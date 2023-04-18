В Москве состоялась конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Эксперты и участники рынка обсудили актуальные проблемы отрасли

14 апреля в Москве прошла XVI отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». До этого года мероприятие проходило под названием «Russian Feed Industry. Индустрия мяса и комбикормов».



В работе конференции в этом году по традиции приняли участие представители рынков комбикормов и продукции животноводства для обсуждения актуальных проблем отраслей и возможных путей их решения.



На протяжении последних 10 лет потребление мяса и мясных продуктов в России увеличивается. В этом году оно превысит рекордные 80 кг на душу населения. Такой прогноз дал руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов в рамках аналитической сессии «Прогнозы развития рынков».



Совокупное потребление мяса всех видов в России по итогам 2022 года составило более 11,6 млн т, что на 2,5% превышает показатель прошлого года. Позитивная динамика обеспечена за счет роста потребления свинины (на 5,8%) и птицы (на 2,2%).



На уровень самообеспеченности продукцией свиноводство вышло еще в 2020 году, полностью оттеснив импорт. Общий прирост производства свинины в прошлом году в России составил 5% (что составляет дополнительные 240 тыс. т в убойном весе). Причем выпуск свинины будет увеличиваться вплоть до 2025 года. Это, в свою очередь, создает определенный риск перепроизводства, сообщил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.



В своем выступлении он рассказал, что объем экспорта свинины с 2020 года составляет примерно 5% общего производства. В 2022 году за рубеж было отправлено почти 175 тыс. т свинины, что на 9% меньше, чем годом ранее. Структура экспортных отгрузок претерпела фундаментальные изменения. В связи с кратным увеличением стоимости логистики и снижением внутренних цен Вьетнам и Гонконг перестали выступать основными покупателями российской свиноводческой продукции. Более половины всего объема экспорта в прошлом году было направлено в Беларусь. В этом году, по мнению Ковалева, если не произойдет непредвиденных событий на рынке, объем вывоза свинины составит также порядка 200 тыс. т, а маржинальность свиноводческой отрасли сохранится на уровне 2022 года.



Запас рентабельности сохраняется и в молочной отрасли, сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. Однако доходность в небольших подсобных хозяйствах и крупных предприятиях может отличаться в разы.



В прошлом году прирост производства товарного молока составил около 3,5%. Но уже за первые два месяца этого года темпы роста достигли рекордных 7%. Такая динамика, по мнению эксперта, окажет влияние на закупочные цены. «7% — это примерно 200 тыс. т в молочном эквиваленте. В годовом — 1,2 млн. Стандартный прирост последние годы — 800 тыс. т, то есть идем с опережающей динамикой в 1,5 раза», — сообщил Белов. В то же время спрос в молочной отрасли заметно стагнирует в связи с тем, что производители создали достаточно большие запасы. Снизить давление на рынок позволят корректировка цен и ликвидация скота, который не выбраковывали в 2022 году.



О положительной динамике развития птицеводческой отрасли рассказал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. За четыре года экспортные продажи птицеводческой продукции увеличились почти на 70%. При этом компании, которые занимаются экспортом, имеют поддержку со стороны государства в виде возможности льготного кредитования. Именно за счет этих компаний и поступает основной приток инвестиций в отрасль птицеводства. Средства направляются, в частности, на развитие логистики, формирование парков рефрижераторных контейнеров, а порой даже на покупку собственных контейнеровозов.



Продолжает увеличиваться и производство индейки. В первом квартале 2023 года, по предварительным данным, ее производство увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. Эксперт, впрочем, предупредил, что в ближайшее время к так называемому сезону шашлыков объемы выпуска индейки могут немного снизиться. Это связано с перебоями поставок инкубационных яиц и племенного материала для родительских стад из-за распространения высокопатогенного гриппа птиц.



Большой интерес у участников конференции вызвал круглый стол, посвященный теме комбикормов. По словам исполнительного директора Союза комбикормщиков Владимира Манаенкова, средние цены на корма в прошлом году снизились примерно на 15%, до отметки в 20,9 тыс. руб./т. С начала этого года уровень цен существенно не изменился. Ситуация с кормовыми добавками по-прежнему остается сложной. На данный момент Россия практически полностью зависит от импорта аминокислот и витаминов и в значительной степени от зарубежных поставок кормовых ферментов. Манаенков призвал российских бизнесменов развивать производство кормовых добавок в нашей стране.



В то же время, для того чтобы такой бизнес-проект приносил прибыль, необходимы большие объемы производства, отметила гендиректор компании EMEAT Любовь Савкина. А поскольку в России сейчас потребление этой продукции относительно небольшое, то без господдержки такой бизнес развиваться не будет.



Насыщенная программа конференции завершилась презентацией VIII ежегодного рейтинга крупнейших производителей мяса. По итогам 2022 года топ-25 компаний совокупно произвели 6,7 млн т мяса, что на 590 тыс. т больше, чем годом ранее. Этот объем составляет порядка 58% общего производства в России. При этом доля лидеров за прошлый год выросла на 3%. Это подтверждает, что консолидация на рынке мяса растет.



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