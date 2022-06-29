разделы

реклама

журналы

Конференция «Растениеводство России — 2022»

«Август» предложил аграриям новые препараты против болезней сахарной свеклы

Партнёрский материал

«Август» предложил аграриям новые препараты против болезней сахарной свеклы
АО «Фирма „Август“»
«Август» предложил аграриям новые препараты против болезней сахарной свеклы
АО «Фирма „Август“»

В сельскохозяйственном сезоне 2022 года посевные площади под сахарной свеклой остались практически такими же, как в 2021-м, расширившись, по данным Росстата, всего на 2%. Погода в большинстве регионов возделывания корнеплода благоприятствует его росту

Для сохранения посевов сахарной свеклы от заболеваний крупнейший российский производитель пестицидов — компания «Август» - предложил земледельцам расширенный ассортимент препаратов, успешно прошедших испытания, эффективно справляющихся с болезнями и способствующих увеличению продуктивности сельхозкультуры.

К основным болезням сахарной свеклы традиционно относятся фомоз, фузариоз, рамуляриоз, альтернариоз, мучнистая роса, церкоспороз. Однако в России сегодня наиболее распространены и вредоносны церкоспороз и мучнистая роса. Эти заболевания уменьшают урожайность, снижают содержание сахара в корнеплодах и ухудшают их способность к хранению.

Возбудитель мучнистой росы развивается только на живом растении. Белый налет, главный внешний признак заболевания, состоит из мицелия гриба — возбудителя болезни, спороносных выростов на нем и спор для бесполого размножения — конидий, которые дают несколько генераций в течение сезона и заражают новые растения. Сохраняется гриб на растительных остатках, семенах, корнеплодах, оставшихся в поле с прошлого года. Для борьбы с болезнью важно соблюдение агротехники, но при высокой степени поражения обработка фунгицидами — единственное надежное средство.

Церкоспороз поражает не только сахарную свеклу, но и множество других культур и сорняков. Проявляется он на листьях в виде круглых бурых пятен с красной или красно-бурой каймой. Возбудитель зимует в виде грибницы на старой ботве, на околоплодниках семян, в маточных корнеплодах. Сильнее болезнь развивается в годы с чередованием сухой жаркой и умеренно теплой влажной погоды. Важную роль в борьбе с церкоспорозом играет севооборот, но из-за широкого круга растений — хозяев гриба без применения фунгицидов обычно обойтись нельзя.

«В зависимости от климатических особенностей сезона на передний план обычно выходит одно из этих двух заболеваний. Проблемы у аграриев привычные, можно сказать, плановые. Некоторые хозяйства уже проводят первые профилактические фунгицидные обработки в текущем сезоне. На юге (в Краснодаре и на Ставрополье) отмечают увеличение норм расхода фунгицидов и сокращение промежутков между обработками, чаще приходится прибегать к третьей фунгицидной обработке», — отмечает ведущий специалист отдела развития продуктов компании «Август» в Центрально-Черноземном районе Владимир Пешехонов.

Свекловоды уже много лет применяют для борьбы с болезнями корнеплода такие препараты компании «Август», как «Раёк», «Бенорад», «Кредо», «Колосаль Про». Однако в течение последних лет ассортимент средств защиты сахарной свеклы расширился за счет ввода продуктов на базе новых, еще более эффективных действующих веществ — например, эпоксиконазола и тетраконазола из класса тиазолов. Эти активные ингредиенты входят в состав препаратов «Геката» (дифеноконазол + тетраконазол), «Ракурс» (эпоксиконазол + ципроконазол) и «Спирит» (азоксистробин + эпоксиконазол). На основе азоксистробина «Август» также выпускает фунгицид «Балий» (пропиконазол + азоксистробин).

«Несколько слов об азоксистробине: сохраняясь в восковом слое листа, он защищает растения от новых спор грибных патогенов. А в сочетании с триазолами способен останавливать уже развивающуюся инфекцию и прекращать спороношение при вынужденном запаздывании с обработкой», — отмечает Владимир Пешехонов.

Также показал свою перспективность фунгицид «Тирада» (тирам + дифеноконазол). Тирам обеспечивает мощное контактное действие против патогенных грибов и бактерий. Наиболее эффективна профилактическая обработка с помощью данного препарата — для защиты от прорастающих на поверхности листа спор.

Испытания новых продуктов шли в течение нескольких лет: например, в опытах на базе ВНИИ сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова в Воронежской области, проведенных в 2017—2019 годах. Фунгициды «Геката», «Спирит», «Балий» и «Тирада» показали высокую эффективность в сравнении с традиционными схемами — их применение позволило увеличить урожайность сахарной свеклы на 4-5 т с гектара, а также повысить содержание сахара в корнеплодах на 0,5-2%.

«В засушливых условиях во время вегетации лучшие урожаи были получены при использовании “Балия”, 0,8 л/га, и “Спирита”, 0,7 л/га. Во влажный год наиболее эффективной против церкоспороза стала “Геката”, 0,8 л/га. “Балий”, “Спирит” и “Геката” снижали распространение и развитие церкоспороза примерно в 2 раза, мучнистой росы — в 4-5 раз по сравнению с контролем без обработки», — резюмирует Владимир Пешехонов.

Специалисты «Августа» рекомендуют использовать вышеуказанные фунгициды с адъювантами «Аллюр» или «Полифем», чтобы раствор препарата лучше растекался по листу, более эффективно закреплялся на нем и быстрее начинал воздействовать на патоген.

АО Фирма «Август» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №06, июнь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2022
Агросектору поручено расти. Хороший урожай в этом году может обеспечить позитивную динамику в сельском хозяйстве

«Агроинвестор»

Агросектору поручено расти. Хороший урожай в этом году может обеспечить позитивную динамику в сельском хозяйстве
На границе Европы и Азии. Обзор АПК республики Башкортостан

«Агроинвестор»

На границе Европы и Азии. Обзор АПК республики Башкортостан