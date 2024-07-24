Отечественный агробизнес в центре Европы: вызовы для ягодной плантации в Калининградской области в 2024 году

Ягодное хозяйство «Ливенское»

Калининградская область — уникальный регион, эксклав, окруженный европейскими странами. У этого субъекта нет прямого наземного сообщения с «большой Россией», поэтому вся логистика проходит через страны Евросоюза: Польшу, Литву, Эстонию

В 2020 году началась пандемия, а в 2022 году усложнилась геополитическая ситуация. Сказалось ли это на агропромышленном секторе Калининграда? Что изменилось за эти годы и как повлияли санкции на сельскохозяйственный бизнес самого западного региона России? Разбираем на примере ягодной плантации «Ливенское», расположенной в Калининградской области в 5 км от Литвы.



О плантации

История плантации «Ливенское» началась в 2014 году. Тогда это был маленький аграрный бизнес на 3 га, но уже к 2020 году он вырос в предприятие со своей автоматизированной линией и объемом производства до 5 т голубики в день.



«Ливенское» включает 17 га взрослых кустов голубики и 3 га — клубники. Прямо на плантации размещен цех по отбору, сортировке и фасовке ягоды, так что голубика отправляется в торговые сети в виде готового продукта почти сразу после сбора. Благодаря специальным холодильным камерам готовая к транспортировке ягода не теряет своей свежести, внешних и вкусовых качеств.



Такая ягода пользуется большим спросом не только внутри Калининградской области, но и за ее пределами — в Москве и Санкт-Петербурге. 50% продукта отправляется именно в эти города, а логистика проходит через страны Евросоюза.







Что с логистикой сейчас?

Транзит фур с ягодой «Ливенского» через страны ЕС продолжается. Незначительно изменился лишь срок доставки, учитывая задержки на границах. При правильном планировании и своевременном заказе со стороны магазинов поставки приходят без перебоев.



Но нововведения коснулись одного из важнейших элементов агропромышленного комплекса — удобрений. На «Ливенском» используют минеральные удобрения, которые попали под санкции и не пропускаются Европой. Вопрос был решен: за два года была налажена поставка удобрений по морю и через партнерские страны.



Можно сказать, что санкции и транзитные ограничения задели «Ливенское» лишь «по касательной» и не критично повлияли на деятельность предприятия.







Стоит ли сейчас выбирать Калининградскую область для ведения ягодного бизнеса?

Да, и на это есть причины.



В России есть два региона, в которых наиболее развито выращивание голубики, — Краснодарский край и Калининградская область. В других регионах страны голубику тоже успешно выращивают, но не в таких масштабах. И если у Краснодарского края есть преимущество в теплом солнечном климате, то Калининградская область уникальна своей почвой, богатой торфом. А для выращивания голубики и хорошего урожая требуется до 700 кубов торфа на гектар.



На плантации Краснодарского края торф завозится из других регионов, преодолевая тысячи километров. В Калининградской области торфяники довольно распространены — один из них находится всего в 5 км от плантации «Ливенское», поэтому затраты на закладку плантации в этом регионе минимальные. Плюсом области также является мягкий климат: морозы здесь бывают редко, поэтому кусты голубики хорошо переносят зиму.







Европейским инженерам вход закрыт

На плантации «Ливенское» раньше часто бывали эксперты из Польши, Голландии и других стран. Это были специалисты в области селекции и инженеры агропромышленного сектора, которые обучали сотрудников плантации и проводили консультации по выращиванию ягоды. С 2020 года контакты с европейскими коллегами стали более редкими, но к этому моменту в нашей стране появились свои специалисты, которые активно работают над совершенствованием технологий в области сельского хозяйства. Теперь на плантацию приезжают консультанты из разных регионов России и Белоруссии, и это сотрудничество успешно развивается.







Заключение и выводы

Несмотря на обилие санкций и геополитических трудностей, агропромышленный комплекс Калининградской области продолжает свой рост и развитие. При должном подходе руководители производств находят оптимальные решения и успешно справляются с вызовами 20-х годов. На примере плантации «Ливенское» убеждаемся, что отечественная сельскохозяйственная отрасль — это одна из самых устойчивых сфер российской экономики.



Узнать больше о деятельности предприятия «Ливенское» можно на сайте компании.

