В Уфе обсудили декарбонизацию земледелия и современные агротехнологии

«Щелково Агрохим»

С 22 по 25 марта в Уфе прошла 32-я международная специализированная выставка «Агрокомплекс». В ней приняли участие более 350 российских и зарубежных компаний. В числе экспонентов были специалисты уфимского представительства «Щелково Агрохим»

В торжественном открытии выставки принял участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, а также замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, который зачитал участникам и гостям приветствие главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева. По словам министра, Республика Башкортостан вносит существенный вклад в повышение уровня продовольственной безопасности страны, так как «является крупнейшим производителем растениеводческой продукции в Приволжском федеральном округе и в целом одним из самых сильных аграрных регионов России».



Пленарное заседание «Производство продуктов питания с “нулевым” углеродным следом» с участием заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрея Разина стало ключевым событием агрофорума. На нем обсуждались проблемы, задачи и ближайшие перспективы проекта Стратегии долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Напомним, что для разработки и испытания данных технологий в России создается национальная сеть карбоновых полигонов, которые расположены в различных регионах — с запада на восток страны. Важно, что опытное хозяйство «Щелково Агрохим» в Орловской области присоединится к проекту уже в 2022 году. Здесь будут испытываться почвозащитные технологии земледелия (минимизация почвообработки, накопление растительных остатков, диверсификация севооборота и др.), что в дальнейшем станет основой для создания на базе «Дубовицкого» карбонового полигона.



Один из постулатов карбонового земледелия — снижение пестицидной нагрузки на почву. Этого можно достичь, применяя препараты в инновационной формуляции от «Щелково Агрохим». Об этом, а также об особой агротехнологии, системе управления вегетацией сельхозкультур, рассказывали на стенде «Щелково Агрохим». Система управления вегетацией (CVS) позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Она основана на эффективном управлении ростовыми процессами в растениях в течение всего вегетационного периода. Первый шаг к реализации комплекса мер CVS — использование протравителей в современной формуляции — микроэмульсии (МЭ). Наноразмер частиц позволяет препарату максимально глубоко и полно проникать в семя, уничтожая патогены. Преимущества протравителей производства «Щелково Агрохим» в наноформуляциях посетителям стенда демонстрировали наглядно, при помощи набора для лабораторных опытов: они могли увидеть, что в сравнении с протравителем в форме концентрата суспензии протравитель в форме микроэмульсии проникает в семена целиком.



«Современные препаративные формы — важное преимущество препаратов “Щелково Агрохим”, — комментирует глава уфимского представительства Рамиль Юсупов. — Это касается не только протравителей, но и гербицидов в виде концентрата коллоидного раствора (ККР) и масляной дисперсии (МД), а также фунгицидов пролонгированного действия в формуляции концентрата коллоидного раствора и микроэмульсии. Эти препараты также являются частью системы управления вегетацией, завершают которую жидкие удобрения с микро- и макроэлементами серии УЛЬТРАМАГ, а также биостимуляторы БИОСТИМ. Информацию по этим препаратам наши гости также могли получить на стенде “Щелково Агрохим”».



В этом году, по словам Рамиля Юсупова, выставку «Агрокомплекс» экспоненты и посетители ждали особенно. Встречи были назначены и расписаны за несколько дней до начала мероприятия. Выставка снова стала местом встреч и поиска новых партнеров в связи с изменениями цепочек поставок на аграрном рынке.



«Мы отметили растущий интерес к продукции “Щелково Агрохим” еще до начала выставки. Можно сказать, в этом году мероприятие обрело свой изначальный смысл: вместо дружеских посиделок мы увидели реальный спрос на новых контрагентов и поставщиков. В свою очередь, мы сделали все, чтобы посетители стенда могли получить максимально полную и полезную информацию о продуктах и услугах “Щелково Агрохим”».



Наряду с препаратами для химической защиты растений, биопрепаратами, а также ростовыми стимуляторами и жидкими удобрениями на стенде отечественного производителя были представлены семена сельхозкультур. Особым спросом пользовались у посетителей гибриды нового поколения сахарной свеклы селекции «СоюзСемСвекла» — БРИЗ, БУРЯ, ВОЛНА, ВУЛКАН, ГЕЙЗЕР, ГОРИЗОНТ. Башкортостан — свеклосеющий регион. В 2022 году здесь планируется занять сахарной свеклой около 45 тыс. га пашни, из них около 10 тыс. га пока не обеспечены семенами в связи с затруднением импортных поставок.



«Мы уверены, что выбор в пользу гибридов от “СоюзСемСвекла” будет выигрышным для наших аграриев. Отечественная селекция, которую развивали по инициативе руководства “Щелково Агрохим”, достигла достойных высот, и наши семена дают хорошие, качественные урожаи сахарной свеклы», — подчеркнул Рамиль Юсупов.



Напомним, что по результатам госсортоиспытаний, которые прошли в Краснодарском крае в 2020 году, гибриды БУРЯ, ВОЛНА и БРИЗ не уступили представителям импортной селекции ни по урожайности, ни по дигестии, но превзошли их по устойчивости к заболеваниям.

