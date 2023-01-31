Выбор сорта сои: на что обратить внимание?

Зерновой соевый союз ПФО

Эксперты Зернового соевого союза ПФО дали рекомендации по выбору сорта в регионах Поволжья

Соя склонна к растрескиванию, крайне нежелательно допускать ее перестоя на корню. Убирать нужно сразу — сроки уборки (особенно в Поволжье) очень жесткие. Если не успел с уборкой и бобы начали растрескиваться, то потери могут быть от 10 до 50% урожайности, а то и весь урожай можно потерять. При этом нужно четко понимать реальные возможности хозяйства: сколько сои можно убрать за определенный срок на данной площади. Здесь многое зависит от количества уборочной техники, имеющейся в хозяйстве и ее производительности. В крупных хозяйствах нередко спокойно сеют по 5-6 тыс. га одного сорта, так как у них имеется большой парк машин, который позволяет убирать сою в срок и без ущерба для других культур. Посчитайте сами: если хозяйство может позволить себе иметь или арендовать 30-40 комбайнов, то, без потерь и спешки убирая по 500-600 га в день, они могут убрать весь урожай за 10 дней.



Конечно, при этом нужно понимать, могут ли запланированный объем урожая переработать имеющиеся в хозяйстве зерноочистители и зерносушилки, где и как долго будет храниться соя.



Но если у вас один зерноочистительный комплекс (ЗАВ), два комбайна и площадь 300 га и нет возможности привлечь дополнительно уборочную технику, то вам лучше возделывать разные по спелости сорта. Например, три разных сорта по 100 га каждый, где интервал по созреванию между сортами составляет 5-10 дней. Тогда вы все успеете — времени на уборку этими силами на данной площади вполне хватает.



Следует учитывать и такой фактор, как продуктивность сорта. Известно, что среднепозднеспелые и позднеспелые сорта более продуктивные, чем ранние. Крупные хозяйства, работающие на орошении, ориентируются на позднеспелые сорта, так как затраты по факту одинаковые, а урожайность у поздней сои выше. На богаре раннеспелые сорта часто показывают хорошую продуктивность. Как правило, это зависит от количества осадков, полученных посевами в период вегетации.



Так, если брать сезон 2022 года, когда осадков было в избытке, многие хозяйства ПФО получили хорошие урожаи раннеспелых сортов и, самое главное, успели их убрать. Те, кто ориентировался на более поздние сорта, были вынуждены сместить срок уборки из-за переувлажненности — дожди осенью шли постоянно, убирали сою вплоть до морозов, и потери были достаточно высокими.



Очень хорошие результаты по урожайности и уровню протеина в зерне как на богаре, так и на орошении показали сорта сои Самер 1, 2 и 4. По словам агронома-семеновода компании «Сев-07» (Самарская область, Приволжский район) Дмитрия Кочеткова, у этих сортов очень высокий потенциал.



— Сорта сои Самер хорошо нам знакомы — это продукты местной селекции от самарских и саратовских ученых, адаптированные к сложным условиям Поволжья. Самер 1 - самый ранний из данной линейки, обладает высокой засухоустойчивостью и жаростойкостью. Влагообеспеченность — один из главных факторов, влияющих на урожай в ПФО (в этом плане 2022 год не показателен и скорее атипичен, с его влажной весной и дождливой осенью). Обычно весной начинает жарить и сушить, и влаги для развития сои не всегда хватает. Самер 1 хорош тем, что он позволяет продуктивно использовать зимние и весенние запасы влаги и сформировать урожай. Из его достоинств можно назвать слабую полегаемость стеблестоя и оптимальную высоту прикрепления боба — 12-15 см, что позволяет более технологично убирать сою с минимальными потерями.



Самер 2 - сорт среднего периода вегетации, если сравнивать с Самером 1, он обладает средней кустистостью, при этом растение формирует большое количество бобов, что позволяет сформировать урожай даже при изреженном посеве. Неосыпаемость — отличительная черта данного сорта. Это позволяет при необходимости сдвигать сроки уборки, что было очень актуально для этого года. С соей бывает так, что при намокании стручков и дальнейшем высыхании створки стручков раскрываются и бобы осыпаются, и это ведет к падению урожайности. На Самере 2 такого не происходит — этот сезон с его стрессовыми условиями, когда дожди шли постоянно, снова доказал его высокую устойчивость к осыпанию. В целом высокая устойчивость к погодным стрессам — как к условиям повышенной влажности, так и к засухе — отличительный показатель всех сортов линейки Самер.



Самер 4 - из всей линейки Самеров это сорт с самым большим периодом вегетации. Он обладает высокой продуктивностью, именно на нем мы получаем самые хорошие урожаи сои. Этот сорт очень отзывчив на улучшение агрофонов — на орошении его урожайность достигает 4 т с га, с содержанием белка до 40%. Он обладает теми же преимуществами, что и остальные Самеры. Он также устойчив к полеганию и отличается высокой стойкостью к осыпанию: боб настолько крепко держится в створке, что сможет зиму простоять и не осыпаться.

