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Ассоциация менеджеров: диджитализация в АПК является неотвратимой

Ассоциация менеджеров: диджитализация в АПК является неотвратимой
Ассоциация менеджеров
Ассоциация менеджеров: диджитализация в АПК является неотвратимой
Ассоциация менеджеров

28 февраля 2023 года в рамках заседания Комиссии по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации менеджеров профессионалы отрасли подвели итоги ушедшего года и обсудили перспективы текущего, оценили эффективность использования маркетплейсов и сервисных платформ, а также возможности экспорта сельхозпродукции

Участники события выразили консолидированное мнение о необходимости взаимодействия государства, бизнеса и общественных организаций для оптимизации жизнедеятельности АПК в текущем году и высоко оценили уровень дискуссии. 

В приветственном слове исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев обозначил актуальность проблематики и важность роста маркетплейсов, увеличения объемов экспорта сельхозпродукции.

Директор R&D центра агрохолдинга , председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации менеджеров Сергей Косогор обрисовал проблематику: «Поднимая вопрос итогов 2022 года, мы поговорим о цифровых ресурсах, которые обеспечивают сбыт, поговорим о цифровых технологиях, которые помогают добиться производителям увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции. Также коснемся сложностей, которые нас могут ожидать в этом сезоне, в связи с тем, что зарубежные партнеры ограничили свою работу на рынке».

«На рынке e-commerce в АПК мы не видим конкурентов, а видим только партнеров для дальнейшего развития цифровизации, — сказал генеральный директор Поле.рф Евгений Белов. — Наша общая задача — создать этот рынок». По его словам, для этого предстоит решить ряд вопросов: от повышения цифровой грамотности аграриев до определения стандартов работы, и сделать это совместными усилиями будет быстрее и эффективнее. 

Евгений Белов выступил с инициативой создания Ассоциации игроков рынка e-commerce в B2B-секторе с целью ускорения развития цифровых платформ в России. «Диджитализация отрасли является неотвратимой», — подчеркнул спикер. 

«Цифровизация пришла! Это уже не прошлое, а настоящее», — продолжила операционный директор компании «Агроноут» Елена Кошелева и обозначила ожидания от 2023 года: внедрение истинного точного земледелия, повышение интереса к реально повышающим эффективность инструментам.

Член Правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Михаил Мизин охарактеризовал рынок сельскохозяйственной техники прошлого года: уход международных компаний, кратковременные валютные колебания, рост ставки, дефицит запчастей, санкции на часть техники и значительную часть компонентов, сбой логистики, трудности с «альтернативными» маршрутами оригинальных запчастей, хороший урожай, массовый приход брендов из дружественных стран — Китая, Индии, Турции. 

Давая прогноз на текущий год, Мизин отметил реструктуризацию государственной поддержки сегмента, что связано прежде всего с экономией средств. Кроме того, обозначится слабый спрос, сохранится дефицит и каннибализм техники, наметится рост производства техники и запчастей в России, частично восстановятся отгрузки западных компаний. 

Главный аналитик, руководитель инновационного аналитического центра группы «» Рустам Хафизов назвал одним из главных вызовов ушедшего года обеспечение бесперебойного производства. Другой вызов — сокращение возможностей каналов экспорта. По наблюдениям выступающего, экспорт становится дорогим за счет логистики. Глобально сельскохозяйственная отрасль имеет все возможности для дальнейшего развития в текущем году.

«Несмотря на ряд вызовов в сельскохозяйственной отрасли, включая снижение горизонта планирования, высокую волатильность, рост цен на продукцию до 40%, АПК сохранил устойчивые позиции в прошлогодний период за счет того, что повысил уровень гибкости в принятии решений», — дал оценку ситуации генеральный директор «Луптаков и Партнеры» Михаил Луптаков. 

Компании использовали различные варианты реагирования на вызовы. Например, диверсифицировали свой бизнес для размещения на маркетплейсах, уменьшали партии СЗР, поскольку маленькими партиями проще управлять и сбывать. 

Как считает Михаил Луптаков, для компаний разного масштаба важно внедрить систему интегрированного планирования, которая включает производственное и операционное планирование. 

На нехватку коммуникационной активности и работы над деловой репутацией в компаниях в сфере АПК, выходящих на зарубежные рынки, указала генеральный директор агентства Fields4e Евгения Полякова. Например, в прошлом году в выставке FoodExpo во Вьетнаме принимали участие 50 российских агрофирм, но об этом было выпущено только два пресс-релиза. Этим ограничилась коммуникация. В качестве положительного примера Полякова указала кампанию по выходу на российский рынок корейских производителей промышленного оборудования — более 150 публикаций по итогам участия на полях ИННОПРОМА.

На ее взгляд, отечественные компании должны вести более активную работу в этом направлении не только с местными масс-медиа, но и с местными маркетплейсами, социальными платформами, привлекать представителей экспертного сообщества, организовывать собственные активности — бизнес-завтраки, roadshow. Все это в совокупности повлияет на повышение уровня доверия к отечественным продуктам и компаниям.

Об антимонопольном регулировании на рынках сельскохозяйственной продукции рассказал юрист практики конкурентного права BGP Litigation Илья Кожевников. Поскольку часть маркетплейсов будет приравнена к участникам товарооборота, то теперь в их отношении могут быть поданы заявления в антимонопольный орган по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Исключения будут составлять агрегаторы информации, которые не предоставляют возможности приобрести какой-либо товар.

ФАС осуществляет контроль за такими видами нарушений, как: антиконкурентные соглашения, координация экономической деятельности, злоупотребление доминирующим положением. Также ФАС России контролирует цены в рамках согласования сделок экономической концентрации. В числе практических советов, которые спикер дал игрокам рынка: соблюдать принципы добросовестности, заранее прорабатывать обоснования для повышения цен, определять достаточные и прозрачные условия взаимодействия с контрагентами, осуществлять мониторинг практики антимонопольного органа и работать над системой антимонопольного комплаенса.

Информационные партнеры: Агроинвестор, Крестьянские ведомости, Новое сельское хозяйство, Publico.ru

Ассоциация менеджеров 

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