна межвузовская и межведомственная коллаборация, и сейчас этот процесс запустился, сошлись во мнении участники сессии.

