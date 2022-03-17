Активная защита для устойчивого будущего: новый фунгицид Пиктор® Актив

BASF

Универсальный фунгицид нового поколения ПИКТОР АКТИВ отвечает принципам устойчивого развития. В его составе — два самых мощных в своих классах действующих вещества: пираклостробин (стробилурины) и боскалид (карбоксамиды)

Последнее обеспечивает профилактику резистентности и снижение пестицидной нагрузки, что очень важно в современных условиях ведения интенсивного сельского хозяйства. ПИКТОР АКТИВ контролирует спектр экономически значимых заболеваний на шести культурах, а благодаря современной препаративной форме сохраняет высокую эффективность даже в сложных погодных условиях. Мы расскажем подробно, почему ПИКТОР АКТИВ позволит вывести экономику выращивания сахарной свеклы на качественно новый уровень.







Ключевые преимущества фунгицида ПИКТОР АКТИВ



- Эффективность против широкого спектра заболеваний.



- AgCelence®-эффект.



- Современная препаративная форма.



- Универсальность: подходит для применения на сое, сахарной свекле, подсолнечнике, озимом и яровом рапсе, горохе, кукурузе.



География выращивания сахарной свеклы в России достаточно широка — основные площади расположены в Южном и Центральном федеральных округах, но также посевы свеклы есть в Поволжье и Алтайском крае. В зависимости от погодно-климатических условий, особенностей поля и агротехники в каждом регионе доминирует свое заболевание. При этом основными болезнями во время вегетации сахарной свеклы можно считать церкоспороз, рамуляриоз, фомоз и мучнистую росу.







Здоровые листья для хорошего урожая



Чем опасны заболевания листьев свеклы? Разобраться в вопросе поможет книга под редакцией Дитера Шпаара «Сахарная свекла. Выращивание, уборка и хранение» (DLV Агродело, 2006), в которой изложены научные основы выращивания сахарной свеклы.



Авторы подчеркивают, что важнее всего сохранить фотосинтетическую активность листьев среднего яруса ботвы свеклы во второй части вегетации (июль-август). В этот период идет максимальный набор массы корнеплодов и накопление сахара. Здоровая ботва, полностью покрывающая почву, является предпосылкой для максимальной реализации потенциала урожая.



Начинать обработки фунгицидами рекомендуется уже при 5%-ном поражении листьев свеклы, причем наличие даже одного пятна церкоспороза или мучнистой росы позволяет считать лист зараженным. Стратегия защиты должна быть направлена на максимальное сохранение средней части листьев розетки.



Шпаар также отмечает опасность ранней инфекции, которая приводит к потере до 50% урожая от церкоспороза, в зависимости от восприимчивости сорта и погодных условий. Преждевременное отмирание листьев провоцирует образование большого числа молодых листьев во второй половине вегетации, что буквально вытягивает сахар из корнеплодов и негативно сказывается на урожайности.



Кроме того, заболевания ботвы могут негативно сказаться на качестве урожая и повышении концентрации нежелательных составляющих в корнеплодах (вредный α-аминоазот, натрий).







ПИКТОР АКТИВ против резистентности



Экономическая конъюнктура создает жесткие рамки для производства свекловичного сахара. В связи с этим при выборе фунгицида для защиты культуры всегда соблюдается баланс между затратами на обработку и эффективностью. И это объяснимо — даже 10%-ное поражение листьев свеклы церкоспорозом сокращает сбор очищенного сахара на 5 ц/га и больше.



Конечно, применение фунгицидов на сахарной свекле не новость. Как и на многих других культурах, одними из первых здесь стали применять фунгициды на основе триазолов. Так, долгое время эталоном защиты свеклы был препарат РЕКС® ДУО (на сегодняшний день регистрация препарата в РФ истекла), применялись и другие фунгициды (например, на основе ципроконазола). Любому специалисту в защите растений становится понятно, что риск развития резистентности к фунгицидам на основе триазолов возрастает при многолетней практике их использования.



Впоследствии, с выходом на рынок новых классов соединений, на свекле стали применять такие фунгициды, как АБАКУС® УЛЬТРА (триазол + стробилурин). Фунгицид ПИКТОР АКТИВ позволяет усилить антирезистентную стратегию в защите сахарной свеклы, так как содержит компоненты из разных классов — стробилурин (пираклостробин) и карбоксамид (боскалид) — и не содержит триазолов.



В системе с базовыми фунгицидами, такими как АБАКУС УЛЬТРА, препарат ПИКТОР АКТИВ обеспечит высокий уровень защиты сахарной свеклы от основных заболеваний даже в сложных условиях.







Активная защита свеклы



На сортах и гибридах ранних сроков уборки, с высокой устойчивостью к церкоспорозу и при слабом уровне заражения в первой части вегетационного сезона может быть достаточно одной обработки ПИКТОР АКТИВ против комплекса болезней листьев. В регионах с более высоким уровнем заражения и на сортах с высокой восприимчивостью к заболеваниям рекомендуется применение системы из двух последовательных обработок фунгицидами при достижении порога заражения.



