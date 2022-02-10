Цифровой помощник для растениевода

Syngenta

Система Cropwise от Syngenta облегчит управление производством и повысит рентабельность бизнеса

Минсельхоз ведет активную работу в развитии цифровых технологий в сельском хозяйстве. Для того чтобы помочь аграриям быстрее внедрять digital-сервисы на производствах в 2020 году агроведомство стало разрабатывать национальную платформу «Цифровое сельское хозяйство». Основная цель проекта — цифровая трансформация отрасли посредством внедрения новых технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста эффективности в «цифровых» хозяйствах. По прогнозу министерства цифровые сервисы должны помочь увеличить производительность агропредприятий вдвое к 2024 году.



Высокая функциональность

Примерно 70% фермерских хозяйств США, Канады и Европы активно используют digital-технологии для сельского хозяйства. Российские аграрии пока отстают от этого показателя, но спрос на «цифру» увеличивается с каждым годом. Этот тренд давно уловили и поставщики средств производства для АПК. Многие из них создали собственные цифровые сервисы, которые облегчают работу сельхозпредприятий. Так, компания Syngenta, один из крупнейших мировых поставщиков агрохимии, за последние шесть лет приобрела четыре ведущие платформы по управлению агропроизводством на четырех лидирующих сельскохозяйственных рынках и объединила их в новую бизнес-структуру — Syngenta Digital. Все цифровые инструменты Syngenta Digital, которые работают под разными названиями в разных регионах и странах, ежедневно обслуживают свыше 65 млн га посевных площадей по всему миру. В прошлом году они были объединены в единый бренд — платформу Cropwise.



Данная система уже используется более чем в 25 странах и является ведущим игроком на восточноевропейском рынке цифровых решений. Покрытие Cropwise Operations только в России увеличилось в 2021 году более чем на 9 млн га. Общий земельный банк под управлением данной цифровой платформы превышает в нашей стране 20 млн га, более чем 1400 холдингов и хозяйств в России используют инструменты Cropwise.



Уровень практической востребованности digital-системы компании Syngenta тоже расширяется. За последние пару лет количество добавленных и выполненных в платформе агроопераций, отчетов осмотров полей выросло более чем вдвое. С помощью системы пользователи могут отслеживать историю вегетации, осадков, влажности почвы и погоды за последние 10 лет, вести одновременный контроль вегетации разных агрокультур на всех полях для быстрого реагирования на проблемы, определять потенциал полей и планирование севооборота. Платформа дает возможность аккумулировать стандартизированные данные от десятков спутниковых систем, дронов, метеостанций и разнообразных датчиков, фиксировать основные характеристики почвы, просматривать историю изменений оценки урожайности и определять причины потерь.



Помимо этого, Cropwise помогает растениеводам и в планировании работ, отображая их ход в режиме реального времени. Просмотреть всю информацию о полях и технике можно на одном экране из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Система будет отправлять пользователю уведомления о превышении скорости задействованных машин, работе без задания, несанкционированной разгрузке, выезде за пределы геозоны, сливе топлива, а также показывать полную историю передвижения и скорости техники, расход ГСМ, данные об обработанной площади и урожае.







Опыт аграриев

Сельхозпроизводители подтверждают: внедрение системы Cropwise значительно облегчает управление предприятием. «Русская аграрная группа» в Рязанской области использует платформу от Syngenta на площади около 80 тыс. га, рассказывает директор по растениеводству компании Дмитрий Гарнов. Его личный опыт работы с Cropwise составляет уже пять лет: ранее он работал в компании «Русагро», где платформой было охвачено целых 650 тыс. га.



«Первое, что привлекает в Cropwise, — возможность проводить мониторинг проблемных зон, — отмечает руководитель. — Допустим, есть 30 полей, у каждого из которых известен индекс вегетации агрокультур, и сразу видно, какие участки стоит оперативно посетить и где проблемы требуют немедленного вмешательства». Во-вторых, система позволяет прогнозировать урожайность, причем с высокой точностью. При наличии данных хотя бы за несколько лет можно с вероятностью в 95% определить, каким будет сбор по зерновым. Чуть меньше, но все равно более 90% составляет точность прогнозов по сахарной свекле.



Третья, не совсем очевидная, но все же важная функция платформы — возможность контроля. Но необходимость четко и вовремя заносить все данные в систему подразумевает, что агрономы и другие специалисты должны работать в поле и действительно владеть ситуацией. «Не получится сделать отчет с фотографиями, сидя в офисе», — говорит Гарнов.



