Аграрная отрасль в поисках маржи

«Где маржа — 2023»

Цены на пестициды будут снижаться, а российская селекция продолжает держать курс на вытеснение импорта

В Москве состоялась 14-я Международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа — 2023». Среди ее докладчиков — представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, отраслевые эксперты, поставщики технологий и услуг для АПК, топ-менеджеры агрохолдингов. В числе спикеров выступил генеральный директор компании «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов.



В первый день конференции главной темой дискуссий были цифровые технологии в АПК — тема, интересная и агрохолдингам, и современным фермерским хозяйствам. Однако максимальное внимание участников было приковано ко второму дню, на повестке которого значилось подведение итогов минувшего сезона, рассмотрение ключевых задач в наступившем году, новые вызовы и отраслевые тренды.



Так, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов сообщил: посевная площадь в сезоне 2022/23 выдержит структуру минувшего сезона. Впрочем, есть корректировки, учитывающие требования рынка. Например, планируется увеличить площади под соей.



Что касается селекции и семеноводства, то позиция министерства заключается в максимальном содействии производству семян на территории России и развитию отечественной селекционной науки. «Чтобы стимулировать частный бизнес, мы корректируем направление Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в части развития селекции и семеноводства. Кроме того, существенно увеличиваем возмещение по капексам по строительству селекционно-семеноводческих учреждений», — сообщил он.







Если же говорить о средствах защиты растений, то российские агрохимические компании обладают ассортиментом, необходимым для отрасли. Однако на первый план выходит задача по локализации производства ХСЗР на территории нашей страны.



Логическим продолжением доклада замминистра стало выступление Салиса Каракотова. Он отметил, что объемы потребления средств защиты растений с каждым годом растут и в прошлом году достигли отметки 216,3 тыс. т. Из них 118,3 тыс. т — препараты российского производства. Что касается импортных пестицидов, то объемы их использования с 2017 года падают (с 78,2 до 50 тыс. т). Это значит, что импортозамещение средств защиты растений идет в нашей стране уверенными темпами.



Компания «Щелково Агрохим» продолжает наращивать свое присутствие на рынке. В наступившем году на подмосковной площадке «Щелково Агрохим» будет введено в строй еще одно крупное производство мощностью 20 тыс. т. Кроме того, компания запустит новый завод в Узбекистане, в результате чего отпадет необходимость в экспорте «щелковских» препаратов в эту страну.



Оптимистично выглядят прогнозы Салиса Добаевича относительно цен на ХСЗР. К концу 2022 года они снизились в среднем на 12%, и этот процесс продолжается. В результате по отношению к прошлому году снижение достигнет 15-18%.



Вторая часть выступления Салиса Каракотова была посвящена селекции и семеноводству. Более детально он остановился на проблеме высокой зависимости российского рынка от иностранных семян: «Еще пять-шесть лет назад мы использовали преимущественно отечественные семена сои. А теперь более 50% рынка принадлежит иностранным компаниям, — посетовал он. — Культура важнейшая, а мы ее упустили. И сейчас необходимо исправлять эту ситуацию».



В прошлом году компания «Щелково Агрохим» провела масштабные испытания сортов и гибридов основных сельскохозяйственных культур. Если говорить о сое, результаты уборки показали наличие у российских компаний отличных сортов. В большинстве случаев уровень урожайности варьировал в пределах 20-29 ц/га, а содержание протеина — около 40%. И в нынешнем году компания «Щелково Агрохим» ставит задачу произвести не менее 20-25 ты. т семян сои высоких репродукций, что позволит компании занять 20% рынка.

