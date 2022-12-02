8 декабря 2022 года пройдут XV «Молочные сессии»

Трансформацию молочной индустрии в 2022 году, доходность в секторе, перспективы инвестиций и судьбу проектов, а также импортозависимость молочной индустрии в разрезе самых важных категорий обсудят участники пятнадцатого заседания «Молочных сессий», которое пройдет 8 декабря в Петровском путевом дворце в Москве

В ходе аналитической секции генеральный директор Союзмолока Артем Белов и директор аналитического департамента Союзмолока Алексей Воронин расскажут, как молочный сектор справился с вызовами 2022 года. Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин поделится тем, какие приоритеты ставит государство в плане господдержки с учетом новых рисков. Руководитель «Центра Агроаналитики» Минсельхоза России Дмитрий Авельцов сделает обзор того, что происходит на ключевых продовольственных рынках мира и как это влияет на российских молочников. А генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев покажет, как идет консолидация молочного сектора в текущих условиях.



Вторая секция будет посвящена обсуждению рисков и возможностей отрасли в условиях усиления санкционного давления. Участники встречи вспомнят, кто ушел из России после введения санкций, обсудят ситуацию с поставками оборудования, племенным и генетическим материалом, кормами и сельхозтехникой, а также выяснят, что происходит на рынке упаковки и в секторе ветеринарных препаратов и вакцин. С обзорным докладом выступит заведующая отделом экономики инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований Надежда Орлова. В обсуждении примет участие исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков и другие представители ключевых отраслевых объединений.



Официальным спонсором мероприятия выступает компания Kieselmann Rus. Спонсорами стали компании Basson и рavlov.





