Молочная отрасль в новых экономических условиях

«АГРОС-2023»

Развитие российской молочной отрасли в разных ее аспектах (генетика КРС, технологии для содержания и ухода, кормления и доения крупного и мелкого рогатого скота и т. д. ) традиционно является одним из наиболее сильных и представительных направлений на международной выставке «АГРОС»

На АГРОС-2023 с 25 по 27 января в Москве в рамках экспозиции будут представлены современные системы автоматического доения, доильные и охладительные установки, молочные емкости, средства для очистки и дезинфекции оборудования, программы по племенной работе, включая репродуктивную технику и племенные материалы, продукция и решения для кормления и содержания КРС и мелкого рогатого скота и многое другое.



Среди участников — компании «ЦентрПлем», Alta Genetics, «Коджент Рус», Milkrite | Interpuls, Afimilk, Arntjen, Kurtsan, Wolf System, Siloking, Huesker, Woodstock, «Тиан Трейд», «ЭкоНива», «СОКОЛ Технолоджи», дилеры многих мировых и российских производителей оборудования и технологий для молочной отрасли.







Выставочную экспозицию в течение всех трех дней АГРОС дополнят мероприятия деловой программы, посвященные различным направлениям развития отечественной молочной отрасли. Ключевая тема 2023 года — «Адаптация предприятий АПК России: вызовы и возможности в новой реальности». Главной теме выставки — адаптации к новым условиям и обеспечению конкурентоспособности животноводческого предприятия в России — будет посвящен бизнес-диалог, организованный Национальной мясной ассоциацией и оргкомитетом АГРОС. В центре внимания мероприятия — обсуждение стратегии развития, способствующее формированию у руководителей отраслевых предприятий видения ситуации и понимания, в каких направлениях необходимо далее развивать свой бизнес.



В день открытия АГРОС-2023 (25 января) Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) проведет пленарное заседание на тему: «Молочный рынок ЕАЭС в новых экономических условиях». В рамках встречи будет представлен анализ молочной отрасли Евразийского экономического союза и намечены пути интеграции и взаимного сотрудничества.



Еще одним мероприятием, посвященным проблеме поиска и поддержания международных связей в бизнесе, станет форум молочных аналитиков «Будущее мировой молочной индустрии в условиях неопределенности» (25 января), организаторы — Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) и ИА The DairyNews.today. Аналитики DIA и приглашенные эксперты из разных стран расскажут о влиянии кризиса на мировой и российский молочный рынок, выявят слабые места и возможные точки роста российской молочной индустрии, обсудят вероятные сценарии развития рынка.







В рамках круглого стола (25 января) «Генетика в животноводстве: вызовы и возможности», организатор — компания «Иннопрактика», эксперты обсудят, какие механизмы необходимо развивать для собственного высокоэффективного племенного поголовья и наращивания российской генетики.



Вопросами для обсуждения на конференции «Перспективы развития молочного козоводства и овцеводства в новых условиях» (26 января) станут: пути импортозамещения и поставок для пополнения племенной базы молочных пород овец и коз; развитие промышленных технологий содержания животных; современные программы кормления молочного мелкого рогатого скота; особенности ветеринарного обслуживания молочных животных. Организаторы мероприятия — ФГБНУ ВНИИплем и Ассоциация промышленного козоводства.



Тематические мероприятия проведут и крупнейшие аграрные компании - ГК «МЕГАМИКС», ГК «ВИК», ГК «Русагро», Lallemand Animal Nutrition, «Коджент Рус» и другие.



В третий день АГРОС, 27 января, состоится Федеральный форум фермеров, впервые с успехом проведенный на предыдущей выставке в январе 2022 года. Его мероприятия будут интересны и полезны для представителей малого и среднего бизнеса в АПК. Среди событий этого дня — конференция «Меры государственной поддержки для начинающих фермеров. Успешные кейсы», участники которой обсудят успешные кейсы по ведению бизнеса в сельском хозяйстве и ознакомятся с существующими мерами господдержки фермеров. Подробно будет рассматриваться опыт работы с маркетплейсами, участие в грантовом конкурсе и другие вопросы. Организаторами конференции выступают ассоциация «Народный фермер» и Комиссия по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты Российской Федерации.







Мероприятия выставки проводятся при активном участии профильных департаментов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и ведущих отраслевых организаций.



Приглашаем вас принять участие в Международной выставке племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства «АГРОС» или запланировать ее посещение в оптимальное для отрасли время! 25-27 января 2023 г. в МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3.



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