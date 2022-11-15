РСМ «Агротроник Пилот 1.0» уже не на показах, а в обычных полях

«Ростсельмаш»

Механизатор за штурвалом зерноуборочного комбайна должен одновременно выполнять не менее десятка операций. Это руление, слежение за кромкой (валком), своевременное поднятия/опускание жатки, настройка ее рабочих органов, настройка рабочих агрегатов и процессов собственно комбайна (обороты молотилки, зазоры подбарабанья, решет, скорость вентилятора и т. д. и т. п. ), слежение за работой узлов и агрегатов шасси

«Ростсельмаш», как и другие ведущие производители сельхозмашин, прилагает силы, чтобы решить проблему повышенной загрузки механизаторов. Так, компания уже успешно демонстрировала автономную (без механизатора в кабине) работу зерноуборочного комбайна под управлением системы РСМ «Агротроник Пилот 2.0» на уборке подсолнечника и сои. Есть у «Ростсельмаша» и более простая система — РСМ «Агротроник Пилот 1.0», которая снимает с механизатора часть его функций по управлению агромашиной. Оба решения уже доступны для заказа. Более того, они уже работают.



И сегодня нам удалось поговорить с Николаем Викторовичем Шеметовым, главным инженером «Елань-АгроИнвеста», на полях которого работают три зерноуборочных комбайна TORUM 750 в комплектации с системами РСМ «Агротроник Пилот 1.0».



Опытный инженер — о системе РСМ «Агротроник Пилот 1.0»

— «Елань-АгроИнвест» входит в холдинг «Волго-Дон АгроИнвест» с суммарной площадью угодий в 452 тыс. га. Под моим началом работает парк техники, которая обрабатывает 55 тыс. га. Для понимания: у нас лишь озимой пшеницей в этом сезоне было засеяно порядка 18,5 тыс. га. Только тяжелых тракторов мощностью 300-450 л. с. в парке — 16 единиц, зерноуборочных комбайнов — 23 единицы, из них 11 — TORUM 750.







Три новых комбайна TORUM 750 мы получили как раз к новому сезону, и одним из условий, как нам известно, была комплектация системами РСМ «Агротроник Пилот 1.0». Еще три такие же машины работают у наших коллег в «Новохопёрск-АгроИнвесте». Это было решение гендиректора.



Скажу честно, сам я впервые узнал о системе «Пилот» только в этом году. Но наш генеральный директор Алексей Сергеевич Кукура очень активно интересуется новшествами отрасли, охотно применяет их на практике и лично отслеживает результаты работы. Всем известно, насколько остро стоит кадровая проблема в сельском хозяйстве. Не хватает людей, не хватает грамотных специалистов. В таких условиях выход очевиден: мощные машины и электронные системы.



Благодаря активной позиции Алексея Сергеевича с решениями по автоуправлению сельхозмашинами мы, в принципе, знакомы давно. Например, на мощных тракторах у нас установлены системы параллельного вождения, на одном есть и система телематики, на «маленьких» — курсоуказатели. Но, конечно, РСМ «Агротроник Пилот 1.0» намного более продвинутое решение.



Как это выглядит на практике. Машины пришли, дилеры «Ростсельмаша» приехали, установили, проверили… Эти TORUM 750 с РСМ «Пилот 1.0» мы отдали одним из лучших сотрудников. Я их хорошо знаю, доверяю им. И комбайны пошли в бой.



Начинали они уборку на озимой пшенице в другом подразделении, обмолотили 1200 га. Работали они у нас отдельным звеном по навигации. «Разрезали» поля таким образом, что углов нет, развороты по минимальному радиусу, перекрытия минимальны, пропусков нет, и так далее, и тому подобное. Оптимизация есть, ее видно, она чувствуется. И мы видим, и механизаторы видят. Они довольны, им система уже нравится.



Потом машины вернулись ко мне, работали на семенах. Затем перешли на колосовые. Но какие-то цифры приводить пока рано. Дело в том, что нас сначала тормозили дожди, поэтому техника первый месяц больше стояла, чем работала. А когда установилась хорошая погода, эти три комбайна с системой «Пилот 1.0» работали то отдельной бригадой, то вместе с другими машинами, которые такими системами не оснащены.



Кстати, на производственном совещании гендиректор заострял внимание на этом вопросе: TORUM с системами РСМ «Агротроник Пилот 1.0» должны работать отдельно от остальных, чтобы в конечный результат, так сказать, не вмешивались показатели остальных машин.



