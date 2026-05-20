Компания «ФЭС-Агро» сообщает об успешном исполнении финансовых обязательств перед инвесторами на сумму более 500 млн рублей

«ФЭС-Агро»

7 мая 2026 года компания «ФЭС-Агро» подтвердила статус надежного эмитента, своевременно и в полном объеме исполнив свои обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода и плановому погашению номинальной стоимости ценных бумаг в соответствии с графиком эмиссии. Суммарный объем выплат составил 534,9 млн руб., из которых 500 млн руб. направлено на погашение номинала и 34,9 млн руб. — на выплату купонного дохода

Погашение займа полностью осуществлено за счет денежных средств от операционной деятельности, что стало возможным благодаря сильным финансовым результатам компании за 2025 год и успешному старту в 2026 году.



Финансовый директор «ФЭС-Агро» Корнева Лилия отметила: «Мы искренне благодарим наших инвесторов за долгосрочную поддержку, устойчивый интерес и доверие к стратегии развития “ФЭС-Агро”. В истории компании это уже третий облигационный заем, что, несомненно, подтверждает наш статус регулярного и надежного эмитента на рынке долгового капитала. Мы действительно ценим доверие наших инвесторов, поэтому своевременная реализация всех договоренностей выступает для нас ключевым приоритетом. Текущая выплата является предпоследней в рамках данного выпуска. Отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время размещение четвертого облигационного займа, я могу сказать, что на данный момент окончательное решение еще не принято, и размещение нового выпуска находится на рассмотрении».



Полное погашение займа и выплата финального (12-го) купона на общую сумму 517,45 млн рублей запланированы на 6 августа 2026 года.



«ФЭС-Агро» — компания, предлагающая профессиональные решения в области возделывания сельскохозяйственных культур для более чем 3500 клиентов, федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений. В настоящее время «ФЭС-Агро» представлена 36 подразделениями на территории Российской Федерации.\



Информация о «ФЭС-Агро» раскрыта на сайте Интерфакс-ЦРКИ по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37730, а также на сайте компании: https://fes-agro.ru/investoram.



erid: 2VtzqvRsRA8

Реклама. ООО "ФЭС-АГРО". ИНН: 2634807221

