«Скоро будем предлагать потребителю то, чего на отечественном рынке пока нет»

«Коудайс МКорма»

Генеральный директор завода «Де Хёс» Александр Матвеев — о том, насколько производство зависит от импортных добавок, какие новые технологии внедряются на предприятии и каковы его дальнейшие планы на развитие

С 1 января 2027 года на производство критически важных ферментных препаратов, кормовых и пищевых добавок, а также технологических вспомогательных средств, которые играют ключевую роль в обеспечении продуктивности и устойчивости сельского хозяйства, будет выделяться специальная поддержка. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным весной прошлого года. Авторы документа рассчитывают, что субсидирование прямых затрат на создание таких предприятий будет способствовать увеличению объема выпуска необходимых для кормовой отрасли составляющих. Одним из крупнейших потребителей этих компонентов в стране является НПАО «Де Хёс» (совместное предприятие «Коудайс МКорма» и De Heus, г. Лакинск Владимирской области).



Со следующего года поддержка производства важных кормовых добавок и ферментов будет выделена в отдельное направление. Это, по мнению инициаторов проекта, должно способствовать созданию новых проектов и расширению объемов выпуска данных зачастую незаменимых для кормовой отрасли компонентов. Завод «Де Хёс» наверняка от закупок этих составляющих за рубежом тоже зависим. Как вы полагаете, будет ли принятое решение стимулом для новых инвестиций в такие производства?



На самом деле подобные предприятия уже появляются — крупные проекты заявлены в Татарстане и Воронежской области. И безусловно, если на это направление будет выделяться особая поддержка, реализация как уже объявленных планов, так и новых может идти гораздо активнее.



Что касается непосредственно «Де Хёс», то да, наш завод действительно является очень крупным потребителем таких видов сырья, как различные аминокислоты, витамины, ферменты. Наш финальный продукт — премикс — состоит из коктейля этих компонентов. И я уверен, что новые меры поддержки смогут изменить ситуацию с их производством внутри страны в лучшую сторону. Нам необходимы новые крупные предприятия, которые уберут или заметно снизят зависимость от того же дружественного в настоящий момент Китая. Потому что в основном эти составляющие для кормов производят именно в этой стране и импортируют к нам оттуда.



А ваша компания когда-нибудь рассматривала возможность пойти в данное направление — выпускать что-то импортозамещающее?



Если говорить об импортозамещающих производствах, то они все, как правило, стоят очень дорого — речь идет о десятках миллиардов рублей. А для привлечения инвестиций необходим ряд условий: более низкая ключевая ставка, стабильный курс рубля, отсутствие логистических проблем, субсидии от государства. При существующих процентах по кредитам трудно инвестировать в новое производство. Но мы не сидим и ждем, когда что-то поменяется, а уже прорабатываем возможности — встречаемся с потенциальными производителями оборудования, со строительными организациями, разрабатываем проектные решения. И когда сложатся благоприятные инвестиционные условия, мы не потеряем год-два на проектировании — у нас уже все будет готово.



Сейчас вы пользуетесь какими-то мерами господдержки?



Государство осуществляет ряд эффективных мер поддержки экспорта, направленных на стимулирование и облегчение внешнеэкономической деятельности российских предприятий. Например, производителям и поставщикам компенсируется часть затрат на транспортировку продукции на экспорт. У нас порядка 50 зарубежных партнеров, и мы пользуется этой мерой поддержки.



Также ежегодно получаем краткосрочные кредиты по льготной ставке от Минсельхоза России на закупку зерна, шрота (жмыха), аминокислот и витаминов.



Но для того, чтобы что-то строить, — нет, пока программ, которые могли бы полностью удовлетворить наши потребности, не существует.