Cropwise Operations вмещает в себя огромное количество важных возможностей. И чем более развитой и заинтересованной в повышении эффективности является компания, тем больше функций системы она применяет в работе. Если земель немного, как и персонала, то вполне возможно, что первое время хозяйство будет использовать 20% от потенциала этого цифрового продукта, обращает внимание руководитель. «Обучение персонала здесь становится ключевым моментом, — подчеркивает он. — Безусловно, Syngenta охотно проводит семинары и тренинги, разъясняет все, с чем могут возникнуть трудности, но и руководителям компаний стоит приложить усилия к обучению кадров: случается, что специалисты, особенно предпенсионного возраста, изначально тормозят процесс, не желая вникать в тонкости новой платформы. Однако использование ее уже в течение года-полутора наглядно демонстрирует, насколько полезной она является, и это мотивирует работать с ней более плотно».



Будущее сельского хозяйства невозможно без использования цифровых сервисов, уверен глава хозяйства «Элитные семена» Андрей Самошин. Понимая это, компания старается активно их внедрять, постоянно занимается обучением сотрудников. В Тульской области предприятие выращивает зерновые и масличные культуры на 10 тыс. га — это и старопахотные земли, и те, что только вводятся в оборот, и все они в той или иной степени охвачены системой Cropwise, сообщает руководитель. Платформа используется компанией два года. «Система, что наиболее важно, позволяет вести историю полей — это упрощает анализ предыдущих периодов работ и схему планирования — удобно, когда все данные и показатели представлены таким наглядным образом, — поясняет Самошин. — Можно анализировать прошлые сезоны с учетом локально сложившихся погодных условий, сенофаз, а также оптимальных агротехнических сроков (подходящих для тех или иных операций в полях). Так можно понять, насколько типичным был год и какая культура как себя повела после конкретного предшественника. Cropwise упрощает и логистику внутри хозяйства».



Выбранная на усмотрение пользователя информация собирается в единую подборку, что дает возможность «охватить» ситуацию в целом. По словам руководителя, это важно и для предварительной оценки, и для дальнейшего глубокого изучения технологами и агрономами. При этом специалисты компании Syngenta всегда готовы прийти на помощь и разъяснить все тонкости обращения с платформой. «Отзывчивость и грамотное сопровождение стали одним из решающих факторов при выборе продукта именно этого поставщика», — акцентирует внимание Самошин.



АФ «Прогресс» владеет 17 тыс. га, на которых выращиваются озимые пшеница и ячмень, рапс, соя, яровая пшеница, сахарная свекла и кормовые культуры. Все поля предприятия охвачены системой Cropwise. «Работаем на этой платформе уже пять лет, — рассказывает финансовый директор компании Дмитрий Зайцев. — В этом цифровом продукте привлекает надежность и обширный функционал. По сути, мы пользуемся почти всеми возможностями». По словам топ-менеджера, система работает очень эффективно, особенно при условии интеграции с 1С. Так, «Прогрессу» теперь доступен мониторинг техники, где можно отсмотреть даже списание ГСМ и товарно-материальных ценностей. Полезными оказываются и такие функции, как скаутинг, прогноз урожайности, при этом не отмечено «вообще никаких отклонений от прогнозов по сбору зерновых и рапса из масличных», подчеркивает Зайцев.



Удобно сделана визуализация земельного банка, продолжает топ-менеджер. В любой момент можно посмотреть все внесенные в базу обследования почв, в том числе точечные. Благодаря этому агрослужба отслеживает динамику изменения состояния почв и принимает решение о внесении органики при повышенной кислотности и т. п.



«Специалисты компании Syngenta отзывчивы, с ними можно обсудить любые вопросы, касающиеся Cropwise, под вас даже могут доработать продукт при необходимости», — делится Зайцев. Однако он ожидает дальнейшего увеличения функционала платформы. «Хотелось бы получить расширенный функционал по прогнозированию, учитывающий все погодные факторы, — говорит топ-менеджер. — Пока что по кукурузе и сое не удается получать точных данных как раз из-за этого». Также пока отсутствует возможность вносить в группу весь арсенал техники, работающий, например, при внесении удобрений. Так, с опрыскивателем идет целый шлейф техники, работающей на подвозе и загрузке, и объединение их в одну группу позволило бы учитывать их совместную выработку на гектар. Не хватает и отдельного учета перевезенных грузов, перечисляет Зайцев.



Денежные и временные затраты

Средняя цена подписки Cropwise Operations — около $1 в год за гектар в зависимости от страны и площади земли, которую планируется контролировать. Существует также возможность использовать ограниченную бесплатную версию системы для просмотра самостоятельно обработанных снимков. Кроме того, Syngenta предлагает для пользователей Cropwise первоначальные презентации и тренинги, а также клиентскую поддержку, набор онлайн-тренингов, курсов и сертификацию в Cropwise Academy. Стоимость платформы не включает расходы на поездки к клиенту, так как сервис не требует физического присутствия. Специалисты компании постоянно доступны для клиентской поддержки.



Настройка цифровой платформы для пользователей занимает от нескольких часов до двух недель, что также зависит от площади, которую система будет обслуживать, и используемого функционала.

