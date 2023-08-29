В Курской области урожайность пшеницы на одном из участков составила почти 110 ц/га «Грейнрус Агро»

Как новые подходы к внесению удобрений позволяют аграриям ставить рекорды в производстве

Стремление к оптимизации минерального питания — одна из устойчивых тенденций в современном АПК. Помимо рыночной конъюнктуры, она обусловлена изменением климата, а также развитием технологий: на рынке появляются продукты и решения, которые позволяют управлять урожаем, сокращая влияние неблагоприятных факторов. Пример такой работы — опыт одной из крупных агропромышленных компаний «Грейнрус Агро» (посевная площадь предприятия — около 120 тыс. га). В этом году хозяйство получило на одном из участков в Курской области рекордную в своей истории урожайность озимой пшеницы — почти 110 ц/га, развивая новые подходы в работе с минеральными удобрениями.



Познакомиться с полем

Плановые показатели — краеугольный камень аграрного производства. Ориентируясь на объем, компании часто теряют в качестве и совсем упускают из вида экономику. В «Грейнрус Агро» к выбору технологии подходят комплексно, принимая во внимание и такой фактор, как плодородие почв, поскольку именно химический состав среды, в которой выращиваются растения, влияет на усвоение ими питательных элементов.



Например, показатель кислотности почв может сказываться на доступности растениям такого важного элемента, как фосфор. Почвы — это основа в агрономии, и оптимизацию минерального питания растений нужно начинать с их агрохимического обследования, уверен региональный директор курского подразделения «Грейнрус Агро» Валерий Глобин.





Региональный директор курского подразделения «Грейнрус Агро» Валерий Глобин



В сфере минерального питания предприятие уже почти 10 лет сотрудничает с российской сетью дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). Помимо того, что компания обеспечивает в регионе прямые поставки более 50 марок минеральных удобрений «ФосАгро», важным направлением в работе стали и новые сервисы для повышения эффективности «витаминов плодородия». Это, например, агрохимобследование почв с использованием современных автоматизированных пробоотборников, по результатам которого составляют высокоточные карты для дифференцированного внесения удобрений.



«Новые сервисы обеспечивают научно-обоснованный и комплексный подход к построению системы минерального питания растений. Современное оборудование и технологии, которые мы используем, позволяют нашим клиентам выйти на качественно новый уровень работы с удобрениями, добиться стабильно высокой урожайности и оптимизировать расходы», — уточняет генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.





Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк



«Дифференцированное внесение удобрений и дифференцированный сев мы уже применяем. При севе пропашных культур это дает значительную экономию семян, от удобрений отдача более комплексная. Так называемый американский подход на наших почвах неуместен — когда на менее плодородных участках поля удобрений вносят меньше и наоборот. Мы последовательно работаем над выравниванием почвенного плодородия — это инвестиции, которые с каждым годом приносят все более ощутимую выгоду», — комментирует Валерий Глобин.



Обычно агрономы подбирают марки и дозировки минеральных удобрений, ориентируясь на справочники по выносу питательных элементов и соотнося эти данные с планируемой урожайностью. Однако в этом случае не учитываются особенности каждого отдельного поля, любой стрессовый фактор — будь то неблагоприятная погода или распространение болезней — грозит обвальным снижением урожая.



Выдержать планку

Рациональный подбор удобрений, ориентированный на изучение почвенных характеристик, рельефа поля и даже учет сортовых особенностей, позволяет в буквальном смысле управлять урожаем, выдерживая планку «урожайность — качество — прибыль» на заданном уровне.



«Мы каждый год закладываем опыты совместно с “ФосАгро-Регион”, испытывая не только разные формы удобрений — гранулированные и жидкие, — но и марки с разным составом элементов питания. В настоящее время поиски ведем в направлении наиболее сбалансированного набора элементов, чтобы урожай можно было, условно говоря, планировать по принципу конструктора: внося необходимое на каждом конкретном поле под определенную культуру количество макро-, мезо- и микроэлементов», — поясняет Валерий Глобин.



Ассортимент «ФосАгро-Регион» включает широкий набор удобрений с разным составом элементов: азотные, фосфорные, есть и марки комплексных удобрений с мезо- и микроэлементами в одной грануле. Применяя их, аграрии не только сокращают затраты на полевые работы за счет того, что вносят все важнейшие для растения элементы питания за один проход техники, но и получают прибавку урожая благодаря тому, что обеспечивают посевы питанием в оптимальные агрономические сроки.







По рекомендации «ФосАгро-Регион» в хозяйстве ранее применили комплексное удобрение с цинком на кукурузе, а также комплексное серосодержащее удобрение на озимой пшенице. По словам Валерия Глобина, эти продукты доказали свою эффективность. В этом году, проанализировав данные агрохимобследования почв, «ФосАгро-Регион» рекомендовала хозяйству новую марку комплексного удобрения с серой, бором и повышенным содержанием калия.



«Точный подбор марок и дозировок удобрений, основанный на результатах агрохимобследования, снижает вероятность ошибок в агрономии и позволяет уйти от привычки работать по старинке, на глазок определяя, где и сколько удобрений “насыпать”. Точное распределение минеральных удобрений по полю с учетом разных зон плодородия позволяет повысить урожайность на 10-25%», — комментирует Андрей Вовк.



Рекорды ближе, чем кажутся

Опыты заложили на озимой пшенице сорта Гром. В сравнении со стандартной технологией (применение равновесного NPK-удобрения) прибавка урожая перевалила за тонну с гектара, продуктивность участка с новой системой минерального питания оказалась на 12% больше.



На участке, где работали по привычной схеме, урожайность составила 97,3 ц/га. С новой маркой удобрений — 109,6 ц/га. При этом погодные условия в этом сезоне благоприятными не назовешь: сев провели в критически поздний срок — в конце октября. А во время уборки зарядили обильные дожди, они негативно влияли на качество зерна и не давали выполнить работы вовремя.



Как отмечает Валерий Глобин, несмотря на это, и при такой высокой урожайности показатели качества не просели, они соответствуют продовольственному зерну 4-го класса. Помимо роста продуктивности, хозяйство получило дополнительную экономическую прибавку свыше 13 тыс. руб./га по сравнению с той схемой минерального питания, которую использовало раньше.



«Для нас показатель качества не менее важен, чем урожайность или уровень рентабельности, именно поэтому мы развиваем комплексный подход в работе с удобрениями. Выравнивая показатели почвенного плодородия на поле, мы выходим на стабильный результат в производстве, независимо от погодных условий и прочих факторов. Это необходимо для нас как в семеноводстве, так и в производстве пивоваренного ячменя, рапса, подсолнечника, выращивании пшеницы на экспорт», — поясняет Валерий Глобин.











Положительный опыт сельхозпредприятие по традиции проверяет в следующем году на большей площади, после чего уже новую схему работы с необходимыми поправками внедряет в производство. По оценке регионального директора предприятия, уже сейчас можно сказать, что применение комплексных удобрений с мезо- и микроэлементами — выгодная практика при условии рационального подбора с учетом характеристик каждого отдельного поля. Выбранная предприятием стратегическая линия с применением точных технологий вполне себя оправдывает.



«В сельском хозяйстве будущее ближе, чем кажется. По сути, оно уже наступило. Таких предприятий, которые внедряют новейшие технологии в сфере минерального питания, с точным подбором и внесением удобрений, мониторингом плодородия почв и цифровизацией, среди наших клиентов становится все больше. Мы рады, что наши продукты и сервисы не только делают возможным такой прогресс, но и значительно ускоряют его», — считает генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