НПАО «Де Хёс»

занимает первое место по производству премиксов в России (по данным ведущей аналитической компании Tebiz Group за 2025 год). Ежегодно завод поставляет свиноводческим хозяйствам премиксы для выработки 1 млн т кормов, что позволяет получить более 400 тыс. т мяса — 10 % общероссийского объема производства. В сфере птицеводства продукцию «Де Хёс» ежедневно потребляют 20 млн несушек и 27,5 млн бройлеров, что позволяет каждый год производить 6,5 млрд яиц и 725 тыс. т мяса. В сегменте КРС завод сотрудничает с 36 компаниями из топ-50 крупнейших агрохолдингов страны.



Постоянная работа над повышением качества

Тем не менее вы успешно работаете и развиваетесь. Заводу «Де Хёс» уже 17 лет! Что за это время изменилось: с чего вы начинали и к чему пришли?



Начинали мы с одной линии по производству премиксов. Затем поставили новые технологические блоки, которые позволили увеличить объем выпуска премиксов примерно на 30 %. После этого построили завод по производству престартерных кормов и еще одну премиксную линию. И предприятие превратилось в достаточно крупное производственное объединение, которое на данный момент включает комплекс инженерных коммуникаций, девять складов и два корпуса: в одном мы делаем премиксы, кормовые добавки, в другом — престартеры для молодняка.



Какая сейчас общая мощность производства продукции?



180 тыс. т в год, хотя начинали мы с 10 тыс. т. Мощность премиксного производства с момента приобретения завода выросла в шесть раз и составляет 120 тыс. т в год, престартерного — 60 тыс. т. Есть также вспомогательные линии: например, сушилка для подготовки отдельных видов сырья и линия по выпуску экструдированной сои — как дополнение к заводу престартерных кормов. Кроме этого, на предприятии работают три линии упаковки. Одна ручная, вторая автоматическая, а третья полностью роботизированная: робот упаковывает продукцию, укладывает ее на паллеты, заматывает в пленку, и остается их только забрать.







На какие виды сельхозживотных и птицы в первую очередь ориентирована ваша продукция?



В первую очередь наша продукция ориентирована на свиноводство. Престартер — это высокотехнологичный корм, который вводят в рацион поросят с 3-5-го дня жизни. Он подготавливает организм к самостоятельному питанию, обеспечивает высокий прирост живой массы. В области премиксов мы сейчас активно развиваем направление КРС. На третьем месте — птицеводство.



Заводу уже много лет, наверняка вы его не раз обновляли. Как часто вообще производите модернизацию оборудования, внедряете новые технологии?



Мы не столько внедряем новые технологии, сколько делаем точечные проекты по улучшению и расширению линейки выпускаемых продуктов. Ежегодно мы предлагаем акционерам определенный пул проектов, которые связаны не столько с увеличением возможностей производства, сколько с улучшением контроля качества нашей продукции.



Например, один из последних реализованных проектов — установка чеквейеров, это автоматические системы динамического взвешивания, встроенные в конвейерную линию. Они взвешивают движущуюся продукцию в реальном времени без остановки производства, отбраковывая товары с недовесом или перевесом, проверяют наполняемость каждого мешка. Только представьте: в час фасуется 10 т в 25-киллограмовые мешки! И если вес мешка выходит за пределы допуска, то агрегат просто этот мешок откидывает.



Есть и экспериментальная линия, которая используется исключительно для апробации новых продуктов.



Также сейчас работаем над еще одним проектом — планируем установить линию фасовки в малые пакеты (до 1 кг). Это даст нам возможность выпускать продукты разового использования — открыл и высыпал все сразу. Пока же основная масса продукции у нас реализуется в 25-килограммовых мешках.



Главная цель всех подобного рода проектов — не упустить возможности рынка, сделать наш продукт еще более качественным и доступным большему числу потребителей.







Когда проводите эти обновления, где приобретаете сейчас оборудование? Санкционный режим наверняка не облегчает закупки…



Последние модули мы взяли в Китае. Китайцы выполняют заказы достаточно быстро, и они конкурентные по цене. Например, когда мы выбирали линию малой фасовки, то китайский производитель дал лучшие цены и более сжатые сроки производства, чем конкуренты.



Ассортимент широкий

Знаю, что в прошлом году в компании «Коудайс МКорма» (торговая компания «Де Хёс») появился отдел разработки и развития. Почему возникла потребность в его создании?



