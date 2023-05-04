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На агрополигоне «Приволжье» посеяли первые яровые культуры

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На агрополигоне «Приволжье» посеяли первые яровые культуры
«Приволжье»
На агрополигоне «Приволжье» посеяли первые яровые культуры
«Приволжье»

Раньше привычных самарских сроков стартовал посев на агрополигоне «Приволжье» - масштабном демонстрационном проекте Зернового соевого союза ПФО

Более 30 делянок с яровой пшеницей, ячменем и льном в различных вариантах защиты и минерального питания посеяли в первом секторе полигона на поле предприятия «Сев-07». 

Мониторинг и комплексная оценка на каждом этапе производства — от посева и до уборки — агрономами и учеными, а также анализ продуктивности сортов и результативности тех или иных СЗР помогут аграриям составить реальное впечатления об урожайности и качественных показателях каждого сорта, эффективности систем защиты и их экономике. И уже на основе этих достоверных данных выбирать лучшие из них и строить успешный агробизнес.


Участниками первой части производственного эксперимента стали ведущие компании-производители и поставщики СЗР, гранулированных и жидких минеральных удобрений, микробиологических препаратов: «ФосАгро», , «Техноэкспорт Агро», «Лебозол Восток», «Апатит», «Полидон Агро», «Агромир», ГК «Шанс», «ФМРус», «ЗемлякоФФ». Семена для посева предоставили компании «», СААТБАУ, «Русская генетика», «Лабуле», также в эксперименте задействованы популярные в Поволжье сорта яровой пшеницы и ячменя селекции Безенчукского НИИСХ, которые реализует торгово-семенное подразделение «Сев-07». 

По словам агронома — руководителя агрополигона Юрия Майорова, все культуры были посеяны в полном объеме и с учетом всех технологических требований.

— Яровую пшеницу, ячмень и лен мы посеяли на всех делянках полигона с соблюдением необходимых норм, при этом индивидуально учли пожелания каждого участника. Напомню, что мы выделили под каждую делянку одинаковые участки шириной 9 м и длиной 200 м. Они расположены параллельно друг другу, между ними мы оставили технологическую межу, чтобы избежать повторных перекрытий и смешения сортов. По этой меже впоследствии будет передвигаться опрыскиватель, который будет обрабатывать конкретные участки только теми препаратами, которые указаны в техзадании от каждого участника, что позволит нам обеспечить максимальную достоверность эксперимента.   


Начали посев с ячменя, высевали по всем сортам с одинаковой нормой высева — 4 млн всхожих сеян, аналогичную норму выдерживали и по яровой пшенице, а вот лен сеяли с нормой 7 млн семян. При посеве использовали агрегатированную с «Кировцем» сеялку ДМС 9000 — это универсальная машина, которая в зависимости от настроек агрегата может одинаково качественно сеять и зерновые, и бобовые, и мелкосемянные культуры. 

Глубина высева на этой сеялке очень легко регулируется, а сам агрегат отлично выдерживает ее по заданным параметрам. При посеве мы старались не заглубляться: по пшенице и ячменю выдерживали 3-5 см, по льну глубина высева составила 3, максимум 4, см. 

Если говорить о качестве посева, то на тракторе у нас установлено подруливающее устройство, сама сеялка оснащена комплексом ISOBUS — электронной системой, осуществляющей автоматический контроль нормы высева семян и внесения удобрений, что позволяет работать с высокой точностью по заданным участкам поля, избегая перекрытий и огрехов. 


Отмечу, что наш полигон расположен очень компактно: здесь на площади 90 га в общей сложности будет заложено более 200 производственных опытов по яровой пшенице, ячменю, льну сое, кукурузе, с разными вариантами по сортам и в различных системах защиты и питания. Это сделано не только для удобства участников эксперимента, но и является большим плюсом при организации демонстрационных мероприятий — здесь каждый желающий сможет увидеть на одном полигоне развитие разных культур в динамике, оценить состояние посевов на каждой делянке и сравнить их между собой.

«Приволжье» 

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