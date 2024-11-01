ИГРА НА ТРЕТЬЕГО!

Д. Калашников

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

ГК «Биржа рационов» берет свое начало 28 сентября 2008 года и не является холдингом, акционерным обществом, а представляет собой организацию независимых предприятий, выстроенных в производственную цепочку агропромышленного комплекса, начиная от производства оборудования, Ферментированного биосырья (ФБС), высококачественных комбикормов, выращивания и откорма продуктивных животных, заканчивая переработкой, выпуском яичной, молочной, мясной продукции с демонстрацией заданных полезных характеристик, ритейлом, индустрией питания, экспортом. Все компании, входящие в группу, доказывают высокое качество своих продуктов перед тем, как они будут встроены в процесс последовательной цепочки. Структура с принципами эффективного взаимодействия создана и настроена для участия тысячи компаний из различных сфер АПК. Генеральный партнер «Биржи рационов» Дмитрий Калашников называет такой способ взаимодействия инновационной Моделью 2.0. О ее основных принципах и отличиях от Модели 1.0 он рассказал в интервью «Агроинвестору»

Почему вы считаете Модель 2.0 инновационной?



Для понимания инновационного подхода требуется инновационный же метод оценки. Невозможно определить внедряемое новшество, если оценивать его устаревшей методикой, которая в основе своей не имеет необходимых инструментов, позволяющих сосредоточиться или погрузиться в новые предлагаемые условия.



У эффективных решений реализуется множество задач, однако если система анализа разработана таким образом, что исследовать можно лишь какой-то один аспект, не влияющий на оценку в целом, то такая методика неприменима и не должна быть использована, чтобы давать какие-либо заключения. Поэтому требуется сначала создать широкомасштабный, многоярусный эмулятор, внести в него модель, которая способна адаптировать инновационные продукты в орбиту агропромышленного комплекса. Почти за два десятка лет нам не удалось обнаружить систему оценки достоверности качества моделей. В будущем такая методика будет создана. Это просто необходимость. А пока Модель 2.0 устроена таким образом, чтобы выводы о ее эффективности могли сделать множество экспертов, заменяя пока не разработанный инновационный метод анализа.



На чем основывается Модель 2.0?



Долгий и тернистый путь пришлось пройти прежде, чем были сформулированы принципы порядка взаимодействия независимых предприятий. Для этого нужно видеть всю картину ключевых особенностей АПК, а также вскрыть невидимые взору препятствия, которые губят партнерство на различных фазах взаимодействия.



Исследования были направленны на поиск общего знаменателя беспорядка, и чем дальше мы продвигались, тем выше поднимались к самой сути всеобъемлющей мысли о модели первичной экономики государства. Мы осознавали, что, продвигаясь в своих исследованиях, можно было бы застрять в них навечно, и рынок бы не получил ясные принципы, согласно которым множество производственных циклов создают главный цикл для выполнения запланированной цели или генерального продукта.



В данный момент агропромышленный сектор России демонстрирует небывалый рост многих показателей, и это наша общая гордость. Однако прогресс не стоит на месте, требуются по-настоящему инновационные решения, вот почему мы были правы, работая над созданием Модели 2.0. Итак, общий знаменатель — это организация, состоящая из независимых предприятий, но выстроенных по точному производственному порядку. Другую модель для экономического развития мы не рассматриваем.



И все-таки каких принципов вы придерживаетесь в рамках Модели 2.0?



Я бы выделил два главных принципа взаимодействия в Модели 2.0. Полное открытое достоверное доказательство в виде сведений о том, как и из чего произведен продукт, и только потом осуществляется поставка. К примеру, до поставки комбикормового оборудования нужен метод доказательства, что оборудование является тем, что купили. В нашей группе идут соревнования, чей метод доказательства демонстрирует более ясную итоговую картину. Компании постоянно совершенствуют саму методику доказательства — это декларации, анализы, электронные выписки, свидетельства, удостоверения качества, расписки, журналы, акты, отчеты, сведения с датчиков (детекторов, видеокамер, сканеров), этикетки, упаковка, множество данных должны быть синхронизированы, чтобы была полная уверенность, что выводимый на рынок продукт отвечает статусу высококачественного. При этом подходе во время отгрузки товара эстафетная палочка передана, значит, цикл закрыт, теперь создается следующий продукт со своей доказательной базой до следующей передачи. Это первый принцип.



Принцип второй. Для примера возьмем четыре производственных цикла: производство оборудования и сырья, изготовление комбикормов, выращивание птицы. В Модели 1.0 оборудование продали, сняли видео, показали его другому потенциальному клиенту. Продали сырье и ждут, когда будет новая заявка. Продали комбикорм и просят птицефабрику прорекламировать их перед другими птицефабриками. В этом простом примере четко видно, что птицефабрика не обладает доказательными сведениями о предыдущих циклах, ясная картина не прослеживается. Преимуществами ранних достижений птицефабрика не наделена, наоборот — ее просят оказать поддержку. В итоге вектор организационной мысли двинулся в обратную сторону. Как будто передали эстафетную палочку, а во время забега попросили ее вернуть. Это печально, такая легкая атлетика нам не нужна.



