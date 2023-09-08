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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Союзмолоко и Milknews проведут «Молочный практикум: повышение эффективности в животноводстве» 27 сентября 2023 года

Партнёрский материал

Союзмолоко и Milknews проведут «Молочный практикум: повышение эффективности в животноводстве» 27 сентября 2023 года
Milknews
Союзмолоко и Milknews проведут «Молочный практикум: повышение эффективности в животноводстве» 27 сентября 2023 года
Milknews

Стратегии повышения эффективности производства молока в России и опыт передовых хозяйств, которые уже достигли высоких показателей, обсудим на «Молочном практикуме», который состоится 27 сентября в Moscow Marriott Imperial Plaza (Краснопрудная, 12)

В ходе встречи руководители наиболее эффективных молочных ферм России обсудят, где искать резервы повышения эффективности, с какими специфическими проблемами сталкиваются высокопродуктивные хозяйства, какие передовые технологические решения применяют лидеры индустрии, каков потенциал оптимизации себестоимости и повышения доходности молочных хозяйств. 

На конференции , Milknews и Streda Consulting презентуют обновленный рейтинг самых эффективных молочных хозяйств России. Также в ходе встречи состоится презентация уникального исследования — бенчмарки по более 100 технико-экономическим показателям, охватывающим все важнейшие аспекты деятельности фермы. 

Приглашаем для участия в «Молочном практикуме» владельцев и руководителей высокопродуктивных хозяйств, менеджмент крупных и средних ферм, консультантов по животноводству. 

Узнать подробности участия и зарегистрироваться можно по ссылке.

Milknews 

Союзмолоко 

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