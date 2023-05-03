Когда появится программа развития молочного животноводства в Казахстане, которую планируют подготовить с участием в том числе фермеров, какие тренды существуют в молочном скотоводстве и какой будет отрасль через пять лет?

— В деловой программе Молочной олимпиады есть одна тема, которая будет обсуждаться, — это развитие молочного животноводства в Казахстане. Прошлой осенью на одном из форумов в Астане вы говорили о создании собственной программы развития молочного скотоводства. Прошло полгода, есть какие-то результаты?



— Программу эту будем делать в любом случае. Мы обратились в FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) за помощью в финансировании написания программы. Они согласились. Они заинтересованы в подготовке нормальной программы. Эксперты, которые могут подготовить программу, бесплатно работать не будут, поэтому сейчас ищем финансирование.



— Чем ваша программа будет отличаться от той, что может предложить государство?



— Государственные программы пишут чиновники. Никогда их не готовил бизнес. Наша программа будет идти снизу вверх, то есть готовиться экспертами из сельского хозяйства, которые непосредственно работают в этой отрасли, а лучше фермеров никто не знает, что нужно для развития отрасли. Мы хотим разработать программу как минимум на 15 лет. Потому что министры меняются, каждый новый министр предлагает свою программу, а здесь наша программа пройдет широкий круг обсуждения, причем в регионах, на местах с ассоциациями. Потом проект программы поднимется на ранг выше — к депутатам, и затем отдадим в Минсельхоз. Скажем, что вот программа, разработанная бизнес-сообществом, примите ее к реализации.



— Но Минсельхоз может ее не принять.



— Гарантии нет. Но это работа, будем обсуждать. Во всяком случае, это не будет так, что Минсельхоз разработал какую-то программу, скинул ее фермерам, мол, вот вам такие индикативы и надо их достигнуть. Знаете, там такие индикативы. К примеру, если посмотреть национальный проект по развитию АПК Казахстана, доходит до абсурда. Там есть формулировка — повышение удоя на дойную корову. В зоотехнической терминологии нет такого термина — удой на дойную корову. Обычно мы говорим — удой на фуражную корову. При этом посмотрите на показатели, они написали 2100-2200 л на фуражную корову. Что это за удой на корову? Это не те цифры, к которым нужно стремиться. Это вот писали госорганы, чиновники.



— Которые живую корову, возможно, не видели.



— Вот именно. Они брали эти цифры, опираясь на данные официальной статистики. Мы же хотим подготовить программу, основываясь на реальных показателях. Мы сделаем полный анализ отрасли и поставим цели и задачи, к которым нужно стремиться. Горизонт планирования программы составит не менее 15 лет, потому что меньше планировать развитие отрасли невозможно.



— Когда можно будет увидеть проект программы?



— Я думаю, с момента открытия финансирования меньше года точно. Мы сейчас подбираем пул экспертов, которые войдут в рабочую группу по подготовке программы.



— Кто войдет в этот пул?



Фермеры казахстанские, эксперты-аналитики, экономисты, возможно, ученые. Я еще хочу сказать, что в программе будет устав, нормальные SMART-цели, задачи, индикативы. Кроме этого, наша программа будет отличаться от других тем, что в ней будет указана ответственность за достижение того или иного индикатора. Сейчас, если проваливается госпрограмма, ответственность за это никто не несет: ни министр, ни вице-министр, ни аким или заместитель акима. В наших же планах, чтобы за достижение каждого результата кто-то нес ответственность.



— Азамат, какой вы видите эту программу в целом и вообще развитие молочного скотоводства в Казахстане?



— Обеспеченность собственным молоком в Казахстане составляет 25%. Мы должны наращивать собственное производство. Без реальных инвестиционных проектов это невозможно. Мы должны создать условия, чтобы молочная отрасль была инвестиционно привлекательной. В программе в основной своей массе будут поданы механизмы, чтобы люди инвестировали в молочную отрасль, и за счет этого наращивались объемы молока.



— В недавнем интервью с Тилеком Ашимовым, главой финансового фонда BT Innovations, который кредитует кыргызских фермеров, он рассказывал о том, что сейчас Кыргызстан ищет идеальную модель фермы. Возможно, это ферма с поголовьем 30-50 коров. Казахстан ищет такую модель или в этом нет необходимости?



— На мой взгляд, в Казахстане нужно развивать мегафермы. Конечно, есть фермы, которые могут успешно работать и с поголовьем в 200 коров. Они тоже имеют право на существование. Но успешное хозяйство в 30-50 голов я, если честно, не вижу в Казахстане. Даже на ферме в 100 голов необходим механизм кооперации. Потому что у фермера, который доит 100 коров, как правило, нет высокопроизводительной техники, чтобы убрать корма. Рядом должна быть ферма, которая будет снабжать его кормами, а также компания, которая будет оказывать услуги по ветеринарии, зоотехнии, осеменению. Фермер же должен заниматься лишь производством молока, не отвлекаясь на другие вопросы.



— На мегаферме какое поголовье должно быть?



— Экономически эффективные фермы те, в которых 1200 голов и выше.



— Таких в Казахстане много?



