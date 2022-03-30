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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Где размещать рекламу фермерской продукции при блокировках и санкциях?

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Где размещать рекламу фермерской продукции при блокировках и санкциях?
CASHOFF
Где размещать рекламу фермерской продукции при блокировках и санкциях?
CASHOFF

В 2021 году в России рекламодатели потратили 313,8 млрд руб. на интернет-маркетинг. А уже в марте 2022 года часть привычных маркетологам инструментов приостановили или заблокировали

Точные прогнозы давать рано, но уже понятно, что адаптироваться к изменениям нужно быстро, чтобы занять лидирующие позиции. Тем более что часть иностранных брендов остановили свои маркетинговые кампании или вовсе ушли из России и освободили место для отечественных производителей.

Посмотрим на рынок рекламы. Там произошел одновременный перелив всех маркетинговых бюджетов на оставшиеся рекламные инструменты. Конкуренция на российских площадках возросла, что вызвало резкое повышение цен и снизило эффективность рекламы.

Помимо перегретого рекламного аукциона и недостаточной функциональности инструментов, на площадках социальных сетей остается контент с политической тематикой, который конкурирует с контентом брендов за внимание аудитории. Присутствие отрицательного эмоционального состояния аудитории — это риски для репутации бренда.

Рынок развивается в соответствии с трендами, следуя которым можно найти точки для роста и альтернативные каналы продаж.

6 трендов, закрывающих новые потребности потребителей

  1. Рост безналичных платежей и увеличение количества пользователей банковских приложений.

  2. Быстрая цифровизация всех сфер жизнедеятельности человека.

  3. Наличие программы лояльности как обязательный элемент при выборе банка.

  4. Цифровизация старшего поколения.

  5. Увеличение спроса на онлайн-покупки.

  6. Стремление людей к повышению финансовой грамотности.

За последние семь лет процент людей, предпочитающих безналичную оплату, вырос в 2,7 раза. 74% населения России используют безналичные средства платежа. Расчеты банковскими картами популярны благодаря удобству и простоте в использовании, возможности не носить с собой крупную сумму купюр, а также наличию программ лояльности (кешбэков) и дистанционному расчету.

Статистика по безналичным расчетам.png

Несмотря на то что банки попали под санкции, это не мешает вести операционную деятельность внутри страны. К тому же правительство России предпринимает меры поддержки банковской сферы в условиях санкций.

С повсеместной цифровизацией у покупателей увеличилось количество каналов для поиска и покупки нужного товара. И это не только маркетплейсы. Есть другая альтернативная площадка с эффективными инструментами рекламы — размещение кешбэк-акций за товар в банковских приложениях.

Банки давно уже стали экосистемами, в которых клиенты решают практически все финансовые вопросы в «один клик». Для клиентов создается персональная цифровая среда, в которой можно грамотно управлять своими деньгами, видеть и получать выгоду. В целях экономии клиенты подключаются к программам лояльности банков и покупают рекомендованные товары, за которые потом получают кешбэк.

Банки используют новые технологии с искусственным интеллектом, которые обрабатывают и анализируют все транзакции и чеки клиентов, что позволяет точно узнавать о предпочтениях и направлять персонализированные советы и предложения клиентам. 

Именно с помощью этой технологии российские аграрии и бренды уже разместили более 150 рекламных акций в приложениях банков и обеспечили оборот акционных товаров на сумму больше 2,5 млрд руб.

Приложение, включая мобильный интернет-банк, — это тихое и аполитичное место, в котором сосредоточиваются потребители. Больше 100 млн лояльных клиентов ждут, что банк предложит выгодные покупки.

Единственное решение для рекламы в банковских каналах, которое интегрировано и работает в ведущих банках страны, — это сервис перформанс-рекламы LOEE.

Механика перформанс-рекламы в банковских каналах

В отличие от общепринятых процессов чековых промо, механика кешбэка за товар в банках максимально упрощена. Бренд размещает кешбэк-акции на свой товар в банковском приложении. Сервис LOEE до этого проводит аналитику, четко персонифицирует будущих участников акции по анализу транзакций, чеков, финансового положения, времени и места совершения покупки, затем отправляет самым релевантным пользователям push-уведомления об акции. Клиент банка активирует акцию и оплачивает покупку картой банка онлайн или офлайн в любом магазине, в любом городе. Чек загружается автоматически, и клиенту сразу начисляется кешбэк. Механика полностью бесконтактна и не предполагает дополнительных действий со стороны покупателей в виде сканирования QR-кода. 

Механизм работы сервиса кешбэка LOEE.png

Бренд получает бесплатные показы и платит только за факт покупки товара в рамках кешбэк-акции. Так технология кешбэк-сервиса позволяет точно оценивать результат вложенных на маркетинг средств.

Благодаря оплате акционного товара картой банка чек автоматически загружается в мобильное приложение, вместе с тем все клиенты в банке верифицируются по паспорту. Эти решения защищают рекламный бюджет от мошенников.

С помощью кешбэк-сервиса производители («Село Зелёное», «Sибирская Коллекция», Whiskas, «Русский продукт» и др.) уже разместили больше 150 акций на аудиторию 100 млн клиентов в Сбербанке, Россельхозбанке, «Тинькофф банке», «Райффайзенбанке», ВТБ Банке, «Альфа-банке» и др.

Кейсы кешбэк за товар от производителя.png

Кроме того, реклама в банковских каналах учитывает еще несколько трендов — цифровизация старшего поколения и увеличенный спрос на онлайн-покупки. Неважно, где будет приобретен товар: старшим поколением в магазине рядом с домом или молодым в интернет-магазине. Это упрощает механику акций и делает короче путь до клиента — производитель выходит напрямую на потребителя без промежуточного звена в виде магазинов.

Клиенты могут интересоваться и заниматься чем угодно, но оплачивать свои интересы будут с помощью банковской карты. Помимо хобби, каждый день с помощью банковских карт люди оплачивают еду и обязательные платежи. Банковские приложения — это те самые точки ежедневного соприкосновения с клиентами.

Под задачи каждого бренда мы подбираем индивидуальную механику для акций, предлагаем несколько вариантов решений, с помощью нашей базы брендов намечаем совместное сотрудничество-коллаборацию. Мы заметили, что в кризисные периоды хорошо работают коллаборации. Они позволяют компаниям обменяться аудиториями, повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи.

Хотите убедиться, что чековые промо дают высокие показатели окупаемости? Посмотрите нашу презентацию LOEE, в которой собраны кейсы, пример расчета стоимости рекламы и показатели окупаемости.

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