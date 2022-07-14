В полях хозяйств «Август-Агро» заработали собственные метеостанции

АО Фирма «Август»

Сельскохозяйственный сезон 2022 года агрофирмы «Август-Агро» в Татарстане впервые начали с собственными метеостанциями: нынешней весной они были смонтированы и введены в эксплуатацию

На территории республики работают 10 новых станций: две в хозяйстве «Август-Камское Устье», две — в «Август-Лениногорск», четыре — в «Август-Муслюм» и по одной в «Август-Тюлячи» и «Август-Кайбицы». Радиус действия датчиков метеостанций составляет 14-15 км, а площадь покрытия превышает 90% земельного банка УК «Август-Агро» в регионе.



Установка в полях метеостанций iMETOS (разработка Pessl Instruments от SAS) стала очередным шагом «Август-Агро» в области внедрения принципов умного земледелия. Агрономы хозяйств «Августа» уже прошли обучение по обращению с новым оборудованием. Работа с агрометеорологическими данными ведется посредством облачной платформы FieldClimate. Доступ к информации осуществляется как с помощью веб-интерфейса, так и через мобильное приложение. Узконаправленный сервис, ориентированный именно на работу с метеостанциями, дает возможность углубленного анализа измерений, составления прогнозов и определения оптимальных «окон» для проведения тех или иных агротехнологических мероприятий. Помимо этого, настроена интеграция с программным продуктом Cropwise — общей системой дистанционного контроля сельхозугодий, применяемой в агрофирмах «Августа». Эта интеграция позволяет информации от метеостанций не только попадать на собственную платформу конкретной станции, но и использоваться в алгоритмах информационной системы для расчета, например, моделей созреваний.



«Оборудование для метеорологических измерений, которым оснащена каждая станция, предоставляет возможность получать широкий спектр данных о температуре, осадках, влажности воздуха, скорости, направлении и порывистости ветра, солнечной радиации и пр. В каждом из хозяйств есть одна метеостанция с датчиком влажности, температуры и засоленности почвы, позволяющим измерять эти показатели на глубине до 115 см. С его помощью можно, в частности, узнать степень промерзания земли. В начале нынешней посевной кампании мы уже опирались на полученную информацию о почве, определяя оптимальную температуру и влажность на глубине посева семян», — отмечает руководитель отдела контроля и мониторинга «Август-Агро» Дмитрий Шаплыко.



Специалисты «Август-Агро» протестировали точность агрометеорологических данных, полученных посредством станций: так, количество осадков проверили с помощью установленного рядом со станцией мерного стакана, и показатели датчиков совпали с результатами физических измерений. Необходимая информация считывается датчиками раз в 15 минут и раз в полчаса передается на сервер — этого достаточно для формирования объективной картины по метеоусловиям. Частоту обмена данными можно уменьшить по окончании сельскохозяйственного сезона и тем самым снизить расход заряда батареи метеостанции.



Сервис для работы с метеостанциями также позволяет прогнозировать погодные условия: к примеру, в распоряжении агрономов есть карта, которая показывает, откуда и куда движется облачность и какие осадки можно ожидать. Вся история наблюдений сохраняется. С накоплением объема данных у специалистов появится возможность сравнивать, какой год был более или менее удачен для растениеводства в части погоды.



«Метеостанции и сопутствующие сервисы используются фактически на всех этапах работы: нам нужно работать с почвой, вести посевную кампанию, вносить удобрения, защищать растения, убирать урожай. С помощью интерфейса сервиса агроном на том или ином этапе работы — скажем, перед посевной кампанией — может выбрать соответствующий раздел и найти там интересующую его культуру. Платформа на базе имеющихся агрометеорологических данных по часам подскажет оптимальные «окна» проведения работ. Наиболее часто используемые показатели — это количество осадков, температура воздуха, температура почвы. Чтобы определить лучшее время для процедуры опрыскивания, к анализируемым данным добавляются такие параметры, как скорость ветра и «дельта Т» - разница показателей сухого и влажного термометров, указывающая на скорость испарения воды. Учитывать названный показатель необходимо, в частности, для предотвращения слишком быстрого высыхания капель пестицидного раствора на листе, которое может снизить уровень поглощения препарата растением и эффективность обработок», — рассказывает Дмитрий Шаплыко.



Работа с метеоданными также помогает успешнее бороться с конкретными вредителями, болезнями растений и сорняками: при необходимости сервис позволяет выбрать тот или иной патоген и на основе имеющихся факторов температуры и влажности рассчитать уровень потенциального риска его развития. Здесь открывается широкий диапазон возможностей для профилактических мероприятий: например, для предварительных обработок посевов с уменьшенной нормой расхода препарата либо с использованием более доступных продуктов. Это помогает не только оптимизировать применение средств для защиты растений, но и более эффективно сохранить потенциальный урожай.

