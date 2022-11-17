Итоги выставки Global Fresh Market: Vegetables & Fruits

Global Fresh Market

С 7 по 10 ноября в Москве на самой престижной выставочной площадке «Гостиный двор» успешно прошла первая международная специализированная B2B-выставка Global Fresh Market: Vegetables & Fruits

Соорганизатором выставки стал Национальный союз производителей плодов и овощей, а также выставка получила поддержку Минсельхоза России и широкое освещение в профильных и федеральных СМИ. Генеральным партнером Global Fresh Market выступил Россельхозбанк, официальным партнером — ГК «Рост». Экспонентами выставки стали компании — ключевые игроки рынка, среди них: ГК «Рост» и АПХ «Эко-Культура», составляющие 80% рынка производителей овощей закрытого грунта, Syngenta, Rijk Zwaan, Enza Zaden, Growtech, «Светогор», «Гавриш», «Лаборатория инженерных систем», а среди более 3000 посетителей были специалисты высокого класса, инвесторы, владельцы, руководители АПК, оптовые покупатели, представители ритейла и молодые специалисты.



В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Викторович Разин, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Владимирович Двойных, вице-президент Национального плодоовощного союза Дмитрий Александрович Лашин.







Отличительной особенностью выставки стало сочетание на одной площадке широкой и разнообразной выставочной экспозиции с качественной объемной деловой программой с участием более 100 спикеров, в числе которых первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Николаевна Лут, заместитель директора департамента экономики и господдержки АПК Аделина Алексеевна Новицкая, заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Артем Сергеевич Коровин, а также лучшие специалисты индустрии и представители ведущих компаний. Выставка стала площадкой для прямого диалога как между бизнесом и властью, так и внутри сообщества, а работа специализированных зон, среди которых «Центр закупок сетей» с участием более 23 торговых сетей, в том числе «Ашан», «Пятерочка», «Магнит», и HR-пространство, позволила организовать все процессы с максимальной эффективностью для участников выставки.



Кроме того, в рамках выставки состоялась закрытая пресс-конференция с участием РИА, ТАСС и других федеральных и специализированных СМИ и деловой завтрак по вопросам расширения международного сотрудничества и возможной организации коллективных павильонов стран в 2023 году с участием официальных делегаций и сотрудников посольств и торговых представительств Алжира, Армении, Бразилии, Доминиканской Республики, Египта, Израиля, Киргизстана, Ирана, Пакистана, Перу, Таиланда, Туниса, Узбекистана. Несомненно, выставка Global Fresh Market: Vegetables & Fruits по праву станет знаковым событием отрасли и в 2023 году привлечет значительное количество новых экспонентов, расширит географию участников и посетителей и окажет существенное положительное влияние на развитие отрасли в целом.