В Модели 2.0 функцией предыдущего терминала являются достоверные сведения о высоком качестве и необходимая поддержка для продвижения продукта следующего в цепочке терминала. Так двигается энергия между терминалами с последовательным усилением после преодоления цикла. Птицефабрика в этом случае получает всю профессиональную информацию, подготовленную с целью содействия в передаче эстафетной палочки уже в переработку. У птицефабрики также есть методика доказательства достоверных сведений о высоком качестве, и если к ней прибавить весь набор важных данных предыдущих циклов, то мы получим деликатесную мясную продукцию с заданными свойствами. Продукты, проходя по запланированным циклам, насыщаясь информацией, становятся источником знаний, ярких образов, полезных выводов для эффективных решений. Яркая инновация продуктов.



Почему Ферментированное биосырье возможно произвести только в Группе компаний «Биржа рационов»?



Есть одна особенность. На рынок комбикормового сырья поступает огромное количество шрота, жмыха, и весь этот объем преобразуется в комбикорм для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. Расчеты рационов кормления делаются после того, как все сырье находится на складах комбикормовых заводов. Это значит, что специалист по расчетам рационов дает рекомендации на закуп того или иного сырья. Фактически от него зависит закупочная стоимость и доходы производителя шрота.



Стоимость отходов масличного производства очень низкая, потому что так нужно зоотехнику, порой комбикорма производятся из самого неприглядного сырья, потому что специалист так рассчитал рацион. В схеме настройки рецептов с использованием сырого сырья, отходов производства и переработки будет стремление к низкой себестоимости кормов, в итоге получается большой беспорядок. Доходит до того, что на бланке представлены одни цифры расчетов, а комбикорм производится совершенно иной. Низкая стоимость некачественного закупочного сырья снижает доходы всей производственной цепочки, сам подход к комбикормовому делу выглядит, мягко говоря, регрессивно.



Заводы по производству соевого шрота предполагают, что из их продуктов сильными специалистами-расчетчиками создаются прекрасные комбикорма, ведь на их заводах таковых профессионалов нет. Заводы как бы отстранились от результатов итоговых рекомендаций по расчетам, масло — главное золото, в то время как именно они знают о соевом производстве лучше всех.



Когда балансируется сырье в составе комбикорма без рекомендаций со стороны поставщиков сырья, это похоже на то, как мебелью прикрывают некачественную отделку или отделочными материалами нивелируют огрехи каменщиков. Не могут комбикорма неизвестного состава хоть как-то быть проанализированы на предмет дальнейшей эффективности.



Поэтому вы поменяли фундамент самого подхода?



Мы разработали оборудование для производства Ферментированного биосырья, организовали производство комбикормовой продукции с вводом ФБС на соевой, рапсовой и подсолнечной основе, а также систематизировали кормление продуктивных животных комбикормами на основе стандартизированного метода достоверных сведений, в том числе обеспечили ритейлерские сети сведениями о свойствах яичной, молочной и мясной продукции высокого качества.



Факт в том, что ФБС на основе соевого шрота и жмыха, сои полножирной производят предприятия, организованные по Модели 2.0. Только Группе компаний «Биржа рационов», единственной в России и мире, удалось создать сложное организационное изобретение с самым полным набором технологий: от производства и до вывода ФБС на международный рынок. В тонне комбикорма ФБС составляет около 25%, а стоимость этого биосырья — более 50% стоимости комбикорма, у нас есть право рекомендовать стандартизацию кормовых программ. Этой ответственностью мы дорожим и вносим вклад в экономическое развитие России.



Насколько экспорту инновационных продуктов способствует Модель 2.0?



Компании Евразийского экономического союза и дружественных стран стремятся выстроить тесные эффективные связи в АПК. Наша модель дает возможность инновационным продуктам реализовать свой потенциал, а также обладает производственной логикой, которая знакома и понятна всем. В нашей группе не может быть конкуренции, мы единая организация со своими высококачественными продуктами, в которых нуждается мировой продовольственной рынок.



Быть заинтересованными в развитии продуктов партнера, следующего в цикле производства, — одно из фундаментальных достижений Группы компаний «Биржа рационов». Игра на третьего — для увлеченных, высокоинтеллектуальных, влюбленных в Россию лидеров!



Предыдущее интервью с Дмитрием Калашниковым «Кто второй, тот первый!» читайте в октябрьском номере «Агроинвестора».

