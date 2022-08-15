Эксперты «Августа» назвали самых активных вредителей сельхозкультур в 2022 году

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Серьезные опасения летом этого года российским аграриям внушает широкое распространение клещей — изначально с ними велась борьба главным образом в садах, однако в силу изменений климата сегодня они быстро заражают посевы массовых культур. Также фиксируются вспышки разнообразных чешуекрылых, в частности хлопковой совки, лугового мотылька, капустной моли. Об этих и других активных в 2022 году вредителях урожая рассказали специалисты компании «Август» - крупнейшего отечественного производителя химических средств защиты растений.



Внимание общественности нынешним летом привлекал лет саранчи на юге России — в частности, в Краснодарском крае. Эксперты «Августа» отмечают: во-первых, вспышки были связаны с местными популяциями вредителя. Они представляют собой серьезную опасность для аграриев, но не являются стихийным бедствием, каким считаются нашествия саранчи из Африки и Азии (итальянского пруса, мароккской саранчи и азиатской перелетной саранчи). Во-вторых, площади посевов, на которые оказали влияние эти вспышки, в худшем случае исчисляются несколькими процентами от общей территории, задействованной под растениеводство. Специалисты подчеркивают: ключевой этап борьбы с саранчой — заблаговременные обработки мест ее локализации. Как правило, это балки, мочажины, овраги, заросли камыша во влажной местности. Мониторинг ведется с помощью ручных средств и маршрутных обследований. Специалисты ищут «кубышки» саранчи, иногда обнаруживают личинки. Однако потенциальные очаги зачастую труднодоступны, поэтому исключить полностью риск распространения вредителя удается далеко не всегда.



Еще одна проблема, которая не первый год занимает аграриев, — нарастающая угроза посевам от клещей. «Если раньше клещ наносил ущерб главным образом садам и виноградникам, а также овощным культурам, выращиваемым в закрытом грунте, то сейчас данный тип вредителей все шире распространяется на полевых культурах. Это может быть связано как с изменениями климата (все более теплые зимы), так и с трансформацией самой структуры земледелия. Злакам все сильнее вредят зимний зерновой (красноногий) клещ и микроскопический злаковый клещ. Если первого можно заметить просто при осмотре растений, то подтвердить заражение вторым можно только с помощью бинокуляра, и поэтому земледельцы часто принимают нанесенные им повреждения за болезнь грибной этиологии или за последствия погодных явлений. Паутинный клещ, ранее наносивший урон преимущественно садам, виноградникам, теплицам, теперь угрожает сое и сахарной свекле, кроме того, в текущем году он начал поражать подсолнечник в Центральном Черноземье», — рассказывает начальник отдела развития продуктов фирмы «Август» Дмитрий Белов.



В компании отмечают, что борьба с клещами осложнилась несколькими факторами. Во-первых, на посевных площадях во многих регионах их достаточно долго просто не выявляли, что способствовало распространению. Во-вторых, сначала с клещами пытались бороться обычным набором инсектицидных действующих веществ, подходящих для применения на зерновых. Однако ни пиретроиды, ни фосфорорганические соединения, предназначенные для борьбы с вредителями-насекомыми, не показали высокой эффективности.



Для необходимого контроля нужны препараты именно против клещей — акарициды, к тому же такие, которые действуют не только на имаго вредителей, но и на отложенные яйца. При этом большинство акарицидных средств защиты на сегодня рассчитаны на использование в садах и на специальных культурах. Их модель применения подразумевает небольшие площади при достаточно высоких затратах. На массовых культурах, таких как зерновые и соя, она практически нереализуема. Однако для этой проблемы ищутся пути решения: в частности, «Август» предлагает аграриям новый препарат «Стилет», в состав которого входит действующее вещество биологического происхождения абамектин, эффективно используемое и как инсектицид, и как акарицид; продукт подходит, например, для борьбы с клещами на сое.



«Также стоит обратить внимание на распространение вирусных заболеваний на зерновых колосовых культурах, в частности на озимой пшенице, — добавляет Дмитрий Белов. — Вирус полосатой мозаики пшеницы переносит микроскопический клещик. Для аграриев эта болезнь оказалась неожиданностью — в последний раз более или менее серьезные заражения имели место около четырех лет назад, и вот нынешним летом снова произошла вспышка. Болезнь фиксировали на Ставрополье, Кубани и в Калининградской области».



Еще одна проблема остро проявилась в сфере интенсивного садоводства, где наращивается производство такой перспективной культуры, как груша. Сейчас ей серьезно угрожает медяница, которая также является переносчиком заболеваний и плохо контролируется инсектицидами. Медяница наносит ощутимый урон грушевым садам вот уже около трех лет подряд.



Заметную активность в текущем году проявляют чешуекрылые вредители. В Центральном Черноземье зафиксированы вспышки численности хлопковой совки. Поведение вредителя оказалось таким же, как, например, в 2014-м: развитие второго поколения первой летней генерации пришлось на конец июля — начало августа. К этому моменту высота основных повреждаемых культур и их вегетативная масса достигли максимальных значений. При таких условиях обработку кукурузы и подсолнечника возможно провести только с помощью самоходных высококлиренсных опрыскивателей или авиации, включая беспилотные летательные аппараты. Тогда как эффективных инсектицидов, разрешенных для обработок с применением авиации, на сегодняшний день недостаточно. В целом доступные решения есть, но к концу сезона нередко наблюдается дефицит необходимых препаратов. Как отмечают эксперты «Августа», в некоторых хозяйствах хлопковая совка съела все листья подсолнечника, в то время как проблем с соей несколько меньше — ей хлопковая совка тоже вредит, однако обработку данной культуры выполнять гораздо легче.



Высока численность и лугового мотылька, которого находили практически на всех возделываемых культурах — от овощных до полевых. Благодаря своевременным обработкам от этих вредителей урожай удастся сохранить. Вспышки их численности отмечались в Центральном Черноземье, на Алтае и в других регионах. Также выявлялись повреждения рапса капустной молью — например, в Башкирии, Татарстане, Хакасии, Рязанской области. Однако лет взрослых особей насекомого в текущем году оказался сравнительно поздним: его фиксировали в середине июля, когда на многих территориях рапс уже отцвел. Это значительно облегчило борьбу с вредителем, поскольку в таких условиях существенно снизился риск нанесения ущерба пчелам, собирающим нектар на рапсовых полях.



В целом, как констатируют в «Августе», в 2022 году в большинстве регионов пока удается избегать значимых потерь урожая вследствие распространения вредителей.

