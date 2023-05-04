Кавказская инвестиционная выставка формирует садоводческую повестку дня

«Щёлково Агрохим»

Салис Каракотов представил свои предложения по выходу России на самообеспеченность фруктами

Первая Кавказская инвестиционная выставка — КИВ-2023 — прошла в Минеральных Водах. Участие в ней приняли премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. От лица аграрного сообщества выступил генеральный директор «Щелково Агрохим», к. х. н., академик РАН Салис Каракотов.







В деловую программу были включены мероприятия, посвященные вопросам комплексного развития СКФО по ключевым направлениям. Среди них агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика, банковский сектор, ЖКХ и энергетика, промышленность, кадровый и предпринимательский потенциал. Таким образом, выставка — это новая площадка, предназначенная для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом, цель которого в развитии инвестиционного потенциала регионов.



Салис Каракотов выступил в сессии «Интенсивное садоводство: перспективы импортозамещения». Он представил анализ отечественного рынка семечковых культур и регионального рынка химических средств защиты растений.







По словам гендиректора «Щелково Агрохим», рост портфеля иностранных препаратов для отрасли садоводства притормозился. Вместе с тем отечественный сектор производства ХСЗР демонстрирует положительную динамику. Например, к сегодняшнему дню компания «Щелково Агрохим» зарегистрировала 12 агрохимикатов для листового питания, 11 фунгицидов, 8 инсектицидов и акарицидов для сада. Разнообразную линейку, основанную на инновационных разработках компании и позволяющую полностью импортозаместить иностранную продукцию, удалось создать всего за шесть лет!



Таким образом, современный продуктовый портфель «Щелково Агрохим» практически на 100% закрывает потребности садоводов в защите растений. А препараты для листового питания помогают влиять на вкусовые качества урожая и сохранность плодов.



Подводя итоги своего выступления, Салис Добаевич отметил: рентабельность в отрасли садоводства сегодня невысока. Академик представил свои предложения по достижению Россией самообеспеченности в части плодовой продукции. Среди них усовершенствование мер господдержки отрасли садоводства, введение квот по ввозу импортных фруктов, уход от зависимости от импортных препаратов и посадочного материала, увеличение срока льготного кредитования до 12 лет и ряд других инициатив. Кроме того, докладчик обозначил серьезную кадровую проблему. «Одна из главнейших тем в садоводстве — защита растений. Но ни один аграрный университет России не готовит специалистов по защите сада. А эти специалисты очень нам нужны», — отметил Каракотов.



С рядом новостей выступил на сессии директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов. Он сообщил важную новость, касающуюся изменений порядка распространения регламентов применения ХСЗР. Теперь процесс испытаний уже зарегистрированных в России препаратов будет сокращен с двух лет до одного года.



Данную инициативу активно поддерживал Салис Каракотов: являясь членом научно-технического Совета министерства, он голосовал за упрощение и ускорение процедуры регистрационных испытаний. В кулуарах академик сообщил, что продвигал идеи еще большего упрощения данной процедуры. Но и тот результат, что получен сегодня, является серьезным достижением. На протяжении многих лет производители овощной, ягодной, орехоплодной, а также косточковой плодовой продукции пользовались эффективными, но не зарегистрированными на этих культурах препаратами. Но с введением системы отслеживания пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» они лишились такой возможности. Теперь российские производители ХСЗР, включая «Щелково Агрохим», смогут в ускоренном режиме зарегистрировать свои препараты для этих сегментов.

