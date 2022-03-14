«Куриный король»

15 марта в рамках ежегодной выставки «Куриный король» состоится панельная дискуссия профессионалов сельскохозяйственной отрасли «АПК Экспорт 2022 — перспективы и прогнозы возможности»

Среди основных тем, которые обсудят его участники, будут вопросы экспорта продукции агропромышленного сектора в новых для рынка условиях.



В связи с изменившейся конъюнктурой экспорт сельскохозяйственной продукции из России с начала года по состоянию на 6 марта составил $4287 млрд, что на 8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе.



Наиболее сильно, отмечают эксперты, снизились объемы экспорта на зерновом рынке. В прошлом сезоне в мировых поставках пшеницы наша страна занимала около 20%, в этом сезоне — 17%. Но даже при неблагоприятном развитии событий Россию будет сложно убрать с мирового рынка.



В связи с этим экспортеры рассматривают возможности переориентации своей деятельности, замещения традиционных рынков новыми. По мнению Клима Комарова («Агроэкспорт 168»), в настоящее время ключевым экспортным вектором для российских производителей становится китайский рынок. Для обеспечения роста экспорта в этом направлении необходимо улучшение транспортно-логистической инфраструктуры. Решение этого вопроса позволит компаниям сконцентрироваться на производстве продукции, в которой нуждается рынок КНР, и выстраивании долгосрочных отношений с партнерами. Безусловно, для эффективного взаимодействия также важна поддержка на государственном уровне от обеих стран. О возможностях развития торговых взаимоотношений с китайскими партнерами в сфере АПК Клим Комаров расскажет участникам панельной дискуссии.



Илья Березнюк (Agro and Food communications) считает, что российским экспортерам важно рассмотреть новые рынки как потенциально возможные точки роста. Уже в настоящее время падение одних экспортных сегментов отчасти уравновешивается ростом других. Так, в первом квартале 2022 года на 61% вырос экспорт рыбы и морепродуктов. Поставки масложировой продукции увеличились на 41%, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 24%, мясной и молочной продукции — на 20%.



На мероприятии Илья Березнюк представит актуальные данные по проблемам несырьевого экспорта, логистическим решениям для температурных режимных грузов, а также возможностям продвижения товаров на внутреннем рынке.



Также в выступлении эксперт затронет вопросы взаимодействия экспортеров с банками. В частности, в настоящее время с учетом глобального роста цен на продовольствие и новой политики Центробанка России, в соответствии с которой компании обязаны продавать 80% валютной выручки, экспортерам имеет смысл покупать валюту для оплаты по встречному импортному контракту дороже, чем они ее продали.



При этом, уверен эксперт, в настоящее время экспортерам лучше не совершать глобальных резких движений. Турбулентная часть кризиса рано или поздно закончится, правила игры станут более очевидными для всех участников рынка, после этого можно будет более уверенно прогнозировать ключевые тренды, в том числе и касающиеся экспорта сельскохозяйственной продукции.



Генеральный директор «Штрубе Рус» Пеер Ефтимов осветит на мероприятии подход, касающийся взаимодействия российских агропроизводителей с зарубежными контрагентами, а также расскажет об особенностях импорта в настоящее время. Он считает, что, несмотря на существующие ограничения, при диверсификации логистических схем рынки ЕС и России смогут найти точки соприкосновения и работать в изменившихся условиях.



Также в панельной дискуссии примут участие представители разных ведущих российских компаний — экспортеров продукции сельскохозяйственного сегмента. Позицию компании «Союзмолоко» представит Артем Белов.



О возможностях взаимодействия сельхозпроизводителей и экспортеров с банками участникам панельной дискуссии расскажет Андрей Дальнов («Россельхозбанк»).



Михаил Меламед (Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс») представит взгляд на роль ВМР в экономике замкнутого цикла на примере сельского хозяйства.