Мы начали разговор с того, что у нас сейчас очень сильная зависимость от иностранных поставщиков. По некоторым позициям она абсолютная. У нас нет ни аналогов, ни возможности заменить эти составляющие на что-то отечественное. И мы, как крупнейший производитель, видим в этом потенциал для собственного развития, потому что большинство кормовых добавок, если мы не говорим про монокомпоненты, — это все-таки некие смеси разных функциональных веществ. И поскольку наш завод производит премиксы, на этом же производстве мы вполне можем выпускать сухие стабильные смеси. Поэтому, чтобы обезопасить предприятие от рисков непоставки или резкого повышения цен, мы решили часть добавок делать сами. Соответственно, для этого и был создан отдел разработки и развития.



Но это не все. Также департамент совместно с компанией «Иннагро» (является оператором программы испытаний инновационных российских биологических и безопасных препаратов для АПК. — Прим. ред.) занимается созданием микробиологических решений. Под нас лаборатория разрабатывает бактерии и их смеси, которые мы будем использовать в дальнейшем производстве кормовых пробиотиков.



И еще одно направление, которое развивает данный отдел, — защищенные продукты для кормления. Это достаточно сложное производство, особенно для КРС, и мы сейчас будем в него входить.







Уже есть первые результаты по новым продуктам?



Конечно. Добавлю, что какие-то из создаваемых сейчас кормовых комплексов мы использовали и ранее. Но тогда они были просто частью премиксов. Теперь оформляем их как отдельные продукты. Некоторые уже находятся в процессе регистрации. Так, во второй половине года на первый продукт — Пентагард (Pentaguard) — должны получить регистрацию. Это сорбционно-энзимный деактиватор микотоксинов нового поколения. Достаточно сложный продукт с точки зрения микробиологии и одна из наших основных разработок. На рынке отечественных аналогов нет. Есть один зарубежный вариант, но с очень непривлекательной для конечного потребителя ценой. Мы легко конкурируем с ним и по качеству, и по стоимости.







А из уже наработанного ассортимента какие продукты и для каких целей вы можете предложить потребителям?



Широкий спектр! Например, у нас есть кормовые комплексы, которые можно считать золотым стандартом при производстве кормов (например, сорбенты, микотоксины, подкислители), а есть продукты, которые призваны решать конкретные проблемы (различные функциональные комплексы), их состав подбирается под запрос, который необходимо решить. Так, кормовой комплекс «ПодоТоп» направлен на профилактику дерматита подушечек лап у сельскохозяйственной птицы. «ЭгТоп» улучшает качество скорлупы яиц кур коричневых и кремовых кроссов. Побороть ацидоз у дойных коров помогает «БуферТоп», активирующий рубцовое пищеварение. А для обогащения корма свиней омега-3 жирными кислотами используется «ОмегаТоп» и т. д. Есть и кормовые комплексы, подходящие для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы: так, «ГепаТоп» применяется для профилактики заболеваний печени, «КлосСтоп» — для снижения влияния клостридиозов и повышения продуктивности.



Как вы подтверждаете свойства той или иной продукции?



Конечно же, опытным путем. Сначала продукты создаются на бумаге, затем на собственной экспериментальной линии мы тестируем, как та или иная смесь будет себя вести, насколько она стабильна, слеживается или нет, окисляется или не окисляется… Кроме того, закладываем партию на весь срок заявленного хранения с определением показателей качества через конкретные промежутки времени. И только после всех этих проверок можно начинать апробацию на предприятиях и делать первые продажи.



Вы работаете со всеми основными видами сельхозживотных, а какие-то нишевые направления для себя рассматриваете?



Да, сейчас как раз выходим на рынок кормовых добавок для рыб, потому что у нас есть соответствующие компетенции, мы знаем, что нужно этой отрасли (уже делаем под заказ премиксы для аквакультуры), и можем удовлетворить ее запросы. Это тоже импортозамещающий проект. Как пример — сложный инновационный продукт с желчными кислотами «ЛипоТоп».







