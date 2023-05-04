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Кавказская инвестиционная выставка формирует садоводческую повестку дня

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Кавказская инвестиционная выставка формирует садоводческую повестку дня
«Щёлково Агрохим»
Кавказская инвестиционная выставка формирует садоводческую повестку дня
«Щёлково Агрохим»

Салис Каракотов представил свои предложения по выходу России на самообеспеченность фруктами

Первая Кавказская инвестиционная выставка — КИВ-2023 — прошла в Минеральных Водах. Участие в ней приняли премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. От лица аграрного сообщества выступил генеральный директор «», к. х. н., академик РАН Салис Каракотов. 


В деловую программу были включены мероприятия, посвященные вопросам комплексного развития СКФО по ключевым направлениям. Среди них агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика, банковский сектор, ЖКХ и энергетика, промышленность, кадровый и предпринимательский потенциал. Таким образом, выставка — это новая площадка, предназначенная для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом, цель которого в развитии инвестиционного потенциала регионов. 

Салис Каракотов выступил в сессии «Интенсивное садоводство: перспективы импортозамещения». Он представил анализ отечественного рынка семечковых культур и регионального рынка химических средств защиты растений.


По словам гендиректора «», рост портфеля иностранных препаратов для отрасли садоводства притормозился. Вместе с тем отечественный сектор производства ХСЗР демонстрирует положительную динамику. Например, к сегодняшнему дню компания «» зарегистрировала 12 агрохимикатов для листового питания, 11 фунгицидов, 8 инсектицидов и акарицидов для сада. Разнообразную линейку, основанную на инновационных разработках компании и позволяющую полностью импортозаместить иностранную продукцию, удалось создать всего за шесть лет!

Таким образом, современный продуктовый портфель «» практически на 100% закрывает потребности садоводов в защите растений. А препараты для листового питания помогают влиять на вкусовые качества урожая и сохранность плодов. 

Подводя итоги своего выступления, Салис Добаевич отметил: рентабельность в отрасли садоводства сегодня невысока. Академик представил свои предложения по достижению Россией самообеспеченности в части плодовой продукции. Среди них усовершенствование мер господдержки отрасли садоводства, введение квот по ввозу импортных фруктов, уход от зависимости от импортных препаратов и посадочного материала, увеличение срока льготного кредитования до 12 лет и ряд других инициатив. Кроме того, докладчик обозначил серьезную кадровую проблему. «Одна из главнейших тем в садоводстве — защита растений. Но ни один аграрный университет России не готовит специалистов по защите сада. А эти специалисты очень нам нужны», — отметил Каракотов.

С рядом новостей выступил на сессии директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов. Он сообщил важную новость, касающуюся изменений порядка распространения регламентов применения ХСЗР. Теперь процесс испытаний уже зарегистрированных в России препаратов будет сокращен с двух лет до одного года. 

Данную инициативу активно поддерживал Салис Каракотов: являясь членом научно-технического Совета министерства, он голосовал за упрощение и ускорение процедуры регистрационных испытаний. В кулуарах академик сообщил, что продвигал идеи еще большего упрощения данной процедуры. Но и тот результат, что получен сегодня, является серьезным достижением. На протяжении многих лет производители овощной, ягодной, орехоплодной, а также косточковой плодовой продукции пользовались эффективными, но не зарегистрированными на этих культурах препаратами. Но с введением системы отслеживания пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» они лишились такой возможности. Теперь российские производители ХСЗР, включая «», смогут в ускоренном режиме зарегистрировать свои препараты для этих сегментов.

«Щёлково Агрохим» 

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