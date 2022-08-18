«МегаМикс» провел ребрендинг своей линейки кормов «МЕГАКОРМ»

«МегаМикс»

Ведущий российский производитель кормов «МегаМикс» объявил о завершении ребрендинга своего продукта — линейки комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц «МЕГАКОРМ»

Новый фирменный стиль «МЕГАКОРМа» стал более лаконичным, современным и технологичным, что в большей мере отвечает видению компании, говорится в сообщении производителя. Изменился и логотип линейки кормов — теперь он создан в одном стилистическом ключе с логотипом «МегаМикс» и тем самым устанавливает прямую связь между производителем и его продуктом.



Сейчас продукция «МЕГАКОРМ» реализуется в упаковке с новым дизайном. Полностью внедрение обновленного фирменного стиля «МЕГАКОРМа» завершится до конца года. Он затронет рекламные сообщения, буклеты, оформление автомобилей и другие носители. Кроме того, компания запустит отдельный сайт, полностью посвященный этой линейке кормов.







«Компания не стоит на месте, двигается вперед, развивается, совершенствует свои продукты и рецептуры, а наш главный драйвер — покупатель — ставит перед нами все более амбициозные задачи. Да, мы изменили фирменный стиль для линейки комбикормов “МЕГАКОРМ”, сделали дизайн более современным, функциональным и привлекательным, сохранив при этом неизменным высокое качество продукта. Новый стиль — это большой шаг для всех. И это шаг навстречу клиенту», — комментирует директор департамента маркетинга и рекламы Ксения Полупанова.



В рамках ребрендинга «МегаМикс» также дополнил линейку «МЕГАКОРМ» новым продуктом — корма для карпов — и планирует разместить свою продукцию на площадках российских маркетплейсов.



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