В чем заключается инновация?



Дело в том, что желчные кислоты — это, пожалуй, единственное вещество, которое можно назвать истинным гепатопротектором. Они разгружают печень от вредного воздействия за счет мобилизации собственной желчи. Продукт усиливает липидный обмен и улучшает усвоение жиров, жирорастворимых витаминов и каротиноидов. Для аквакультуры это очень важно, потому что корма для рыб очень жирные. При этом мы позиционируем «ЛипоТоп» не только как рыбный продукт. Он может использоваться в кормлении сельхозживотных, а также кошек и собак.



Почему вообще решили пойти в рыбный сектор? Хороший спрос от потребителей?



Спрос растущий. К нам, как к крупному производителю премиксов, на выставках и других мероприятиях постоянно подходили люди, которые занимаются аквакультурой, и просили сделать смеси для рыбы. Постепенно стал появляться определенный пул таких клиентов. А учитывая, что как рыбные хозяйства, так и заводы по выпуску кормов для аквакультуры растут сейчас как на дрожжах, хочется в этом рынке участвовать. Мы видим в этом очень большой коммерческий интерес.



До недавнего времени все было не так. Рыбоводство сильно зависело от импортных кормов. Хорошо, что сейчас кормовые производства для аквакультуры все-таки стараются локализовать внутри страны.



Совместная работа над продуктивностью



Еще одним новым отделом в «Коудайс МКорма» стал отдел племенного птицеводства. Его официальное открытие состоялось в январе этого года и было обусловлено необходимостью радикально повысить эффективность отечественного птицеводства. Совместно с партнерами компания занимается увеличением продуктивности несушки со средних 110 до 150 цыплят и более, что дает миллионы тонн дополнительной продукции.



Основным показателем продуктивности племенного стада родительской формы служит продуктивность несушек. Международные генетические корпорации проводят систематический мониторинг птицефабрик по всему миру. На основе полученных данных фирма Aviagen составляет ежегодный рейтинг. Например, почетный «Золотой статус» присваивается за 145 цыплят на одну начальную несушку, а «Платиновый» — за стабильное получение не менее 140 цыплят на курицу в пяти стадах подряд. Партнеры «Коудайс МКорма» — предприятия «Агросила Птицефабрика Пермская» и «Кузбасский бройлер» — первыми в России получили «Бриллиантовый статус» Aviagen. Это самая престижная награда в области птицеводства: продуктивность племенных несушек в этих хозяйствах превысила 150 цыплят на курицу в пяти стадах подряд. Это результат совместных усилий «Коудайс МКорма» со специалистами птицефабрик.



Безопасность продукции под контролем

Какое место в вашем производстве занимает наука? Сотрудничаете ли с какими-то научными институтами?



Во-первых, в нашей компании подавляющее большинство технологов и ветврачей имеют ученые степени. Иными словами, люди понимают, чем они занимаются. Что касается коллабораций и сотрудничества с научными учреждениями, то, как уже сказал, мы имеем отдельный проект с компанией «Иннагро», в составе которой различные институты, являющиеся резидентами «Сколково», а также лаборатория в «Росбиотех».



Помимо этого, мы проводим исследования в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина и сотрудничаем с Российским государственным аграрным университетом — МСХА им. К. А. Тимирязева, осуществляя на его базе определенные достаточно сложные эксперименты. Нельзя не упомянуть и другие учреждения, с которыми мы активно работаем: лаборатория «Агроплем» и лаборатория на базе Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко



Сколько проходит времени от разработки нового продукта и до того, как он поступит в продажу?



Средний срок вывода нового продукта на рынок — от одного года до трех лет. Некоторые наши кормовые комплексы, которые мы сейчас выпустили на рынок, были созданы давно. Если мы используем уже готовые решения, просто локализуем их на своем производстве, то все происходит немного быстрее и легче. А если это какой-то абсолютно новый продукт, то ему, конечно, нужно посвятить какое-то время. Вообще нужен как минимум год, чтобы понять, как продукция работает. На каждом этапе: разработка, экспериментальное смешивание, промышленное смешивание, отработка на предприятии — то, что мы придумали в теории, может не сработать на практике, и добавка может уйти в утиль. К тому же год — это минимальный срок хранения, который мы можем заявлять. Соответственно, мы просто обязаны этот год подождать, чтобы посмотреть, как ведет себя продукт весь срок годности.







