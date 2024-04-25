Повышаем маржинальность: советы агронома перед севом подсолнечника

«Цифровой фермер»

Ценовые и денежные рекорды прошлых лет вряд ли повторятся в новом сезоне, но это не делает подсолнечник менее привлекательной культурой. Меняются скорее условия производства: зарубежные семена дорожают, и отечественной селекции с годами будет больше. Можно ли повысить маржинальность и рентабельность выращивания подсолнечника в текущих условиях? Рассказываем в нашем материале

Высокоолеиновый — значит прибыльный

В текущем сезоне цена на подсолнечник была нестабильной. Но сезонными колебаниями агрария не удивить, тут важнее общий тренд: маржинальность семечек падает. Причина понятна: растут затраты на производство, в первую очередь, на семена и СЗР. По данным участников рынка, в 2024 году зарубежные семена подорожали почти на треть. За счет чего можно увеличить прибыль с тонны?



Одна из перспектив — высокоолеиновый подсолнечник (масличная культура с гораздо более высоким, чем у обычной семечки, содержанием олеиновой кислоты. — Прим. ред.). В последние годы интерес переработчиков к этой культуре стабильно рос, что обусловлено его высоким экспортным потенциалом. Будет расти он и дальше, прогнозируют эксперты, но вопрос: где брать семена? По разным оценкам, доля импорта в высокоолеиновых гибридах составляет 80%. В 2024 году Минсельхоз утвердил квоты на их ввоз в размере 500 т. В нынешней ситуации переработчики все больше заинтересованы в том, чтобы выстроить цепочки поставок, завязанные на долгосрочном партнерстве.



— Дефицит подстегивает цену, — рассказывает руководитель управления по агротехнологическому сопровождению проекта «Цифровой фермер» Сергей Чуйков. — Перспективы у этого направления огромные. Высокоолеиновый подсолнечник будет все более дефицитным, и переработчики станут за него бороться. Раньше, когда тонна семечки стоила 40-50 тыс., надбавка за «олеиновость» была не так интересна. Но сейчас цена держится в районе 27 тыс., поэтому лишние 3 тыс. при сходных затратах на производство — это уже весомо. Есть много заблуждений по поводу выращивания высокоолеинового подсолнечника. Чаще всего сталкиваемся с мнением, что урожайность высокоолеинового подсолнечника ниже, чем у линолевого, но это не так.



Масложировое бизнес-направление «Русагро», создавшее проект «Цифровой фермер», системно работает над тем, чтобы обеспечить свои мощности сырьем, а аграриев — качественными семенами. В частности, по высокоолеиновым сортам хорошо себя показывает линейка гибридов от международной компании RAGT. Она выращивает в России семена, используя собственные родительские линии, а значит, не зависит от ситуации на международном рынке.



«Цифровой фермер» поставляет в Поволжье гибриды и от российских компаний. Решающим критерием остается эффективность: важнее, как гибрид показал себя на полях, чем страна производства.



— Мы стараемся снизить риски, учитывая принятую властями программу по 75%-ной локализации семенного производства, — рассуждает Сергей Чуйков. — Поставляем российские сорта напрямую от компаний «Агроплазма», «Щелково Агрохим» и других крупных производителей. Они уже показали высокую эффективность на полях Поволжья. Для нас важно поставлять гибриды только с высокой урожайностью и помогать большему числу хозяйств приобрести их по сниженной цене. Для этого существует клуб «Агротех».



Вместе выгоднее

Клуб «Агротех» — система комплексной поддержки аграриев, которая стартовала в сезоне 2023 года в рамках проекта «Цифровой фермер». Она действует для сельхозпроизводителей четырех регионов: Саратовской, Самарской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Фермеры поставляют сырье на переработку, а в обмен получают от компании всестороннюю помощь: от консультаций по выбору семян и СЗР до финансирования посевной и уборочной кампаний. Партнеры «Цифрового фермера» могут получить десятки миллионов рублей в качестве «АгроАванса» и вернуть его, продав урожай по рыночной цене.



На консультациях остановимся подробнее, поскольку это больше, чем просто сторонний совет. «Агротех» закрепляет за хозяйством бесплатного внештатного агронома, который сопровождает весь цикл агропроизводства. Специалист анализирует уровень подготовки почвы, настраивает технику и регулярно посещает каждое поле, чтобы оценить его состояние и спланировать обработки. А главное, делится опытом по выращиванию подсолнечника в самых разных условиях — как климатических, так и финансовых.



В прошлом году в «Агротех» вошли 79 фермеров: суммарно их клин под подсолнечником занимал почти 45 тыс. га. Большинство из них увеличили урожайность в среднем на 3,9 ц/га. Интерес участников оказался настолько высок, что команду проекта расширили с шести агрономов до 21. В нынешнем году они сопровождают уже 300 фермеров с площадью выращивания подсолнечника 170 тыс. га.



Поможет «Агротех» и с возделыванием высокоолеиновых сортов.



— Выращивание этого вида подсолнечника строится аналогично обычному, только с соблюдением пространственной изоляции. Трудностей тут никаких нет. Но наши агрономы могут предложить более рентабельный способ выращивания и без изоляции, — рассказывает Сергей Чуйков. — И еще один момент. Некоторые хозяйства утверждают, что урожайность высокоолеинового подсолнечника ниже, чем у традиционного, на 2-3 ц. Это не так, что мы и докажем в нынешнем сезоне.







Купил семена — покупай и гербицид

Подсказка агронома особенно полезна с учетом постоянно растущих цен на СЗР. В условиях жесткой экономии многие аграрии наверняка откажутся от части обработок, в первую очередь фунгицидами и инсектицидами. Как тут не упустить главное?



— Безусловно, работать по фазе развития растений — это правильно, так в учебниках написано, — говорит Сергей Чуйков. — Понятно, что когда ты увидел проблему, то уже потерял часть урожая. Но надо взвешивать: какую часть ты потерял, а где переплатишь во время работы с тем или иным продуктом. Мы не обязываем партнерские хозяйства проводить ту или иную обработку, мы показываем факт, приводим ЭПВ и даем прогноз возможных потерь урожайности. Руководитель хозяйства сам принимает решение, стоит ли проводить обработку.



— А вот бороться с сорняками «по ситуации» не стоит, — продолжает Сергей Чуйков. — Особенно если фермер купил семена гибридов, которые изначально предназначены для применения гербицидов. Если не подготовиться заранее, то при форс-мажоре потери могут стать фатальными: пока препарат привезут, пока настроят технику, иногда мешает погода… Все это отнимает время. Сорняк «подсаживает» культуру, урожайность падает. Не стоит надеяться на то, что проблем не возникнет, — предостерегает Сергей Чуйков.



— Купил семена — покупай сразу и гербицид под них. Тем более что никто не заставляет работать с оригинальными продуктами. Исходим из ценовой целесообразности. В «Агротехе» мы можем подобрать проверенные и при этом недорогие дженерики. Тысяча-полторы рублей на гектар — это копейки в сравнении с потерями урожайности от сорняков. Они заберут и влагу, и питательные вещества. В последние три года нам сильно везло с влагой, но вряд ли это продолжится.



Подведем итог. В условиях снижения доходности подсолнечника выходом для агрария может быть ставка на высокоолеиновые гибриды. В ближайшие годы они будут востребованы переработчиками, а вырастить урожай фермерам бесплатно помогут агрономы клуба «Агротех».



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