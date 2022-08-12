Аграрии добавили шампиньонов

Шампиньоны полюбились россиянам благодаря сочетанию ценовых, вкусовых и полезных качеств

По итогам первого полугодия российские агрокомплексы увеличили урожайность шампиньонов на 18% год к году. Лидерство на рынке сохраняет курская «Грибная радуга» бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова

Компания за шесть месяцев значительно нарастила производственные показатели. Темпы роста грибного рынка в нашей стране за последние годы в разы превышают среднемировые 3-4%. Как тут не вспомнить про «русские долго запрягают, но быстро ездят».







Урожайность для здоровья



За первые шесть месяцев текущего года в России выращено почти 70 тыс. т культивируемых грибов. Прежде всего это шампиньоны — 66,5 тыс. т. Начиная с марта ежемесячная урожайность шампиньонов превышает рекордные 11 тыс. т. Вешенок по итогам полугодия выращено более 3 тыс. т, что на 5% ниже прошлогодних показателей. Экзотических грибов собрано 282 т, на 12% меньше, чем годом ранее. Такие данные публикует отраслевой журнал «Школа грибоводства». На отечественном рынке культивируемых грибов доминируют шампиньоны, занимая примерно 95%. Именно их выращивают крупные тепличные комплексы, такие как «Грибная радуга» Александра Удодова и Олега Логвинова.



В чем причина успеха шампиньонов? По всей видимости, дело в удачном сочетании ценовых, вкусовых, питательных и полезных качеств этих грибов. Конкурировать с шампиньонами по цене занятие непростое. По подсчетам ШГ, к середине июля средняя отпускная цена производителей шампиньонов в ЦФО снизилась до 120 руб./кг, что на 31% ниже мартовских показателей. В конце июля в московских продуктовых магазинах свежие шампиньоны можно было купить по цене от 190 руб./кг. В компании Александра Удодова и Олега Логвинова поясняют, что это сезонное снижение. Как бы то ни было, за вполне приемлемые деньги вы получаете продукт, из которого даже начинающий повар сможет приготовить несколько десятков различных вкусных блюд. Супы, салаты, вторые блюда, соусы, сэндвичи, варите, запекайте, жарьте, готовьте на гриле, маринуйте — делайте все что угодно.







За прошедшие столетия после «одомашнивания» шампиньонов их полезные свойства изучены досконально. Прежде всего, они, как и другие грибы, богаты «солнечным» витамином D и являются одним из немногих неживотных его источников. Витамин D укрепляет иммунную, нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма, делает наши кости крепкими, а зубы красивыми. Есть один важный нюанс. Витамин D вырабатывается только в грибах, выращенных под воздействием солнечных лучей в природных условиях или ультрафиолета в теплицах. В «Грибной радуге» и в других крупных современных агрокомплексах используются именно ультрафиолетовые лампы. В 100 г шампиньонов содержится 31% суточной нормы витамина В2 (рибофлавин), это больше, чем в молоке, мясе или шпинате. B2 медики называют важным источником жизненных сил и энергии. Он способствует здоровью репродуктивных органов, участвует в обмене веществ и образовании антител и эритроцитов, которые разносят кислород по всему организму. Этот витамин не вырабатывается нашим организмом в необходимых количествах, а поступает с пищей. Масса хорошего заложена природой в шампиньоны. В этих грибах большое количество необходимых для нашего душевного и физического здоровья селена, фосфора, цинка, эрготионеина (аминокислота, которая поступает в организм только извне), витаминов РР и В5. Так что кушайте на здоровье.



Успехи в своем отечестве

Первые пробы культивации шампиньонов на российской почве начались задолго до появления современных грибных «фабрик» вроде «Грибной радуги». По данным профессора МГУ им. Ломоносова, доктора биологических наук Лидии Гарибовой, в нашей стране шампиньоны начали выращивать в середине XVIII века. В екатерининскую эпоху дворянин, философ, ботаник и агроном Андрей Болотов написал первую русскую научную работу о шампиньонах. Известно, что в начале XIX века шампиньоны культивировал в Ростовском уезде крестьянин и огородник Осинин. Он же впервые построил специальное помещение для выращивания этих грибов. Настоящий успех и международное признание российского грибоводства связаны с выходцем из крестьян Ефимом Грачевым. Дело было во второй половине XIX века. Грачев придумал теплицу для шампиньонов, которая на выставке в Брюсселе получила высшую награду. В своих научных работах отец русского грибоводства писал, что главный секрет урожайности шампиньонов заключается в правильном приготовлении грунта. Даже в наше время советы классика не потеряли актуальности. Бизнесмены Александр Удодов и Олег Логвинов на старте «Грибной радуги» запустили собственное производство компоста.







В советское время выращивание шампиньонов не получило должного развития, хотя научные разработки по культивации грибов велись. В Подмосковье в 1982 году даже был построен первый завод по производству мицелия (грибницы). В начале 90-х, перед развалом Советского Союза, ежегодное грибное производство в стране не превышало пары сотен тонн. До 2014 года рынок культивируемых шампиньонов в России на 90% был импортным, на нем доминировали европейские производители, главным образом польские. Ситуация начала меняться, когда в ответ на санкции был дан старт государственным импортозамещающим программам. Под эмбарго попала часть западноевропейской сельхозпродукции, в том числе шампиньоны. Рынок освободился, грибное производство на родной почве стало выгодным, и в отрасль пошли инвестиции. Перелом произошел в 2017-м, когда доли импортных и собственных шампиньонов сравнялись. В июне этого переломного года курский агрокомплекс Александра Удодова и Олега Логвинова поставил на рынок первые грибы. Прошло еще пять лет. Мы на 90% обеспечены внутренним производством шампиньонов. Российские грибоводы начали тестировать экспортные поставки, «Грибная радуга» выращивает каждый пятый шампиньон на столах россиян. Среднедушевое потребление шампиньонов в 2020 году достигло рекордных 0,89 кг. И это не предел. По оценкам специалистов, отечественный грибной рынок может вырасти еще вдвое.