— Таких пока мало, но мы к этому идем. Мы анализируем и видим, что идем к укрупнению ферм. Мелкие хозяйства стараются расширить свои мощности.



— Молочная палата сейчас проводит молочные туры. Второй такой тур пройдет в начале мая по МТФ Восточного Казахстана. Это часть той программы, которую планируете?



— Нет. Это часть работы молочной палаты по обмену опытом между фермерами. Молочные туры проводятся, чтобы фермер мог посмотреть на успешное хозяйство, не выезжая из республики. Но в программе, конечно, будет одна из составляющих — обучение фермеров, проведение таких туров, семинаров, чтобы популяризировать отрасль и чтобы у предпринимателя, желающего инвестировать в эту отрасль, было какое-то представление.



— Фермеры, участвующие в молочных турах, — это действующие главы хозяйств, которые занимаются мясным животноводством или растениеводством. Почему они решили теперь заняться производством молока и где на это возьмут деньги?



— Деньги выделяются по программе развития молочного животноводства по примеру опыта СКО.



— Это те 100 миллиардов тенге, которые выделили в этом году на строительство 65 молочно-товарных ферм?



— Да, под 2,5% на 10 лет, оборудование и скот идут в качестве залога. Единственное, не выделяют деньги на строительно-монтажные работы. Вот это проблема для фермеров, но сейчас с акиматами ищем инвесторов, которые готовы вложить в эту отрасль.



— Откуда у них такой интерес к молочному животноводству? Это ведь затратная история на самом деле.



— Я скажу по примеру СКО. Северный Казахстан всегда был зерновым регионом. Региональные фермеры говорят, что сейчас на молоке они зарабатывают больше, чем на зерне. И люди звонят, говорят, что им это интересно с точки зрения бизнеса. Сейчас литр молока дает денег больше, чем зерно.



— Хотя есть угроза — дешевое российское и белорусское молоко, которое может подорвать всю отрасль в республике.



— Согласен. Но в любой отрасли есть риск. Я думаю, наше правительство примет какие-то меры, чтобы обезопасить казахстанский рынок от импортного молока и не дать стагнировать нашей отрасли.



— Скажите, какие тренды сейчас в молочной отрасли Казахстана?



— Сейчас некоторые фермеры уходят от количества поголовья к его качеству. Если раньше по Казахстану средний удой составлял 5 тыс. л на фуражную корову в год, то сейчас есть фермы, где доят 9-11 тыс. л молока. Сегодня фермер старается не продавать некачественное животное, чтобы не подорвать свою репутацию на рынке племенного молодняка. Появилось очень много качественного молодняка, и фермеры выбраковывают животных с суточным удоем 20 л.



— Такая корова считается уже неэффективной?



— Раньше мы о таком могли только мечтать, а сейчас 20 л уже неэффективно. Такую корову выбраковывают либо продают в другие хозяйства, а свое стадо ремонтируют качественным молодняком. Некоторые фермеры используют генотипирование животных. Они пошли выше, на углубленную племенную работу. Они проводят геномные исследования на животных, подбирают быков, соответствующих селекционным целям. Конечно, я не могу сказать, что так работает вся отрасль, это отдельные случаи, но мы к этому идем.



— Какой вы видите отрасль через пять лет?



— Я вижу устойчивую отрасль молочного животноводства. Что это значит? Мы точно должны обеспечивать себя собственным молоком, как минимум на 80%, а не 25%, как сейчас, и тогда можно будет говорить об обеспечении продовольственной безопасности в этой части. В будущем мы видим себя продавцами генетики на внешние рынки. Работа палаты нацелена на повышение качества племенного молодняка. В течение 5-10 лет мы к этому придем. Смотря какими темпами будут идти инвестиции в отрасль. Если государство будет финансировать такие проекты, как программа развития молочного животноводства по примеру СКО, то в течение пяти лет мы обеспечим себя молоком и уже начнем продажи молодняка.



— Вы считаете, что без помощи государства не обойтись?



— Государственная поддержка должны быть в части предоставления субсидий.



— За счет собственных средств бизнеса развить отрасль невозможно?



— Это нереально пока. На первом этапе нужна государственная поддержка.



— А потом как-нибудь сами?



— Да. Мы не говорим, что встали на ноги. Мы только-только начинаем развиваться. Те успешные фермы, которые посещаем в рамках, к примеру, молочных туров, — это отдельные фрагменты, нельзя говорить, что так живет вся отрасль. Отрасль в зародышевом состоянии находится. Сейчас нет очередей из желающих инвестировать в молочное животноводство. В настоящее время есть разные госпрограммы, акиматы предлагают бизнесу войти в них, а они думают, делать это или не стоит. Это говорит о том, что у бизнеса пока нет доверия.



Мы ждем вас на ХIV Молочной олимпиаде, которая будет проходить с 21 по 26 мая 2023 года в Ташкенте. Мероприятие пройдет в отеле Hilton Tashkent City.



Регистрация на мероприятие доступна до 15 мая на официальном сайте Молочной олимпиады по ссылке.



Организатор — The DairyNews. Контакт для СМИ: Елена Харьковская, PR-manager The DairyNews, eh@dairynews.today

