Завод компании «Август» в КНР начал выпуск действующих веществ для гербицидов

«Август»

В 2022 году фирма «Август» расширила линейку выпускаемых на заводе «Август-Хубэй» в Китае активных компонентов для пестицидов. Помимо пропиконазола и тебуконазола, которые предназначены для препаратов для борьбы с болезнями растений, в производство запущены еще три действующих вещества: метамитрон, имазамокс и бентазон. Это активные компоненты для препаратов против сорняков. Продукция предприятия поступает не только на производственные площадки компании «Август» в России и Республике Беларусь, но и зарубежным заказчикам

Инвестиционный проект создания собственного производства по синтезу действующих веществ для пестицидов компании «Август» стартовал в 2015 году. Он был реализован как российско-китайское совместное предприятие (СП), которое получило официальное название Hubei Avgust Pesticide Co. Ltd. С российской стороны учредителем СП выступила фирма «Август», с китайской — научно-производственная компания Jiangsu Agrochem Laboratory Co. Ltd. (JAL Co.), один из ведущих производителей пестицидов в Китае.



«В 2020 году заработал первый цех завода, где были выпущены первые партии действующих веществ для препаратов фунгицидного действия — пропиконазола и тебуконазола. Производство расширяется поэтапно: на сегодняшний день на площадке “Август-Хубэй” построено восемь зданий производственных цехов, четыре из которых уже задействованы в изготовлении продукции, в пятом начат монтаж оборудования для выпуска новых видов действующих веществ», — отмечает заместитель директора фирмы «Август» по работе с партнерами в КНР Вячеслав Астафьев.



Всего на площадке завода возведено 32 здания, в числе которых административный корпус, бытовое здание для работников со столовой, лаборатория, компрессорная и насосная станции, очистные сооружения для сточных вод, инфраструктура для утилизации твердых и жидких отходов, а также для термического разложения отходящих газов. Важно отметить, что в 2022 году предприятие успешно прошло несколько проверок на предмет экологической безопасности. Кроме того, в этом году были построены два здания складов готовой продукции, которые в настоящий момент ожидают ввода в эксплуатацию. Несмотря на последствия энергетического кризиса и колебания стоимости сырья на международных рынках, завод продолжает развиваться.



С начала 2022 года на «Август-Хубэй» было выпущено 817 т пропиконазола и 182 т тебуконазола, а также новые виды продукции: 60 т метамитрона и 23 т имазамокса. Еще одно действующее вещество — бентазон — на сегодняшний день находится на стадии опытного производства, а его образцы направлены на проверку в российские лаборатории «Августа». Образцы промышленных партий метамитрона и имазамокса уже опробованы на заводах компании, они получили подтверждение качества, и на поставку данных активных компонентов уже оформлены заказы. Метамитрон используется «Августом» в производстве гербицида «Пилот», применяемого для борьбы с сорняками на посевах свеклы и лекарственных растений. Имазамокс присутствует в составе гербицидов «Парадокс», «Корсар Супер», «Одиссей», которые созданы для защиты таких культур, как горох, соя, рапс и подсолнечник. Действующее вещество бентазон собственного производства также ожидается на производственных площадках компании — оно входит в состав препаратов «Когорта», «Корсар», «Корсар Супер» и помогает справляться с сорняками в посевах зерновых и бобовых.



Кроме того, стоит отметить, что на площадке «Август-Хубэй» смонтирована и готовится к запуску новая линия производства тебуконазола мощностью вдвое больше первой — до 2 тыс. т в год. Первая линия, где ранее выпускался данный активный компонент, будет переориентирована на производство других действующих веществ. При выходе на проектную мощность на заводе «Августа» в Китае планируется производить более 30 видов действующих веществ совокупным объемом порядка 7,5 тыс. т продукции в год.