В АгроЦентре BASF Краснодар применили именно схему из двух последовательных обработок фунгицидами (см. график). Сравнивали разные варианты применения фунгицидов: двукратное применение препарата на основе ципроконазола и трифлоксистробина (по рекомендации производителя) и последовательное применение АБАКУС УЛЬТРА (1,5 л/га) и ПИКТОР АКТИВ (0,6-0,8 л/га). Детальное описание опыта с комментариями руководителя АгроЦентра BASF Краснодар Дмитрия Шаповалова можно посмотреть на YouTube-канале BASF.



«Разница между вариантами даже бросается в глаза, — замечает Дмитрий. — При применении ПИКТОР АКТИВ развитие церкоспороза гораздо ниже, чем на варианте с применением препарата-конкурента».



Результаты уборки разных делянок с этого опыта представлены на графике, а действие фунгицидов можно оценить визуально по фотографиям.



При обнаружении симптомов церкоспороза на листьях свеклы рекомендуем провести обработку препаратом АБАКУС УЛЬТРА 1,25-1,5 л/га и повторно обработать поле спустя 21-28 дней фунгицидом ПИКТОР АКТИВ 0,6 л/га.



ПИКТОР АКТИВ сохраняет урожай даже после уборки!



Как показала практика, действие ПИКТОР АКТИВ не заканчивается после уборки культуры. Одна из важнейших задач в свекловодстве — предотвратить потери корнеплодов при хранении, и ее можно успешно решить с помощью нового фунгицида BASF.



Впечатляющие результаты показал ПИКТОР АКТИВ во время опыта ФГБНУ ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова (Воронежская область), где изучалась эффективность фунгицидов против болезней листового аппарата сахарной свеклы (см. табл. 1). Было заложено шесть вариантов опыта с различными схемами последовательной обработки фунгицидами и разными нормами расхода. Наилучший показатель по сохранности корнеплодов после 45 суток хранения продемонстрировал вариант №3 с повышенной нормой применения ПИКТОР АКТИВ 0,8 л/га (вторая обработка) в баковой смеси с АБАКУС УЛЬТРА 1,25 л/га (первая обработка). Показательно, что на всех вариантах с обработкой ПИКТОР АКТИВ отмечался высокий процент здоровых и низкий процент увядших корнеплодов, однако именно вариант с нормой расхода 0,8 л/га позволил добиться нулевого процента загнивших корнеплодов (см. табл. 2). Такой эффект можно объяснить действием боскалида, так как это одно из немногих веществ, способных подавлять Macrophomina phaseolina — патоген, вызывающий развитие корневых гнилей на сахарной свекле.



Вопрос предотвращения развития гнилей при хранении сахарной свеклы был актуален для «Сельхозинвеста» (Орловская область). В хозяйстве давно занимаются данной культурой, ежегодно приобретают широкий спектр фунгицидов для ее защиты, что позволяет успешно справляться со всеми болезнями. Однако перед предприятием стояла задача: повысить сохранность корнеплодов при длительном хранении в буртах. Рассказывает главный агроном Сергей Васильевич Савенков: «От специалистов компании BASF мы узнали о новом препарате ПИКТОР АКТИВ, в состав которого входит боскалид. Это вещество отлично зарекомендовало себя в борьбе с гнилями. Решили испытать фунгицид в нашем хозяйстве. Применяли препарат в последнюю обработку на экспериментальном участке сахарной свеклы площадью 2 га. Уже через 12 дней на варианте без обработки ПИКТОР АКТИВ отмечалось значительное распространение мучнистой росы, в то время как на обработанном участке культура была здоровая. Но самое главное — урожайность корнеплодов, убранных с экспериментального участка, после одного месяца хранения была выше на 200 кг/га!»



Таким образом, можно с уверенностью сказать, что благодаря ярко выраженному профилактическому действию боскалида в составе ПИКТОР АКТИВ сокращается поражение различными гнилями и достигается лучшая сохранность корнеплодов во время хранения.







Универсальный специалист



При соблюдении рекомендаций доля сахарной свеклы должна составлять от 10-12,5% до 20-25% в севообороте в зависимости от набора культур в хозяйстве. Важно, чтобы свекла возвращалась на прежнее место не раньше, чем через три-четыре года.



В зонах выращивания сахарной свеклы обычно возделываются такие культуры, как кукуруза, горох, возрастает доля сои. При подобном наборе культур в хозяйстве иметь на складе оптимальный запас фунгицида ПИКТОР АКТИВ очень удобно, так как препарат можно использовать не только на сахарной свекле, но и для защиты кукурузы, сои и гороха.



Сергей Савенков, главный агроном ООО «Сельхозинвест» (Орловская область): «Вопрос снижения гнилей при длительном хранении сахарной свеклы в буртах очень важен и требует срочного решения. Мы применили препарат ПИКТОР АКТИВ, благодаря чему получили более чем 200 кг/га сохраненного урожая!»