Вы также упомянули, что планируете заняться производством защищенных кормовых комплексов. Расскажите подробнее.



В последнее время мы достаточно активно развиваем направление КРС. Уже сотрудничаем с 36 животноводческими компаниями из топ-50 крупнейших агрохолдингов страны. Это очень важный для нас рынок, который с каждым годом становится все шире.



Для КРС очень важны добавки, которые защищены от разложения в рубце или же просто должны быть защищены от попадания на слизистую рта коровы. Один из таких продуктов — хлористый кальций. Он очень горький, но просто необходим коровам для правильной и хорошей лактации. Добавок с подобными особенностями на рынке много, и они активно используются, но все они в основном зарубежные. Сейчас мы имеем достаточно компетенций и технологий, чтобы производить продукты такого уровня самостоятельно: уже сделаны защищенные хлористый кальций, холин хлорид, мочевина, глюкоза, в разработке защищенные аминокислоты.



Все они ориентированы только на КРС?



На самом деле нет. Мы начали с КРС, но сейчас хотим делать защищенные продукты и для свиней. А именно — защищенные кислоты, потому как для того, чтобы кислота работала как антибактериальное средство, она должна дойти до кишечника, а не диссоциировать в желудке. Чтобы этого не происходило, необходимо ее защитить, сейчас над этим работаем.



Вопрос безопасности кормов стоит всегда очень остро у производителей мяса и молока. Как вы обеспечиваете меры безопасности?



На заводе действует система контроля качества ИСО 22000, контролирующая производство на всех этапах: от входного сырья до готовой продукции. У нас есть и собственная лаборатория, включающая такие высоконаучные методы измерения, как жидкостная хроматография, инфракрасный анализатор, постоянно увеличивающий точность замеров. Все исследования, за исключением микробиологии, проводим самостоятельно. Также у нас разработана программа защиты от вредителей типа тараканов, мышей и пр.



А для точности учета существует мощная система штрихкодирования. Штрихкод присваивается каждой паллете сырья, когда она входит на территорию завода, и далее по цепочке до готовых продуктов. Это позволяет исключить любые ошибки, связанные с человеческим фактором. Вплоть до того, что нужные бункеры открываются тоже только по штрихкоду: отсканировал его — и нужный люк или бункер открылся. Все это помогает гарантировать нашим клиентам безопасность и качество продукции.







Технологии важны так же, как и кадры

Насколько развиты у вас технологии цифровизации и роботизации?



Хорошо развиты. То же штрихкодирование — это цифровизация. Сейчас по нескольким товарным группам активно внедряем систему маркировки «Честный знак». Да в принципе все производство ведется под автоматизированным контролем. Я даже не вспомню каких-то процессов, которые не охвачены автоматизацией или цифровизацией. Все у нас работает через электронный контроль, и мы постоянно что-то добавляем, потому что любой новый продукт или установка к линии требует внесения в общий контур управления производственным процессом.



Еще один вопрос, который, мне кажется, важно обсудить, — это персонал. Насколько вы укомплектованы кадрами? Ощущаете ли какую-то потребность в специалистах?



Наверное, как и все в АПК. Специалистов в кормовой индустрии в принципе не хватает, а у нас, кроме всего прочего, по соседству с заводом достаточно много других промышленных предприятий, конкуренция за людей высокая. Такие профессии, как слесарь по контрольно-измерительным приборам, IT-специалист в области 1С, инженеры-химики и т. п. , — это всегда дефицитные специальности.



