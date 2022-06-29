«Август» предложил аграриям новые препараты против болезней сахарной свеклы

АО «Фирма „Август“»

В сельскохозяйственном сезоне 2022 года посевные площади под сахарной свеклой остались практически такими же, как в 2021-м, расширившись, по данным Росстата, всего на 2%. Погода в большинстве регионов возделывания корнеплода благоприятствует его росту

Для сохранения посевов сахарной свеклы от заболеваний крупнейший российский производитель пестицидов — компания «Август» - предложил земледельцам расширенный ассортимент препаратов, успешно прошедших испытания, эффективно справляющихся с болезнями и способствующих увеличению продуктивности сельхозкультуры.



К основным болезням сахарной свеклы традиционно относятся фомоз, фузариоз, рамуляриоз, альтернариоз, мучнистая роса, церкоспороз. Однако в России сегодня наиболее распространены и вредоносны церкоспороз и мучнистая роса. Эти заболевания уменьшают урожайность, снижают содержание сахара в корнеплодах и ухудшают их способность к хранению.



Возбудитель мучнистой росы развивается только на живом растении. Белый налет, главный внешний признак заболевания, состоит из мицелия гриба — возбудителя болезни, спороносных выростов на нем и спор для бесполого размножения — конидий, которые дают несколько генераций в течение сезона и заражают новые растения. Сохраняется гриб на растительных остатках, семенах, корнеплодах, оставшихся в поле с прошлого года. Для борьбы с болезнью важно соблюдение агротехники, но при высокой степени поражения обработка фунгицидами — единственное надежное средство.



Церкоспороз поражает не только сахарную свеклу, но и множество других культур и сорняков. Проявляется он на листьях в виде круглых бурых пятен с красной или красно-бурой каймой. Возбудитель зимует в виде грибницы на старой ботве, на околоплодниках семян, в маточных корнеплодах. Сильнее болезнь развивается в годы с чередованием сухой жаркой и умеренно теплой влажной погоды. Важную роль в борьбе с церкоспорозом играет севооборот, но из-за широкого круга растений — хозяев гриба без применения фунгицидов обычно обойтись нельзя.



«В зависимости от климатических особенностей сезона на передний план обычно выходит одно из этих двух заболеваний. Проблемы у аграриев привычные, можно сказать, плановые. Некоторые хозяйства уже проводят первые профилактические фунгицидные обработки в текущем сезоне. На юге (в Краснодаре и на Ставрополье) отмечают увеличение норм расхода фунгицидов и сокращение промежутков между обработками, чаще приходится прибегать к третьей фунгицидной обработке», — отмечает ведущий специалист отдела развития продуктов компании «Август» в Центрально-Черноземном районе Владимир Пешехонов.



Свекловоды уже много лет применяют для борьбы с болезнями корнеплода такие препараты компании «Август», как «Раёк», «Бенорад», «Кредо», «Колосаль Про». Однако в течение последних лет ассортимент средств защиты сахарной свеклы расширился за счет ввода продуктов на базе новых, еще более эффективных действующих веществ — например, эпоксиконазола и тетраконазола из класса тиазолов. Эти активные ингредиенты входят в состав препаратов «Геката» (дифеноконазол + тетраконазол), «Ракурс» (эпоксиконазол + ципроконазол) и «Спирит» (азоксистробин + эпоксиконазол). На основе азоксистробина «Август» также выпускает фунгицид «Балий» (пропиконазол + азоксистробин).



«Несколько слов об азоксистробине: сохраняясь в восковом слое листа, он защищает растения от новых спор грибных патогенов. А в сочетании с триазолами способен останавливать уже развивающуюся инфекцию и прекращать спороношение при вынужденном запаздывании с обработкой», — отмечает Владимир Пешехонов.



Также показал свою перспективность фунгицид «Тирада» (тирам + дифеноконазол). Тирам обеспечивает мощное контактное действие против патогенных грибов и бактерий. Наиболее эффективна профилактическая обработка с помощью данного препарата — для защиты от прорастающих на поверхности листа спор.



Испытания новых продуктов шли в течение нескольких лет: например, в опытах на базе ВНИИ сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова в Воронежской области, проведенных в 2017—2019 годах. Фунгициды «Геката», «Спирит», «Балий» и «Тирада» показали высокую эффективность в сравнении с традиционными схемами — их применение позволило увеличить урожайность сахарной свеклы на 4-5 т с гектара, а также повысить содержание сахара в корнеплодах на 0,5-2%.



«В засушливых условиях во время вегетации лучшие урожаи были получены при использовании “Балия”, 0,8 л/га, и “Спирита”, 0,7 л/га. Во влажный год наиболее эффективной против церкоспороза стала “Геката”, 0,8 л/га. “Балий”, “Спирит” и “Геката” снижали распространение и развитие церкоспороза примерно в 2 раза, мучнистой росы — в 4-5 раз по сравнению с контролем без обработки», — резюмирует Владимир Пешехонов.



Специалисты «Августа» рекомендуют использовать вышеуказанные фунгициды с адъювантами «Аллюр» или «Полифем», чтобы раствор препарата лучше растекался по листу, более эффективно закреплялся на нем и быстрее начинал воздействовать на патоген.

