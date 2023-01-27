Состоялось вручение премии «Диалог» в рамках выставки «АГРОС»

«АГРОС»

25 января организатор Первой международной премии «Диалог» за развитие коммуникаций в сфере АПК издательский дом «Аграрная наука» наградил лучшие авторские коллективы по итогам 2022 года за научные исследования, опубликованные на страницах журнала, а также активных участников рынка АПК, способствующих развитию коммуникаций и диалогу между наукой, образованием, бизнесом и государством

Цель премии «Диалог» — создать площадку для диалога всех представителей сферы АПК, объединить усилия, направленные на развитие отрасли, отметить заслуги ведущих участников рынка.



Памятные статуэтки и дипломы получили 30 лауреатов.



Лауреаты премии «Диалог»

Номинация «Научные коммуникации», лучший научный коллектив по специальности «Ветеринария».



Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста.

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.

Южно-Уральский государственный аграрный университет .



Номинация «Научные коммуникации», лучший научный коллектив по специальности «Зоотехния».



Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева.

Чувашский государственный аграрный университет.

Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН.



Номинация «Научные коммуникации», лучший научный коллектив по специальности «Агрономия».



Федеральный научный центр лубяных культур.



Номинация «Научные коммуникации», лучший научный коллектив по специальности «Агроинженерия и пищевые технологии».



Уральский государственный аграрный университет.

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ.



Номинация «Международные научные коммуникации».



Национальный аграрный университет Армении.

Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности.



Номинация «Молодой ученый».



Павлова Яна Сергеевна, аспирант факультета биотехнологии и пищевой инженерии Уральского государственного аграрного университета.



Номинация «Диалог государства и отрасли».



Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»).

Управление государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Российской Федерации.

Департамент ветеринарии Минсельхоза Российской Федерации.



Номинация «Межотраслевые коммуникации».



Национальный союз свиноводов.

Национальный союз производителей молока.

Национальный союз птицеводов.

Некоммерческое партнерство содействия развитию ветеринарного дела «Национальная ветеринарная ассоциация.



Номинация «Бизнес-коммуникации».



Производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных «АГРОВИТ».

Производитель машин для заготовки сенажа в упаковке Краснокамский РМЗ.

Производитель средств защиты растений ГК «Шанс».



Номинация «Конгрессно-выставочная деятельность».



«Агрос Экспо».

Дирекция международной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария».



Номинация «Информационные коммуникации».

