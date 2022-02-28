CLAAS

По оценке экспертов концерна CLAAS, развитие современных технологий земледелия позволяет более активно расширять органическое земледелие, выводя это направление сельскохозяйственного бизнеса из нишевого в одно из основных

До настоящего времени многие эксперты рассматривали экологичное производство сельхозпродукции как узкое направление бизнеса, неспособное решить глобальную проблему обеспечения растущего населения Земли продуктами питания. Согласно прогнозам, к 2050 году количество живущих на планете людей вырастет до 10 млрд человек, и для производства необходимого объема пищевой продукции требуются промышленные объемы производства, которые способны обеспечить лишь крупные агрохозяйства. Тем не менее ряд исследований показывает, что в ближайшем будущем сельское хозяйство может продолжить развитие по гибридному пути, где традиционные и экологичные методы возделывания будут сочетаться.



Несмотря на то что в общем объеме пахотных земель экологическим способом обрабатывается лишь 1,5%, целый ряд стран показывает более весомые данные. Так, в 16 государствах мира не менее 10% сельхозплощадей отведено органическому производству. В Австралии этот показатель достигает 50%. В числе крупнейших рынков органических продуктов питания — США (€44,7 млрд), Германия (€11,9 млрд) и Франция (€11,3 млрд).



В пользу экологичного земледелия говорят меры, реализуемые во многих странах мира в рамках политики устойчивого развития. Вводимые законодательные ограничения на использование химических пестицидов и гербицидов стимулируют многие компании к переходу на органические технологии возделывания. К примеру, в одной лишь Германии насчитывается уже 4200 фермерских хозяйств, которые производят продукцию по экологическим стандартам. А во всем мире таких предприятий насчитывается более 100 тыс. При этом с точки зрения используемой техники различий между традиционным и органическим земледелием практически не существует. Более того, две тенденции развития современного сельскохозяйственного машиностроения помогут масштабировать предприятия, выпускающие органическую продукцию, и перейти от традиционно небольших ферм к средним и крупным хозяйствам. В частности, речь идет о роботизации и диджитализации.



Расширение использования агророботов, механических систем и цифровых технологий позволит сократить ручной труд как в традиционном, так и в органическом земледелии. А нацеленность разработчиков и производителей сельхозмашин на создание универсальной интеллектуально насыщенной техники поможет использовать ее во всех типах земледелия при выращивании традиционных и специальных культур.



Таким образом, как считают эксперты концерна CLAAS, уже сегодня органическое земледелие перестает быть нишевым бизнесом и с каждым годом будет становиться все более массовым и масштабным.



По материалам годового отчета концерна CLAAS

