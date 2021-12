«Животноводство будущего»: ведущие российские и международные эксперты обсудили проблему «Единого здоровья», а также инновации в современном животноводстве

MSD Animal Health

Образовательная программа, организованная компанией MSD Animal Health и ее партнерами, привлекла более 1000 участников и 50 спикеров из 10 стран мира

Организаторы образовательной программы — ведущая биотехнологическая компания MSD Animal Health, Центр развития здравоохранения МШУ «Сколково» и издание «Агроинвестор».



Мероприятие состоялось на площадке «Сколково» в третий раз и затронуло все основные направления животноводства: птицеводство, свиноводство и молочное животноводство.



Центральная тема программы — концепция «Единое здоровье», в рамках которой признается важность взаимосвязи между состоянием здоровья людей и животных, а также состоянием окружающей среды.



Программа «Животноводство будущего» прошла 30 ноября — 1 декабря на территории инновационного центра «Сколково» и Московской школы управления «Сколково». Организатором выступила компания MSD Animal Health совместно с Центром развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» и изданием «Агроинвестор». Поддержку в организации программы оказало отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией.



Во время панельных дискуссий и профильных сессий выступили более 50 экспертов из аграрной индустрии и здравоохранения из 10 стран мира. Программа проходила в гибридном формате — все сессии были доступны как очно, так и в режиме онлайн-трансляции. Участниками образовательной конференции стали ветеринарные врачи, представители крупнейших агрохолдингов и ведущих агропредприятий России, а также студенты ведущих профильных вузов страны.



«Будучи одной из ведущих технологических компаний, MSD Animal Health несет ответственность за развитие отрасли сельского хозяйства и укрепление ее кадрового потенциала. Рад осознавать, что такие мероприятия, как “Животноводство будущего”, становятся все более востребованы. Мы готовы делиться не только передовыми технологиями и препаратами, но и накопленными знаниями», — поприветствовал участников конференции управляющий директор MSD Animal Health в России, СНГ и на Европейских экспортных рынках Артем Кондрашов.



Первую часть центральной панельной дискуссии организаторы посвятили проблеме зоонозов — инфекционных болезней, которые передаются людям от животных.



В дискуссии приняли участие представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Федерального центра охраны здоровья животных, Национального союза свиноводов, Молочного союза России, Национальной ассоциации производителей индейки, а также компании Agrifood Strategies.



«Очевидно, что зоонозы выдвигаются на передний план угроз человечеству. Распространение информации на экспертном уровне, на общественном уровне налагает особую ответственность на профессионалов в этой среде, потому что мы должны быть источником объективных знаний. Мы должны доводить до лиц, ответственных за принятие решений, как бороться с нынешней ситуацией», — подчеркнул директор отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков.



Считается, что человечеству удалось победить лишь одну зоонозную инфекцию — натуральную оспу, но на смену ей в 1977 году пришли множество других заболеваний. Заместитель директора московского представительства МЭБ (Всемирная организация по охране здоровья животных) в России Жан Перше рассказал, что на сегодняшний день 61% патогенов человека в мире имеют зоонозную природу.



Начальник службы по международному сотрудничеству ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ), доктор ветеринарных наук Артем Метлин считает, что бороться с зоонозами необходимо через наращивание вакцинации животных. Например, бешенство диких животных является основным источником заражения людей — в 95% случаев люди заражаются бешенством именно от собак.



Вторая часть панельной дискуссии была посвящена проблеме антимикробной резистентности. Спикерами сессии выступили представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, Национального союза свиноводов, Молочного союза России, группы компаний Danone, группы «Черкизово», а также представитель Россельхозбанка.



Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Сергей Яковлев уверен, что проблема устойчивости микробов к антибиотикам — их избыточное применение в медицине, ветеринарии и агроиндустрии. Ежегодно в мире от заболеваний, вызванных антибиотикорезистентными микробами, умирают 700 тыс. человек, а ООН включила антибиотики в список 10 глобальных угроз человечеству.



В этой связи, как подчеркнули эксперты, критически важно повышать осведомленность отрасли и общества в целом об ответственном использовании противомикробных препаратов.



В этом направлении уже есть ряд инициатив, реализующихся на отечественном рынке. Про аудит использования антибиотиков на животноводческих фермах рассказал руководитель направления по развитию поставщиков молока группы компаний Danone в России Константин Стуловский. Он представил курс «Ответственность после антибиотиков». Компания планирует делиться со своими поставщиками знаниями о том, что нужно делать, чтобы животные меньше болели.



По словам экспертов, на российском рынке уже появились компании, частично или полностью отказавшиеся от применения антибиотиков. Так руководитель управления сертификации и стандартизации группы «Черкизово» Елена Агеева рассказала, что компания полностью отказалась от кормовых антибиотиков. На производстве антибиотики используются только в терапевтических целях по показаниям, а применение антибиотиков 1-й и 2-й группы полностью исключено. Кроме этого, на предприятиях «Черкизово» уже более четырех лет действует стандарт Animal Welfare, призванный снизить стресс у животных и улучшить качество их содержания. За несколько лет применение стандарта позволило повысить не только эффективность выращивания, но и экономическую эффективность компании.



Заведующая отделением биотехнологии ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ВГНКИ) Ольга Иванова отметила, что на государственном уровне также разрабатываются комплексные меры по уменьшению использования антибиотиков. В частности, на основе научных исследований Минсельхоз подготовил приказ, ограничивающий использование определенных препаратов для лечения сельскохозяйственных животных. Также в рамках ВГНКИ ведутся научно-исследовательские разработки по созданию альтернативы антимикробным препаратам — препарата-бактериофага. «В настоящий момент препарат завершает свои испытания, и мы надеемся, что в ближайшее время его повсеместно можно будет использовать», — подчеркнула спикер.



После панельных дискуссий участники конференции разделились по трем параллельным секциям: «Птицеводство», «Молочное животноводство» и «Свиноводство». В течение двух дней они обсудили основные вызовы и тренды в животноводстве, вопросы репродуктивной эффективности, а также заболеваемости гриппом птиц и африканской чумой свиней.



Эксперты уделили больше внимания темам инноваций в кормлении, производства продукции без кормовых антибиотиков. Комплексными решениями в области вакцинации поделилась компания MSD Animal Health. Кроме того, эксперты рассмотрели стратегию государства по применению антибиотиков в животноводстве и цифровые инструменты в управлении. Среди актуальных тем конференции были и способы снижения себестоимости животноводческой продукции.



Масштаб программы отражает растущее внимание отрасли и общества к вызовам, стоящим перед агроиндустрией. По словам организаторов, только в условиях сотрудничества всех участников отрасли, включая регуляторов и экспертов из области здравоохранения, можно найти возможности для решения стоящих на повестке животноводства проблем.



