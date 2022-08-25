Архитектор полей подсолнечника

BASF

Подсолнечник в России остается главной масличной культурой не только по площади посевов, но и по доходности. Хороший потенциал увеличения урожайности подсолнечника аграриям может дать применение инновационного препарата, регулирующего рост растений

Он позволяет не только увеличить валовой сбор, повысить качество семян и содержание в них масла, но и в сочетании с фунгицидным действующим веществом снизить поражение растений основными листостебельными болезнями. Такой препарат уже появился на российском рынке. Компания BASF представляет первый рострегулятор с фунгицидным действием для подсолнечника АРХИТЕКТ® (Государственная регистрация № 014-07-3176-1).



Как работает рострегуляция подсолнечника?

С помощью АРХИТЕКТ® действительно можно управлять морфологическими параметрами растений и стать «архитектором» своего поля. Препарат оптимизирует архитектонику, позволяет получить растения с повышенной устойчивостью к стрессовым факторам и обеспечивает защиту посевов от основных заболеваний, давая возможность максимально раскрывать потенциал урожайности семян подсолнечника. АРХИТЕКТ® этого добивается за счет сокращения размера клеток и уменьшения интенсивности их деления, что приводит к сокращению первых 3-5 междоузлий и снижению высоты растений. После внесения препарата происходит ингибирование биосинтеза гиббереллинов на двух разных этапах: на одном — мепикват-хлорид тормозит синтез энткаурена; на другом — прогексадион кальция сдерживает образование одного из самых распространенных и активных гиббереллинов — GA1 (гибберелловой кислоты), а также активирует синтез флавоноидов, тем самым повышая физиологическую устойчивость растений к болезням.



Таким образом происходит замедление подсолнечника в росте, благодаря чему культура формирует мощную корневую систему с большим количеством прикорневых волосков для большего забора воды и питательных веществ из почвы. Стебель становится толще и мощнее, листовая пластина получается большей площади, а корзинка — более выполненной и большего диаметра (в среднем +1-2 см). В итоге это позволяет сформировать хороший урожай и получить более высокую прибыль.



Растения, обработанные АРХИТЕКТ®, ниже на 10-30%, крепкие и сильные, более устойчивые к стрессовым факторам сезона. Препарат помогает буквально «проектировать» то, как выглядит поле. Посевы подсолнечника, обработанные АРХИТЕКТ®, растут и созревают равномерно, поле получается выровненным и однородным по высоте, что значительно облегчает уборку урожая и минимизирует его потери.







Как работает АРХИТЕКТ®?

В составе продукта три действующих вещества: мепикват-хлорид (150 г/л), прогексадион кальция (25 г/л) и пираклостробин (100 г/л).



Мепикват-хлорид представляет собой высокоэффективный регулятор роста, он обладает системной подвижностью и является ингибитором синтеза предшественников гибберелиновой кислоты — гормона вегетативного роста растений. Мепикват-хлорид способствует улучшению жизнеспособности корневой системы и усиливает генеративное развитие растений.



Прогексадион кальция подавляет биосинтез гиббереллина и этилена, а также влияет на метаболизм флавоноидов. Подавление биосинтеза гиббереллинов (гормонов, играющих первостепенное значение для роста вверх) способствует в первую очередь снижению роста в высоту и укорачиванию побегов. Уменьшение биосинтеза этилена позволяет сохранить хлоропласты неповрежденными и предотвращает опадение завязи, что дает возможность процессу фотосинтеза проходить в нормальном режиме, а сельхозпроизводителю — контролировать планируемую урожайность. Также прогексадион кальция участвует в метаболизме флавоноидов, включая естественные защитные механизмы. Он положительно влияет на метаболизм растений и устойчивость к абиотическим стрессам.



Комбинация первых двух действующих веществ обеспечивает реализацию основной функции продукта — оптимизации архитектоники подсолнечника. Благодаря применению морфорегулятора происходит перераспределение энергоресурсов агрокультуры и формирование сильного, здорового растения, более устойчивого к стрессовым факторам окружающей среды, способного получать больше воды и питательных веществ из почвы и формировать высокий урожай.



Третье действующее вещество — пираклостробин — обеспечивает надежную профилактическую защиту от основных листостебельных болезней, таких как фомоз, фомопсис, альтернариоз, септориоз, ржавчина.



Комбинация действующих веществ позволяет с помощью АРХИТЕКТ® вырастить сильные, здоровые посевы подсолнечника, устойчивые к стрессовым факторам сезона за счет эффективного контроля болезней и более мощной и сильной архитектоники самого растения.



На сколько можно увеличить урожайность и прибыль?

Благодаря тщательно подобранным действующим веществам средняя прибавка от применения препарата АРХИТЕКТ® достигает 21%, что позволяет получить дополнительно до 8-9 ц/га, а прибыль с учетом затрат на препарат и опрыскивание в среднем составляет +10-15 тыс. руб./га при цене на подсолнечник 35 тыс. руб./т. Это подтверждают не только данные компании в мире, но и результаты опытов, заложенных в агро- и демоцентрах BASF на территории России.



Так, в агроцентре BASF в Краснодаре в 2020 году удалось получить прибавку 8,3 ц/га, а в 2021 году в агроцентре BASF в Липецке прибавка к урожайности с делянки, где применялся АРХИТЕКТ®, составила 5,3 ц/га (4,3 ц/га в 2020 году).



BASF





Обработанные АРХИТЕКТ® растения по сравнению с контролем были компактнее, имели толстые стебли с укороченными междоузлиями и листья с большей площадью.



Эффективность АРХИТЕКТ® в 2021 году смогли оценить и в засушливом регионе Волга. Препарат помогал растениям подсолнечника лучше противостоять стрессам и оказал заметное рострегулирующее действие при дефиците влаги. Так, при использовании АРХИТЕКТ® в норме расхода 1,5 л/га + сульфат аммония ТУРБО 0,75 кг/га на подсолнечнике Clearfield Plus в демоцентре в Пензе прибавка урожайности составила 6 ц/га по сравнению с контролем, где применялся фунгицид на основе пираклостробина. Прибавка к урожайности составила 8,4 ц/га, или +26%!



Кроме того, положительную оценку АРХИТЕКТ® получил и от сельхозпроизводителей. Например, в производственных опытах на крупноплодном подсолнечнике растения, обработанные препаратом, были гораздо ниже. Впоследствии с них удалось получить отличную урожайность — в среднем на 3-5 ц/га больше в сравнении с контролем без обработки.

