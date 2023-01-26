Выставка «АГРОС» открыла сезон деловой активности в АПК

«АГРОС»

Свыше 410 компаний из более чем 20 стран мира, два выставочных зала с экспозициями самых интересных и современных решений в сфере АПК, 56 деловых мероприятий, свыше 370 экспертов-спикеров — в павильоне №3 московского МВЦ «Крокус Экспо» с широким размахом открылась IV Международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства «АГРОС»

В официальной церемонии открытия приняли участие советник замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Татьяна Севастьянова, заместитель президента РАН, председатель Комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию АПК Петр Чекмарев, первый заместитель генерального директора компании «Росагролизинг» Александр Сучков, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк и генеральный директор «Агрос Экспо» Геннадий Мындру. Все участники церемонии сошлись во мнении, что АГРОС претерпела заметный качественный и количественный рост, отметили ее динамичную деловую атмосферу, сложившуюся буквально с первых часов начала работы выставки, и большое количество заинтересованных посетителей.







Сразу после официальной части открытия состоялось награждение победителей конкурса «Лучшие на АГРОС — 2023». Гран-при были награждены 28 проектов в трех номинациях: «Лучший продукт», «Лучшее кормовое решение» и «Лучшая научная разработка». Подробнее о результатах конкурса .



В день открытия АГРОС состоялись 22 деловых мероприятия разных форматов. Среди них — бизнес-диалог «Как адаптироваться к новым условиям и обеспечить конкурентоспособность животноводческого предприятия?» с участием руководителей ведущих отраслевых союзов и организаций и крупнейших российских аграрных компаний.



Также 25 января Минсельхоз России провел в рамках АГРОС Всероссийское агрономическое совещание, посвященное предварительным итогам работы отрасли растениеводства за 2022 год и стратегическим задачам на 2023 год. В мероприятии под председательством заместителя министра сельского хозяйства Андрея Разина приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, представители федеральных и региональных органов власти, сельскохозяйственной науки и образования, отраслевых союзов, а также крупнейшие сельхозтоваропроизводители.







Запланируйте посещение выставки и мероприятий ее программы — изучите каталог участников и деловую программу на 26 и 27 января (день Федерального форума фермеров).



Выставка «АГРОС» продолжит свою работу до 27 января включительно. Вход на экспозицию и мероприятия деловой программы свободный после прохождения регистрации на сайте выставки .



До встречи на АГРОС!

