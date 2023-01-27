Состоялось вручение премии «Диалог» в рамках выставки «АГРОС»

25 января организатор Первой международной премии «Диалог» за развитие коммуникаций в сфере АПК издательский дом «Аграрная наука» наградил лучшие авторские коллективы по итогам 2022 года за научные исследования, опубликованные на страницах журнала, а также активных участников рынка АПК, способствующих развитию коммуникаций и диалогу между наукой, образованием, бизнесом и государством
Цель премии «Диалог» — создать площадку для диалога всех представителей сферы АПК, объединить усилия, направленные на развитие отрасли, отметить заслуги ведущих участников рынка.
Памятные статуэтки и дипломы получили 30 лауреатов.
Лауреаты премии «Диалог»
Номинация «Научные коммуникации», лучший научный коллектив по специальности «Ветеринария».
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Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста.
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Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.
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Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.
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Номинация «Научные коммуникации», лучший научный коллектив по специальности «Зоотехния».
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Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева.
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Чувашский государственный аграрный университет.
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Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН.
Номинация «Научные коммуникации», лучший научный коллектив по специальности «Агрономия».
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Федеральный научный центр лубяных культур.
Номинация «Научные коммуникации», лучший научный коллектив по специальности «Агроинженерия и пищевые технологии».
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Уральский государственный аграрный университет.
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Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ.
Номинация «Международные научные коммуникации».
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Национальный аграрный университет Армении.
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Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности.
Номинация «Молодой ученый».
Павлова Яна Сергеевна, аспирант факультета биотехнологии и пищевой инженерии Уральского государственного аграрного университета.
Номинация «Диалог государства и отрасли».
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Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»).
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Управление государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Российской Федерации.
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Департамент ветеринарии Минсельхоза Российской Федерации.
Номинация «Межотраслевые коммуникации».
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Национальный союз свиноводов.
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Национальный союз птицеводов.
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Некоммерческое партнерство содействия развитию ветеринарного дела «Национальная ветеринарная ассоциация.
Номинация «Бизнес-коммуникации».
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Производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных «АГРОВИТ».
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Производитель машин для заготовки сенажа в упаковке Краснокамский РМЗ.
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Производитель средств защиты растений ГК «Шанс».
Номинация «Конгрессно-выставочная деятельность».
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«Агрос Экспо».
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Дирекция международной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария».
Номинация «Информационные коммуникации».
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Информационный портал и газета «Ветеринария и жизнь».
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«Инфо 3».
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Агропромышленный портал agroXXI.ru.
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Журнал «Агроинвестор».
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Журнал «Комбикорма».