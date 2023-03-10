Почему стоит посетить выставку «АгроКомплекс-2023» и Агропромышленный форум?

21 марта 2023 года в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» начинают работу международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

Поддержку форуму оказывают 13 отраслевых союзов и ассоциаций. Мероприятия проводятся согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан №50-р от 31 января 2023 года.



Выставочная экспозиция

В этом году в выставке принимают участие 340 экспонентов из 37 регионов России и дружественных стран (Беларусь, Китай, Кыргызстан, Южной Корея).



Выставка разместится на 17 тыс. кв.м., в том числе в четырех залах комплекса общей площадью 8 тыс. кв.м., где будут демонстрироваться новейшие достижения отрасли, инновационные технологии и разработки.



На открытой площади перед «ВДНХ-Экспо» размером 9 тыс кв.м. традиционно будет представлено 180 единиц сельхозтехники (современных тракторов, комбайнов, крупногабаритного оборудования).



Для удобства и повышения эффективности работы выставка сегментирована по разделам: сельхозтехника, растениеводство, животноводство и ветеринария, продукты питания и переработка, оборудование для молочно-товарных ферм.



Выставка усилена спецпроектом «Агропродукты», в котором будет представлена экспозиция от производителей и фермерских хозяйств.



Агропромышленный форум

Центральным мероприятием традиционно станет пленарное заседание «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры» с участием Правительства Республики Башкортостан, руководителей НИУ «Высшая школа экономики», Новосибирского аграрного университета, Национального союза производителей молока, группы «Черкизово», Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, молодых успешных предпринимателей и руководителей КФХ.



В рамках Агропромышленного форума состоятся 25 мероприятий, в том числе:



16 отраслевых секций, круглых столов для специалистов АПК;



три образовательных интенсива для учащихся агроклассов «Мы выбираем АПК»;



две торгово-закупочные конференции;



ярмарка вакансий в рамках проекта «Моя карьера с “Единой Россией”»;



образовательный форум молодежи «АПК Башкортостана “Стратегический резерв — 2023”»;



В деловых мероприятиях выступят более 200 спикеров из 20 регионов и городов России и Республики Беларусь.



Организаторы активно развивают выставку «АгроКомплекс» как соревновательную площадку, в рамках которой состоятся семь конкурсных мероприятий: четыре традиционных конкурса на лучшие образцы продукции среди участников выставки и церемонии награждения победителей и финалистов конкурсов «Лучший кадровик АПК — 2023», «Лучший наставник АПК РБ — 2023», I Республиканский творческий конкурс-фестиваль «Земля Башкортостана», «Агроюность-2023».



Посещение свободное, по предварительной регистрации .

