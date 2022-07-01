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В процессе роста и развития кукурузы происходят определенные физиологические процессы, обеспечивающие продуктивность растений. Каждый этап вегетации имеет важное значение в получении конечного результата

При этом в вегетационном периоде необходимо выделить основные этапы развития растений.



3-4-й лист — переход на автотрофное питание, когда все процессы замыкаются внутри растения между корневой системой и листовым аппаратом. На этом этапе важно соблюдать чистоту посевов и свести к минимуму конкуренцию за питание и влагу.



6-8 листьев, частично до 10-го листа — фаза органогенеза, в которой дифференциация и преобразование конуса нарастания органов растения переходят в количественную составляющую потенциала растения. На данном этапе нужно максимально нивелировать действие внешних факторов, в том числе механических (междурядная обработка), химических (обработки гербицидами) и физико-химических (воздействие солевыми растворами на лист).



Цветение и налив — самый важный этап, так как все накопленные в процессе вегетации ресурсы растения преобразуются в будущее зерно или зеленую массу. Здесь происходит переход потенциала в фактическую урожайность. При этом платформой для получения будущего урожая и гарантом снижения рисков во время вегетации является корневая система. У кукурузы она мочковатая, распределенная по горизонту от 10 см до 2 м, является одной из самых мощных и суммарно достигает в длину нескольких километров. Ее интенсивный рост начинается при переходе растений на автотрофное питание, как мы уже отметили выше. Чем мощнее корневая система, тем эффективнее потребление влаги и элементов питания из глубоких слоев почвы, выше стрессоустойчивость и засухоустойчивость растений.



Для оптимизации развития корневой системы используют разные методики и элементы технологии, позволяющие максимально улучшить условия развития корневой системы:



обработка почвы с исключением формирования плужной подошвы;



сбалансированное питание растений с условиями баланса по основным элементам питания, особенно Р к N (2 к 1 части);



доступность цинка на ранних этапах развития и серы (1 часть к 4 азота)



доступность кислорода.



На фото представлена корневая система в фазу шести настоящих листьев.







Примером из практики может послужить сравнительный анализ образцов растений кукурузы гибрида Сирриус, семена которого были обработаны по концепции защиты семян Boost&Go, стандартом в инсектицидной обработке Poncho, а также гибрида конкурента в обработке «Форс Зеа», проведенный на базе компании «Респект», Каменский р-н, х. Самбуров.



Предшественником в поле были зерновые, сев осуществлялся 03.05.2022 сеялкой «Моносем-8». Во время сева было внесено ЖКУ + КАС 32 в дозе 50+50 кг/га. Опыты на кукурузе проводились с густотой 66 тыс./га.



04.06.2022 в фазу 4-5 настоящих листов кукурузы провели гербицидную обработку «Суперкорн, МД» в дозировке 0,7 л/га. Обработали семена специализированными препаратами, позволяющими исключить нехватку цинка, магния, а также использовали стимуляторы корневой системы.



На фото видно, что растения гибрида Сирриус, взошедшие из семян, обработанных Boost&Go, отличаются более мощной корневой системой и развитой листовой биомассой.



Из трех представленных образцов первое место заняли образцы гибрида Сирриус, обработанные Boost&Go. Растениям конкурента, обработанным «Форс Зеа», можно отдать второе место, а третьего места заслуживают растения в обработке Poncho. У всех растений отмечена хорошо выраженная корневая система, сформированный листовой аппарат, однако они уступают варианту Boost&Go.



Все элементы питания транслируются в растения через корневую систему, поэтому должны быть внесены именно в корнеообразующий слой кукурузы. Например, если подкормка, то прикорневая, если основное внесение, то только с заделкой в почву на глубину от 15 см до 25 см.



При этом необходимо исключить условия, негативно влияющие на развитие корневой системы.







Орошение

Активное использование орошения на ранних стадиях вегетации может привести к формированию ленивой корневой системы в верхнем слое почвы. Поэтому в графике, кроме первого влагозарядкового полива до посева, следующий полив должен начинаться с 6-7-го листа совместно с нитратной формой азотной подкормки; можно совместить с ЖКУ. В этот период активно нарастает вегетативная часть, а 2-й и 3-й ярус корневой системы развиваются вглубь горизонта почвы и проникают глубже 15 см. Соблюдение данного условия позволит обеспечить эффективное формирование корневых волосков и распределение корней по горизонтам.







Сорняки

Кукуруза уязвима к присутствию сорняков в ранние фазы своего развития, и чем раньше уничтожаются сорняки в посевах культуры, тем меньше оказываемое ими негативное влияние на урожайность. Поэтому до момента дифференциации конуса нарастания в фазу 6-8 листьев, когда растением определяется размер початка и формируется корневая система, необходимо проводить гербицидную защиту растений от сорной растительности согласно регламенту.



При этом необходимо учитывать фактор фитотоксичности и обязательно минимизировать его риск на культурные растения. Несоблюдение регламента применения 2,4Д и дикамба-содержащих гербицидов, а именно обработки до 2-го листа и после 5-го листа, приводит к угнетению растений, а корневая система является основным индикатором нарушений, приводящих к снижению потенциала урожайности. Проявляются они в виде атипичного развития корневой системы — утолщение, срастание, развитие узловых корней вверх или параллельно земле, в том числе воздушных.







Необходимо помнить, что усиленное воздействие гербицидов на кукурузу прослеживается как при холодной погоде, так и при высоких температурах, выше 32 ᵒС, когда замедляются процессы метаболизма растения.



Таким образом, грамотно подобранные элементы технологии позволяют обеспечить формирование мощной корневой системы и получить маржинальный результат даже в условиях с высокими рисками, такими как легкие почвы, склонность к интенсивным ветрам, нестабильные осадки и даже поломки оросительной системы.



Boost&Go

Один из самых эффективных инструментов для надежной защиты семян и сохранения генетического потенциала культуры. Компоненты в составе Boost&Go для кукурузы позволяют сохранить урожайность сорта, стимулировать рост корневой системы, тем самым нивелировать стрессы на ранних этапах развития, способствуют улучшению текучести семян при севе и уменьшению осыпаемости.

