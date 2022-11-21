разделы

реклама

журналы

Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Начинается голосование в номинации «Человек года» премии «Агроинвестор года — 2022»

Начинается голосование в номинации «Человек года» премии «Агроинвестор года — 2022»
Начинается голосование в номинации «Человек года» премии «Агроинвестор года — 2022»

Голосование продлится до 23 января 2023 года

Сегодня стартует общественное голосование за кандидатов в номинации «Человек года» III ежегодной национальной премии «Агроинвестор года — 2022». Это единственная номинация, победитель в которой будет определен путем голосования пользователей на сайте премии «Агроинвестор года — 2022»

Претенденты на победу в данной номинации определены экспертным советом премии из числа ярких представителей бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которыми ассоциируются изменения, нововведения и ключевые события в агропромышленной отрасли страны (победитель 2019 года, победитель 2021 года).

Представляем претендентов на звание «Человек года» премии «Агроинвестор года — 2022»:

  • Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко), — за вклад в развитие молочной отрасли в России;

  • Сергей Гавриш, основатель и руководитель селекционной компании «Гавриш», — за выдающийся вклад в сохранение и развитие российской селекции растений;

  • Салис Каракотов, генеральный директор «Щелково Агрохим», — за вклад в импортозамещение средств производства для АПК (семена, СЗР);

  • Дмитрий Краснов, руководитель федерального центра «Агроэкспорт», — за развитие экспорта российской продукции АПК;

  • Андрей Недужко, генеральный директор агрохолдинга «Степь», — за развитие цифровизации в АПК и вклад в молочное животноводство;

  • Этьен Пеллетье, директор российского офиса Sucden, — за большой личный вклад в развитие сельского хозяйства России;

  • Борис Титов, владелец группы компаний «Абрау Дюрсо», — за многолетнюю защиту интересов российского бизнеса и продвижение российского вина на внутреннем и экспортном рынках;

  • Патрик Хоффманн, генеральный директор группы компаний «Отрада», — за продолжение инвестиций в России и запуск Центра по передаче генов.

Отдать свой голос за претендента смогут только авторизованные на сайте премии пользователи и только один раз.

Эксклюзивная методика премии «Агроинвестор года» разработана компанией «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России). Как независимый наблюдатель и профессиональный аудитор, «Технологии Доверия» обеспечивает объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике.

Церемония награждения победителей в девяти номинациях премии «Агроинвестор года — 2022» состоится 3 февраля 2023 года в Москве, в «Особняке на Волхонке», при участии топ-менеджеров ведущих компаний АПК России, представителей государственных структур и ведомств страны. 

Цель премии «Агроинвестор года» — популяризировать современное предпринимательство в АПК, выявить эффективные модели ведения бизнеса и привлечь внимание к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям сельскохозяйственных компаний. Премия дает возможность объективно и по достоинству оценить талантливых бизнесменов, инвесторов и общественных деятелей, работающих на территории России, профессионализм которых является залогом успешного развития предпринимательской среды.

Агроинвестор 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2022
Новая стратегия роста. Каких целей должен добиться АПК к 2030 году

«Агроинвестор»

Новая стратегия роста. Каких целей должен добиться АПК к 2030 году
Запасы продбезопасности. Как регулируется рынок зерна в разных странах

«Агроинвестор»

Запасы продбезопасности. Как регулируется рынок зерна в разных странах