Чтобы обеспечить такую схему, нужно и отдельный транспорт для зерна выделить. Сейчас мы заказали еще три комбайна TORUM в комплектации с системами РСМ «Агротроник Пилот 1.0». И если все получится, в следующем году у нас будет уже достаточно серьезная бригада из шести машин. Этот парк должен все упростить: проще будет выделить отдельные поля, проще будет организовать отдельный вывоз зерна из-под этих комбайнов.



Сам я давно за штурвалом сельхозмашин не работаю, но регулярно езжу с механизаторами — наблюдаю, расспрашиваю о технике. На днях прокатился и на новом TORUM 750 с системой автоуправления РСМ «Агротроник Пилот 1.0». Конечно, удобно. РСМ «Пилот 1.0» фактически сам рулит, жаткой управляет. Да, в комплектацию комбайна включена и система РСМ «Карта урожайности». Данные на монитор выводятся в постоянном режиме. Заехали в поле, я сразу вижу: урожайность 55 ц/га. Это хороший показатель для нас. А механизатор смеется: «Это еще что! Местами вчера 83 ц/га было!» И должен сказать, с калибровкой все нормально, провесы подтверждают. Но теперь их дожидаться не приходится, информацию получаем здесь и сейчас. Очень показательно!



Воспользуюсь случаем и скажу несколько слов о самих TORUM и сервисе «Ростсельмаша». По комбайнам: на мой взгляд, TORUM сейчас лучшее предложение на рынке. Мы эксплуатируем их уже пятый сезон, это отличные машины. По сервису: прекрасные ребята! Реагируют быстро, решения принимают грамотные. Особо хочу отметить руководителя группы сервиса филиала «Михайловка» Дмитрия Михайловича Храмова. С такой поддержкой и работать легко.



Насколько легко? Мнение механизаторов

Мы решили узнать и мнение самих механизаторов. На комбайнах с системой РСМ «Пилот 1.0» работали три человека, нам удалось переговорить с каждым из них.



Дмитрий Юрьевич Мищенко рассказал следующее.



— Я механизатором работаю давно, так что сравнить есть с чем. С системой РСМ «Пилот 1.0» работать, конечно, очень удобно. Если бы еще машины подъезжали к комбайну, а не на краю поля стояли, было бы вообще отлично. А так приходится тщательно рассчитывать, как нарезать загонку, чтобы набрать бункер в удобном месте.







В любом случае с «Пилотом» выработка больше. Комбайн идет на полную жатку, никаких вилюшек нет. И усталости нет. Конечно, посматриваешь время от времени, но не сравнить с обычной работой. Больше внимания уделяешь настройкам, жатке. Но нужно, чтобы такие системы стояли на всех комбайнах. Потому что вот загнали нас с десятью комбайнами без «Пилотов», пришлось систему и нам отключать.



Второй наш собеседник, Алексей Васильевич Киселёв, полностью согласен с напарником.



— Приятно, конечно, когда сидишь и «ничего не делаешь» (смеется). Поначалу, честно сказать, я нервничал. Я же привык рулить, а тут… непривычно. А теперь — приятно. Работать намного проще. Мы начинали в соседнем подразделении и отдельной бригадой. Когда вернулись, нас то отдельно ставили, то вместе. Отдельной бригадой, конечно, лучше. Чуть подали на ГСТ до 6-7 км/ч, создали группу, зашли в загонку, и все, комбайны пошли. Мне понравилось, вот честно скажу.







Но при работе с комбайнами без автоуправления, конечно, совсем другие ощущения. Им приходится вручную рулить, клинья остаются, вилюшки. И нам так же приходится работать, «Пилоты» отключаем. Да, было бы хорошо работать отдельной бригадой, чтобы все машины в ней были с «Пилотом». Но чтобы комбайнов в поле было немного — так удобнее.



Наконец, мы связались с третьим членом бригады — Сергеем Николаевичем Ивановым. На наш вопрос о том, как ему работалось с системой РСМ «Пилот 1.0», Сергей ответил:



— Очень даже хорошо. Сначала была такая реакция: «Не нужен!». Казалось, что на комбайне «Пилот» не нужен. А потом попробовали, все понравилось… Даже очень и нужен!



Конечно, то, что работать проще, — очень хорошо. Но больше даже понравилось, что и выработка с «Пилотом» больше, и «кусков» не остается, не надо потом ездить, подбирать их. На поле все ровненько. По оценке навскидку, как минимум на 8-10% выработка выше, чем без автоуправления. С ним удобнее работать.







Сельхозмашиностроители давно пытаются решить проблему объективно высокой загруженности комбайнера. Задача-минимум — снизить количество подконтрольных механизатору процессов; задача-максимум — сделать комбайны полностью автономными. Сейчас уже можно уверенно говорить о том, что одни из самых продвинутых и эффективных решений и в первом, и во втором варианте предложил «Ростсельмаш».

