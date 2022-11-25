Первые спикеры, участники и спонсоры международной аграрной конференции «ГДЕ МАРЖА 2023»

«ГДЕ МАРЖА 2023»

14-я Международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления



Регистрация продолжается



Среди спикеров конференции: Дэн Бассе, президент компании AgTResource.



Среди зарегистрировавшихся участников конференции в формате офлайн ведущие российские и международные аграрные компании (в порядке регистрации):



Представляем спонсоров конференции



Золотой спонсор конференции — агрохолдинг «Степь»



Агрохолдинг «Степь» — одна из крупнейших аграрных компаний юга России, дочерняя структура международной инвестиционной компании АФК «Система». Земельный банк — 578 тыс. га, компания занимает 4-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии Forbes.



Агрохолдинг развивает бизнес по шести ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, садоводство, а также производство и дистрибуция сыров. Основные активы расположены на юге России в наиболее благоприятных с точки зрения климата, урожайности и логистики регионах — Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье.



Выручка агрохолдинга по итогам 2021 года — 57,2 млрд рублей (на 74,1% больше год к году), OIBDA — 14,4 млрд рублей (рост 54,1% год к году). Во втором квартале 2022 года выручка компании выросла на 215,6% год к году — до 15,3 млрд рублей, OIBDA выросла на 46,5%, до 2,9 млрд рублей год к году.



Валовой сбор пшеницы — основной производственной культуры — в 2022 году стал рекордным для компании: около 1,1 млн т, что на 13% больше результата в прошлом году. Агрохолдинг активно инвестирует в селекционную работу. Совместно с партнером выведен новый сорт озимой пшеницы Система с потенциалом свыше 100 ц/га.



Агрохолдинг в течение нескольких лет активно развивает программу импортозамещения. Сейчас доля российской сельхозтехники в парке компании составляет около 70%, средств защиты растений — около 80%, также компания использует только российские удобрения и только отечественные семена пшеницы и других ключевых производственных культур. Реализованная стратегия импортозамещения позволяет компании чувствовать себя уверенно в условиях разрыва логистических цепочек и экономической турбулентности, которая наблюдалась на рынке в этом году.



«Степь» - лидер в России по молочной продуктивности коров. В рейтинге самых эффективных ферм в России по версии Национального союза производителей молока (Союзмолоко) и его партнеров фермы агрохолдинга «Степь» ежегодно занимают первое место с большим отрывом от конкурентов. Компания располагает семью молочно- товарными комплексами. По итогам девяти месяцев 2022 года годовые темпы прироста надоев составляют 75%. К концу года агрохолдинг планирует достичь рекордного показателя валового надоя — более 140 тыс. т.



Агрохолдинг выпускает широкую линейку бакалейной продукции под собственной маркой. По итогам восьми месяцев 2022 года продажи круп под маркой «Степь» выросли на 80%, на рынке появились новые линейки гарниров, расширился ассортимент снеков. Потребительский сегмент бизнеса «Степи» также представлен широкой линейкой сыров и молочной продукции. Все эти товары можно найти на полках крупнейших торговых сетей страны — «Ашан», «Лента», «Пятерочка», «Перекресток», а также на интернет- площадках: OZON, «Яндекс.Маркет».



Агрохолдинг располагает 751 га садов интенсивного типа в Краснодарском крае. Ежегодный урожай плодов составляет около 30 тыс. т. Наличие собственного фруктохранилища позволяет в течение года хранить до 23 тыс. т продукции. Это позволяет гарантировать регулярные поставки партнерам-ритейлерам в течение года и не зависеть от сезонного падения цен осенью в период массового сбора плодов. Оперативная реакция на внешние вызовы, высокий уровень профессионализма команды менеджеров агрохолдинга «Степь» и эффективные стратегии развития являются залогом устойчивости компании, а также служат надежным фундаментом для интенсивного роста.



Серебряный спонсор конференции — «Сингента»



«Сингента» — подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings, один из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства.



Долгосрочные инвестиции «Сингенты» в российское сельское хозяйство направлены на повышение урожайности и качества продукции. С момента образования «Сингенты» в 2000 году компания превратилась в одного из лидеров российского рынка средств защиты растений, а также одного из крупнейших поставщиков качественных семян.



Каждое третье яблоко в России защищено технологиями «Сингенты»



30% винограда, собранного для производства отечественного вина, выращиваются при помощи технологий защиты компании «Сингента»



Каждый третий гектар подсолнечника в стране посеян гибридами «Сингенты»



Имея широкую сеть представительств в 35 российских городах, в которых работают почти 1000 сотрудников, «Сингента» непрерывно расширяет свою деятельность в стране.



Краеугольным камнем стратегии являются инвестиции в инновации. Научно-исследовательские центры «Сингенты» в Краснодарском крае, в Центрально-Черноземном регионе и в Поволжье проводят комплексное изучение семенного материала, готовят рекомендации для использования сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических условиях России, разрабатывают инструменты для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями. Инвестиции «Сингенты» в научно-исследовательскую инфраструктуру в России превысили 1 млрд руб.



«Сингента» планомерно реализует в России проекты по локализации производства. Треть семян подсолнечника и кукурузы, которые предлагаются российским клиентам, производятся компанией в России. В настоящее время в Липецкой области ведется строительство собственного завода по производству средств защиты растений. Реализация этого инвестиционного проекта общей стоимостью более 2 млрд руб. позволит «Сингенте» увеличить уровень локализации производства СЗР в России до 80%.



В конце 2021 года «Сингента» завершила строительство Института защиты семян в Воронежской области. Институт защиты семян — это первое подобное учреждение в России, современный научно-исследовательский и тренинговый центр, предлагающий расширенные ресурсы обучения по обработке семян и улучшенные возможности сотрудничества с клиентами.



«Сингента» является одним из лидеров в области цифровой агрономии. Цифровая платформа Cropwise облегчает управление производством и повышает рентабельность бизнеса. Общий земельный банк под управлением данной цифровой платформы превышает в России 20 млн га, более чем 1400 холдингов и хозяйств в России используют инструменты Cropwise.



Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства «Интерфакс », «Зерно-онлайн » и другие аграрные ресурсы .



В течение конференции к услугам участников аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара , молока, мяса, овощей:



зерновые — пшеница, ячмень, кукуруза, овес, рожь, зернобобовые;



мука, отруби, крупы — рис, гречка, геркулес, пшено;



масличные — подсолнечник, соя, рапс, горчица, лен, сафлор, рыжик;



сахар, свекла и смежные рынки — жом, меласса, дрожжи, семена свеклы, крахмал, патока, сиропы ГФС;



молоко и молочные продукты;



мясо — птица, свинина, говядина;



овощи: тепличные — огурцы, томаты и открытого грунта — картофель, морковь, капуста, лук, свекла.



См. итоги года на аграрных рынках от ИКАР.



Материалы предыдущих конференций.

