24 мая «Агроинвестор» провел XIV отраслевую бизнес-конференцию Russian Meat & Feed Industry — 2022. «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году»

В течение дня отраслевые аналитики и участники рынка обсуждали ситуацию на рынках комбикормов и их компонентов, а также в отрасли животноводства: с какими новыми вызовами они столкнулись, какие риски сейчас становятся наиболее актуальными для бизнеса и как на них отвечать.



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Конференцию открыл замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, который отметил, что, несмотря на все существующие сложности животноводческой отрасли и АПК в целом, производители неплохо справляются с новыми вызовами и демонстрируют не только позитивную динамику объемов выпуска продукции, но и экспорта. Правда, увеличение производства при нерастущем внутреннем спросе негативно сказывается на ценах продукции, что в условиях роста себестоимости не только ведет к снижению доходности игроков мясного рынка, но и грозит банкротством менее эффективным предприятиям. Об этом, в частности, рассказали гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев и гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.



Дополнительный объем мяса на рынке негативно сказался на экономике птицеводческих предприятий и снизил инвестиционную привлекательность отрасли. «Он является гнетом для цен. Для конечного потребителя это, конечно, хорошо, но у производителей, которые сейчас работают с минимальной рентабельностью, такая ситуация вызывает серьезные опасения», — отметил Лахтюхов. По словам Ковалева, начиная с 2020 года главный риск для свиноводческой отрасли в России — это перенасыщение рынка, и в 2022-м вероятность его реализации высока как никогда. Без увеличения внутреннего потребления производителям придется снижать оптовые цены, что негативно отразится на экономике предприятий, которые и так находятся в тяжелом положении из-за повышения себестоимости: в этом году она вырастет на 15-20%.



Среди причин роста себестоимости — удорожание кормов из-за повышения стоимости всех компонентов. Хотя Россия войдет в новый сезон с большими запасами зерна, стартовая экспортная цена пшеницы может составить $370-390 за тонну FOB, спрогнозировал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Также участники конференции отметили рост цен на другие компоненты кормов, в частности, аминокислоты, а также проблему их дефицита в связи с нарушением цепочек поставок.



Разрыв логистических цепочек — самый главный риск для молочной отрасли, сказал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. На текущий момент, по его словам, в молочной отрасли порядка 60% средств производства — импорт из недружественных стран. По ряду позиций, например по оборудованию, зависимость от зарубежных поставок достигает 70%. Разрыв этих цепочек приводит к тому, что под большим вопросом оказались поставки оборудования для новых инвестиционных проектов.



При этом не теряют актуальности и давние проблемы отрасли, в частности, остается сложной эпизоотическая обстановка, обратил внимание заведующий сектором Управления ветнадзора, ВНИИЗЖ (Россельхознадзор) Артем Спиридонов. Также в ходе конференции поднимались вопросы использования навоза и помета в качестве удобрения, новшества в регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок и многие другие.



Спикеры Технологической сессии обсудили дефицит на рынке кормовых добавок, пути выхода из кризиса, возможности замещения компонентов кормов и вопросы сохранения при этом качества конечной продукции; рассказали о новых правила обращения с отходами жизнедеятельности животных и птицы и их использовании в качестве удобрения; представили новые интеллектуальные решения для отрасли. Среди спикеров сессии представители компаний «Мегамикс», «Эфко», «Белорусской национальной биотехнологической корпорации», «ПАВЛИН Технологии», «Цинтиво», КФХ А. Плохих и др.



В ходе Вечерней Сессии представители агробизнеса рассказали о своей работе в новых условиях: поделились планами развития и рассказали об их вынужденной корректировке, обсудили риски и потенциальные возможности нового этапа импортозамещения, рассказали о том, с какими новыми сложностями им пришлось столкнуться в последние месяцы, как это влияет на работу предприятий. Спикерами сессии стали исполнительный директор «Русской Аграрной Группы» Виктория Рыжкова, первый заместитель генерального директора птицефабрики «Волжанин» Ольга Мохова и владелец компании «Карпатия» Иван Полоусов.



Программа конференции



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Стоимость доступа к видеозаписи и материалам конференции: 10 000 руб. + 20% НДС.



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Мы благодарим всех участников, спикеров и партнеров конференции и надеемся увидеть вас на нашем следующем мероприятии «Растениеводство России — 2022» 23 сентября!



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