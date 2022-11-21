Голосование продлится до 23 января 2023 года

Сегодня стартует общественное голосование за кандидатов в номинации «Человек года» III ежегодной национальной премии «Агроинвестор года — 2022». Это единственная номинация, победитель в которой будет определен путем голосования пользователей на сайте премии «Агроинвестор года — 2022».



Претенденты на победу в данной номинации определены экспертным советом премии из числа ярких представителей бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которыми ассоциируются изменения, нововведения и ключевые события в агропромышленной отрасли страны (победитель 2019 года, победитель 2021 года).



Представляем претендентов на звание «Человек года» премии «Агроинвестор года — 2022»:



Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко), — за вклад в развитие молочной отрасли в России;



Сергей Гавриш, основатель и руководитель селекционной компании «Гавриш», — за выдающийся вклад в сохранение и развитие российской селекции растений;



Салис Каракотов, генеральный директор «Щелково Агрохим», — за вклад в импортозамещение средств производства для АПК (семена, СЗР);



Дмитрий Краснов, руководитель федерального центра «Агроэкспорт», — за развитие экспорта российской продукции АПК;



Андрей Недужко, генеральный директор агрохолдинга «Степь», — за развитие цифровизации в АПК и вклад в молочное животноводство;



Этьен Пеллетье, директор российского офиса Sucden, — за большой личный вклад в развитие сельского хозяйства России;



Борис Титов, владелец группы компаний «Абрау Дюрсо», — за многолетнюю защиту интересов российского бизнеса и продвижение российского вина на внутреннем и экспортном рынках;



Патрик Хоффманн, генеральный директор группы компаний «Отрада», — за продолжение инвестиций в России и запуск Центра по передаче генов.



Отдать свой голос за претендента смогут только авторизованные на сайте премии пользователи и только один раз.



Эксклюзивная методика премии «Агроинвестор года» разработана компанией «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России). Как независимый наблюдатель и профессиональный аудитор, «Технологии Доверия» обеспечивает объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике.



Церемония награждения победителей в девяти номинациях премии «Агроинвестор года — 2022» состоится 3 февраля 2023 года в Москве, в «Особняке на Волхонке», при участии топ-менеджеров ведущих компаний АПК России, представителей государственных структур и ведомств страны.



Цель премии «Агроинвестор года» — популяризировать современное предпринимательство в АПК, выявить эффективные модели ведения бизнеса и привлечь внимание к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям сельскохозяйственных компаний. Премия дает возможность объективно и по достоинству оценить талантливых бизнесменов, инвесторов и общественных деятелей, работающих на территории России, профессионализм которых является залогом успешного развития предпринимательской среды.

