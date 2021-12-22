АГРОС-2022: деловая атмосфера, современные решения и полезный контент в начале года

АГРОС

Более 300 участников из 25 стран мира. Впервые АГРОС пройдет в двух выставочных залах. Увеличение экспозиций «Кормовые решения» и «Продукты ветеринарии» — рост предложения для птицеводства и свиноводства. Ключевая тема программы выставки — «Устойчивое развитие АПК». Мероприятия Федерального форума фермеров (ФФФ) 27 января будут интересны для предприятий АПК малых и средних форм хозяйствования

С 25 по 27 января 2022 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и отраслевых объединений состоится международная выставка животноводства, племенного дела и кормопроизводства АГРОС. Церемония официального открытия выставки состоится 25 января с 13:00 до 14:00.



АГРОС — это авторитетная отраслевая площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. На январской выставке ожидаются более 300 участников из 25 стран мира и посетители из более 80 регионов страны.



Тематические разделы выставки АГРОС охватывают все виды профессионального животноводства, такие как молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, козоводство, овцеводство и другие, на всех этапах производственно-сбытовой цепочки.



Ведущие мировые и российские производители решений для содержания, кормления и ухода за животными, доильного и охладительного оборудования, кормовых и ветеринарных решений, а также современной генетики будут представлены на АГРОС-2022. Участники представят на выставке технику и оборудование для производства и заготовки кормов, удаления и использования животноводческих отходов, а также семенной материал кормовых культур.



В 2022 году АГРОС впервые пройдет в двух выставочных залах, в одном из которых будут размещены экспозиции «Кормовые решения» и «Продукты ветеринарии». Впервые более 60 компаний примут участие в этих разделах и значительно увеличат предложение АГРОС для представителей птицеводства и свиноводства.



В рамках немецкого коллективного стенда, организатором которого выступает Федеральное министерство сельского хозяйства и продовольствия Германии, более 20 производителей и поставщиков представят свои самые современные решения.



Наряду с выставочной экспозицией, посетителей АГРОС традиционно ожидает обширная и разносторонняя деловая программа. Более 50 мероприятий разного формата по наиболее актуальным вопросам в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, свиноводстве и других направлениях животноводства, а также в кормопроизводстве привлекут внимание посетителей.



Главная тема деловой программы АГРОС-2022 — «Устойчивое развитие АПК». В рамках пленарного заседания «Устойчивое сельское хозяйство в России. Предпосылки трансформации», организованного НИУ Высшей школой экономики, ассоциацией «Технологическая платформа “Биотех 2030”» и ДЛГ РУС, а также в серии других мероприятий будут обсуждаться вопросы устойчивого развития АПК, ее экономические, социологические и экологические аспекты, вопросы уменьшения рисков, связанных с отраслью животноводства.



Традиционно значительная часть деловой программы АГРОС посвящена молочному животноводству. Свои мероприятия проведут «Союзмолоко», ФГБНУ ВНИИплем и Ассоциация промышленного козоводства, Центр изучения молочного рынка, Институт молока и другие авторитетные организации и компании.



В 2022 году впервые на выставке будет представлен обширный деловой контент — более 20 часов — для представителей профессионального птицеводства и свиноводства. Так, 26 января пройдут две многочасовые международные конференции на тему инноваций в промышленном птицеводстве и свиноводстве: менеджмент, технологии, кормление и ветеринария, организаторами которых выступают ГК «Мегамикс» и ГК «ВИК». Также впервые в рамках АГРОС Национальная ассоциация производителей индейки проведет панельную дискуссию «Инвестиционная привлекательность отрасли индейководства». Вопросы профессионального образования в птицеводстве будут в центре внимания участников панельной дискуссии, организованной Национальным союзом птицеводов и Российской академией кадрового обеспечения АПК.



Национальный союз свиноводов и Институт цифровизации АПК проведут конференцию «Цифровизация — неотъемлемый инструмент повышения эффективности производства».



Ветеринария и кормление также являются важными темами мероприятий. 25 января департамент ветеринарии Минсельхоза России проведет сразу три мероприятия, одно из них — конференция «Антибиотикорезистентность — нарастающая проблема при выращивании сельскохозяйственных животных».



Федеральный форум фермеров (ФФФ) — премьера АГРОС-2022. 27 января деловая программа будет особенно интересна представителям малого и среднего бизнеса в АПК. В этот день запланированы десять мероприятий: по молочному животноводству — племенному делу и козоводству, сыроделию; птицеводству; мясному скотоводству; кормопроизводству; пчеловодству; кормлению, ветеринарии и уходу за животными; состоятся мастер-классы. Организатором семинара «Агротуризм как источник дополнительного дохода фермеров» выступит департамент развития сельских территорий Минсельхоза России.



Впервые на АГРОС пройдет Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов на тему «Сельскохозяйственная кооперация — основа устойчивого развития аграрной отрасли»! Годовые и общие собрания на выставочной площадке АГРОС проведут Национальный союз производителей говядины (НСПГ), РСО «Агроконтроль», Ассоциация производителей КРС голштинской породы.



Конкурсная программа «Лучшие на АГРОС» уделяет особое внимание инновационным разработкам в сфере животноводства. Ежегодно наградами отмечаются проекты, призванные служить обеспечению прибыльного и долгосрочного роста животноводческой отрасли, требующей постоянной модернизации предприятий путем внедрения передовых технологий и процессов. В этом году появилась новая номинация конкурса инноваций — «Лучшее кормовое решение». Награждение победителей конкурса пройдет в торжественной атмосфере в рамках официальной церемонии открытия выставки.



«Ярмарка вакансий» традиционно развернет свою работу на АГРОС. Выпускники учебных заведений и специалисты, ищущие новые сферы деятельности, смогут разместить здесь свое резюме, а животноводческие хозяйства и компании — свои вакансии.



На выставке АГРОС профессионалов отрасли будут ожидать самые современные решения, полезный контент и настоящая деловая атмосфера.



Организатор: ОOО «ДЛГ РУС».



Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.



Партнеры выставки:



Национальный союз производителей молока



Национальный союз свиноводов



Национальный союз птицеводов



Национальный союз производителей говядины



Национальный органический союз



Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия (DLG)



Доступ на выставку и все мероприятия деловой программы осуществляется после прохождения электронной регистрации онлайн https://agros-expo.com/visitagros или на стойках регистрации в фойе павильона №2 МВЦ «Крокус Экспо». Проведение выставки планируется в формате COVID-FREE — допуск на выставку будет осуществляться по QR-кодам в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент проведения выставки.



Сайт выставки: www.agros-expo.com

