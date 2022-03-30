Где размещать рекламу фермерской продукции при блокировках и санкциях?

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В 2021 году в России рекламодатели потратили 313,8 млрд руб. на интернет-маркетинг. А уже в марте 2022 года часть привычных маркетологам инструментов приостановили или заблокировали

Точные прогнозы давать рано, но уже понятно, что адаптироваться к изменениям нужно быстро, чтобы занять лидирующие позиции. Тем более что часть иностранных брендов остановили свои маркетинговые кампании или вовсе ушли из России и освободили место для отечественных производителей.



Посмотрим на рынок рекламы. Там произошел одновременный перелив всех маркетинговых бюджетов на оставшиеся рекламные инструменты. Конкуренция на российских площадках возросла, что вызвало резкое повышение цен и снизило эффективность рекламы.



Помимо перегретого рекламного аукциона и недостаточной функциональности инструментов, на площадках социальных сетей остается контент с политической тематикой, который конкурирует с контентом брендов за внимание аудитории. Присутствие отрицательного эмоционального состояния аудитории — это риски для репутации бренда.



Рынок развивается в соответствии с трендами, следуя которым можно найти точки для роста и альтернативные каналы продаж.



6 трендов, закрывающих новые потребности потребителей



Рост безналичных платежей и увеличение количества пользователей банковских приложений.

Быстрая цифровизация всех сфер жизнедеятельности человека.

Наличие программы лояльности как обязательный элемент при выборе банка.

Цифровизация старшего поколения.

Увеличение спроса на онлайн-покупки.

Стремление людей к повышению финансовой грамотности.



За последние семь лет процент людей, предпочитающих безналичную оплату, вырос в 2,7 раза. 74% населения России используют безналичные средства платежа. Расчеты банковскими картами популярны благодаря удобству и простоте в использовании, возможности не носить с собой крупную сумму купюр, а также наличию программ лояльности (кешбэков) и дистанционному расчету.







Несмотря на то что банки попали под санкции, это не мешает вести операционную деятельность внутри страны. К тому же правительство России предпринимает меры поддержки банковской сферы в условиях санкций.



С повсеместной цифровизацией у покупателей увеличилось количество каналов для поиска и покупки нужного товара. И это не только маркетплейсы. Есть другая альтернативная площадка с эффективными инструментами рекламы — размещение кешбэк-акций за товар в банковских приложениях.



Банки давно уже стали экосистемами, в которых клиенты решают практически все финансовые вопросы в «один клик». Для клиентов создается персональная цифровая среда, в которой можно грамотно управлять своими деньгами, видеть и получать выгоду. В целях экономии клиенты подключаются к программам лояльности банков и покупают рекомендованные товары, за которые потом получают кешбэк.



Банки используют новые технологии с искусственным интеллектом, которые обрабатывают и анализируют все транзакции и чеки клиентов, что позволяет точно узнавать о предпочтениях и направлять персонализированные советы и предложения клиентам.



Именно с помощью этой технологии российские аграрии и бренды уже разместили более 150 рекламных акций в приложениях банков и обеспечили оборот акционных товаров на сумму больше 2,5 млрд руб.



Приложение, включая мобильный интернет-банк, — это тихое и аполитичное место, в котором сосредоточиваются потребители. Больше 100 млн лояльных клиентов ждут, что банк предложит выгодные покупки.



Единственное решение для рекламы в банковских каналах, которое интегрировано и работает в ведущих банках страны, — это сервис перформанс-рекламы LOEE.



Механика перформанс-рекламы в банковских каналах



В отличие от общепринятых процессов чековых промо, механика кешбэка за товар в банках максимально упрощена. Бренд размещает кешбэк-акции на свой товар в банковском приложении. Сервис LOEE до этого проводит аналитику, четко персонифицирует будущих участников акции по анализу транзакций, чеков, финансового положения, времени и места совершения покупки, затем отправляет самым релевантным пользователям push-уведомления об акции. Клиент банка активирует акцию и оплачивает покупку картой банка онлайн или офлайн в любом магазине, в любом городе. Чек загружается автоматически, и клиенту сразу начисляется кешбэк. Механика полностью бесконтактна и не предполагает дополнительных действий со стороны покупателей в виде сканирования QR-кода.







Бренд получает бесплатные показы и платит только за факт покупки товара в рамках кешбэк-акции. Так технология кешбэк-сервиса позволяет точно оценивать результат вложенных на маркетинг средств.



Благодаря оплате акционного товара картой банка чек автоматически загружается в мобильное приложение, вместе с тем все клиенты в банке верифицируются по паспорту. Эти решения защищают рекламный бюджет от мошенников.



С помощью кешбэк-сервиса производители («Село Зелёное», «Sибирская Коллекция», Whiskas, «Русский продукт» и др.) уже разместили больше 150 акций на аудиторию 100 млн клиентов в Сбербанке, Россельхозбанке, «Тинькофф банке», «Райффайзенбанке», ВТБ Банке, «Альфа-банке» и др.







Кроме того, реклама в банковских каналах учитывает еще несколько трендов — цифровизация старшего поколения и увеличенный спрос на онлайн-покупки. Неважно, где будет приобретен товар: старшим поколением в магазине рядом с домом или молодым в интернет-магазине. Это упрощает механику акций и делает короче путь до клиента — производитель выходит напрямую на потребителя без промежуточного звена в виде магазинов.



Клиенты могут интересоваться и заниматься чем угодно, но оплачивать свои интересы будут с помощью банковской карты. Помимо хобби, каждый день с помощью банковских карт люди оплачивают еду и обязательные платежи. Банковские приложения — это те самые точки ежедневного соприкосновения с клиентами.



Под задачи каждого бренда мы подбираем индивидуальную механику для акций, предлагаем несколько вариантов решений, с помощью нашей базы брендов намечаем совместное сотрудничество-коллаборацию. Мы заметили, что в кризисные периоды хорошо работают коллаборации. Они позволяют компаниям обменяться аудиториями, повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи.



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