Что касается управленческого состава, то нам удалось всех, включая меня самого, обучить в Международной промышленной академии по специальности «Производство комбикормов и премиксов», то есть все люди на заводе «Де Хёс» имеют специализированные дипломы. В свое время мы очень удачно эту программу провели. Профессиональную переподготовку ведем постоянно, обучаем людей за свой счет. Но с поиском кадров есть определенные трудности.



Хотя нам и здесь есть чем гордиться: у нас низкий коэффициент текучести кадров. Люди на заводе работают много лет. И если опять говорить об управленческом составе, то основная часть команды трудится уже больше 10 лет.



А сколько всего человек работает на предприятии?



Если учитывать все смены, то это больше 320 человек на двух заводах. Работаем в четыре смены, круглосуточно. Плюс технические службы, внутренняя логистика, еще у нас девять складов, железная дорога, два тепловоза. Есть и торговая компания «Коудайс МКорма», а это еще 170 человек. Один штат технологов по всем направлениям состоит из 30 сотрудников. Это люди с профильным образованием, которые оказывают полное технологическое сопровождение партнерам, с которыми мы работаем. Они каждый день в дороге, ездят по России, по ближайшему зарубежью, контролируют все процессы на предприятиях, с которыми мы сотрудничаем.



Значит, вы не просто продаете, но еще и обеспечиваете постоянный сервис своим клиентам?



Да, обязательно. Работа технологов в компании выстроена так, что сначала проводится аудит предприятия, после чего готовится отчет с рекомендациями по технологиям, затем создаются программы по кормлению, куда встраиваются наши премиксы, кормовые комплексы, добавки. Мы обеспечиваем полную поддержку любого из направлений. Так, у нас есть специалисты по микроклимату, ветеринарные врачи, специалисты узкого профиля по инкубации яйца, по работе с родительским стадом птицы и т. д. В этом плане мы очень хорошо укомплектованы.







Вовремя и качественно

Каковы ваши дальнейшие планы по развитию?



Во-первых, в этом году рассчитываем получить действительное удостоверение на несколько наших топовых добавок. Конечно, в отдаленной перспективе хотим сделать таких продуктов как можно больше. Но пока мы выбрали те, что у нас уже активно продаются, на что получены хорошие отзывы.



Во-вторых, планируем выйти на рынок непродуктивных домашних животных. Тоже будем предлагать этому сектору наши кормовые комплексы.



Продолжим активно работать с компанией «Иннагро», с аудиторией «Росбиотеха» по созданию собственных микробиотехнологий. Уже отобрали перспективные штаммы во Вьетнаме и Китае. Смотрим, насколько возможна их культивация в наших условиях. Надеюсь, что скоро будем предлагать то, чего на российском рынке пока нет. Также продолжим осваивать направление пробиотиков.



А сюда почему решили пойти?



Мы каждый год слышим о том, что будет ужесточение применения антибиотиков в животноводстве. Точнее, это уже происходит. И мы уже лет шесть готовимся к тому, что их использование в кормах вообще запретят. Мы разработали программу по ведению предприятий без применения кормовых антибиотиков. Однако те проблемы, которые закрывают эти препараты, никуда не денутся. Поэтому потребуются другие решения. Например, с патогенами микрофлоры кишечника хорошо справляются пробиотические, симбиотические, метабиотические добавки. И это все микробиология. Соответственно, мы туда и идем, ищем бактерии, которые достаточно агрессивны к другим бактериям. Они будут нам помогать подготовиться к эре без кормовых антибиотиков.



Нужно ли будет как-то модернизировать производство для выпуска таких продуктов?



Частично. Хотя у нас уже есть чистая линия, на которой выпускается продукция полностью без антибиотиков. На ней мы не производим то, что может иметь даже какое-то малое остаточное количество антибиотиков.



Какие цели и задачи ставите перед предприятием на ближайшее будущее?



У завода всегда одна цель — вовремя и качественно сделать то, что требует от нас клиент. Эта задача всегда была и будет, и именно на нее мы ориентируемся. Если потребуется увеличить производственную мощность или построить линию по выпуску новых продуктов, мы всегда готовы. Опыт у нас большой.

