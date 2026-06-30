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Представляем предварительную программу конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Анонс конференции

Представляем предварительную программу конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Агроинвестор
Представляем предварительную программу конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Агроинвестор

Она состоится 30 сентября в Москве

Рады представить вашему вниманию предварительную программу XXIII отраслевой бизнес-конференции «: PRO растениеводство», которая состоится 30 сентября 2026 года в Москве, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (ул. Каланчевская, д.21/40). 

В рамках конференции запланированы четыре тематические сессии, в ходе которых мы обсудим основные тренды на мировом и внутреннем рынках в сезоне-2026/27, прогнозы экспорта, риски для растениеводства, топливный кризис и кадровые вопросы; поговорим о рынках основных и нишевых культур -  от зерновых и масличных до картофеля, риса, садоводства и виноградарства; рассмотрим новые технологии и ситуацию на рынке удобрений, техники, селекции и инфраструктура хранения. Также запланирован круглый стол по земельным вопросам: коснемся ситуации на рынке сельхозземель, проблем их деградации и внедрения ресурсосберегающих технологий обработки почвы.

Эти и многие другие вопросы ведущие эксперты и участники рынка обсудят в ходе конференции. Полная предварительная программа доступна на сайте.

Представленная программа является предварительной. Мы продолжаем работу над формированием списка спикеров и тем выступлений, поэтому формулировки могут уточняться и меняться. Следите за обновлениями на нашем сайте. 

Конференция «: PRO растениеводство» - ведущая площадка для профессионалов растениеводства. Мероприятие традиционно собирает представителей агробизнеса, участников рынка техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений, а также отраслевых и финансовых экспертов и консультантов. Конференция проводится проектом «» при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений.

Агроинвестор

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