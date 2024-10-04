КТО ВТОРОЙ, ТОТ ПЕРВЫЙ!

Д. Калашников

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

ГК «Биржа рационов» берет свое начало 28 сентября 2008 года и представляет собой организацию независимых предприятий, выстроенных в производственную цепочку агропромышленного комплекса, начиная от производства оборудования, сырья, комбикормов, выращивания и откорма сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы и заканчивая переработкой яичной, сыро-молочной, мясной продукции, ритейлом, индустрией питания, экспортом. Все компании, входящие в группу, доказывают высокое качество своих продуктов перед поставкой или отгрузкой товаров. До начала включения того или иного резидента в группу компаний структура с принципами взаимодействия уже существует на благо друг другу. Генеральный партнер «Биржи рационов» Дмитрий Калашников называет такой способ взаимодействия Моделью 2.0. О ее основных принципах и отличиях от Модели 1.0 он рассказал в интервью «Агроинвестору»

«Биржа рационов» объединяет совершенно разных участников сферы АПК. Но такая модель в принципе не нова. Чем ваша группа компаний отличается от других холдингов?



Первое, что нужно отметить: ГК «Биржа рационов» не является холдингом, акционерным обществом. Мы не владеем акциями или долями компаний-резидентов и, соответственно, не руководим этими предприятиями. В нашем объединении резиденты не связаны между собой общим учредительством или управлением. У каждой компании есть свой уникальный бизнес-процесс, позволяющий добиваться наивысшего качества продуктов и, как результат, главного продукта всей группы компаний.



В современных холдингах все процессы регулируются руководителями различных подразделений. Именно между ними решаются сложные вопросы. Чем талантливее руководитель, тем сложнее задачи. А получается их решать, потому что он обладает всеобъемлющими мыслезаключениями. Руководители, которые могут решать новые задачи, на вес золота. За таких профессионалов идет борьба по всему миру. Если в холдинг необходимо внедрить инновацию, то нужен и соответствующий руководитель. Иначе сложно внедрить передовой продукт в производственную цепочку холдинга. ГК «Биржа рационов» — это собирательный образ профессионального руководителя и эксперта по внедрению инноваций в сфере АПК. Такая интеллектуальная надстройка на производственные процессы помогает холдингам внедрять эффективные технологии, апробированные в нашей группе компаний, в том числе международного масштаба. В результате чего холдинг становится резидентом ГК «Биржи рационов», он будет связан с другими компаниями этим инновационным аспектом.



Вы называете такое взаимодействие бизнеса Моделью 2.0. В чем заключается принципиальная разница между Моделью 1.0 и Моделью 2.0?



Если в деятельности предприятия возникают ошибки, это блокирует потенциал роста и развития компании. Модель 1.0 состоит из ошибок, неудач, потерь, недоверия, стагнации. Если ничего не происходит с точки зрения расширения коммуникации, сервиса, появления функциональных продуктов, то у организации отсутствуют достижения. Проще говоря, Модель 2.0 представляет конкуренцию любой дезорганизации в любой области.



Умение составить план единственно правильного направления уже является талантом само по себе, а мы говорим об организованных действиях группы компаний, ранее не взаимодействовавших друг с другом, тем не менее объединившихся на основе экономически целесообразной деятельности для движения по понятной траектории. Это достижение более высокого порядка.



Какова разница потенциалов этих моделей?



Эксперты определяют направление производства продукта — на то они и профессионалы, знают наверняка, что получится в итоге. Если правила известны, значит, они в деле и можно с полной уверенностью заявить о конечном потенциале. А если нет цели, правил, то будут разные мнения без учета важных особенностей, влияющих на конечный результат. Эксперт от лучшего эксперта отличается тем, что балансирует между пределом качества и опытным испытанием. Лучший эксперт в виде группы предприятий учитывает всю модель взаимодействия для реализации крупномасштабных программ: насколько технология усовершенствования взаимовыгодного партнерства будет доступна для понимания, ровно настолько потенциал будет преобладать. Поскольку Модель 2.0 сформулирована, то все продукты более организованны и имеют значительные преимущества перед путаной Моделью 1.0.



Приведите конкретный пример взаимодействия между резидентами?



В отдельно взятом предприятии существует производственная последовательность — у нас в группе порядок создают компании. Приведу пример взаимодействия резидента первого звена со вторым звеном, и к чему готов резидент третьего звена. До производства оборудования для комбикормового завода учитываются не только характеристики будущего ввода в эксплуатацию технологических блоков, но и задается точный стандарт готовой продукции. Умение разбираться в показателях качества Ферментированного биосырья, складирование только необходимого сырья, а еще мешки, этикетки, раздаточные материалы, сопутствующие и сопроводительные документы — все это должно доказывать, что расчеты рационов соответствуют произведенным полнорационным комбикормам. Таким образом, комбикормовый завод получает не только оборудование, но и высококачественную технологию производства. В рамках партнерства ГК «Биржа рационов» — третье звено — занимается поставками комбикормов, которые поступают от каждого комбикормового завода с единственно подходящим стандартом качества. Этот стандарт ввода сырья в рацион комбикорма остается неизменным. Высокое качество рассчитано, и сырье больше не меняется. Резидент третьего звена надежно обеспечен достоверными сведениями и может уверенно продвигать проект по реализации. И так мы видим, как в группе формируются надежные сведения для лучшего выполнения последующих задач.



Доказательство качества до поставки товара, какие здесь особенности?



Существует следующий подход к оценке качества: перед поставкой товара в удостоверении качества отображаются сведения. Если при получении выясняется, что товар не соответствует заявленным сведениям, он считается не качественным, в лучшем случае — качественным. То есть продукция, которая является самой собой, — качественная. Все просто, ничего удивительного. В чем тогда отличие двух качественных товаров, образно говоря, двух одинаковых яблок? Это уже состязания маркетинговых приемов. К товару это никакого отношения не имеет, вступает в силу представление о нем. Происходит борьба мнений. Так в Модели 1.0 складывается конкуренция.



В Модели 2.0 мы имеем дело с подпродуктами, в которых существует технология влияния на улучшение других продуктов. Этот плюс и есть функциональность. Такой функциональный подпродукт попадает в категорию сверхкачественных, и сравнивать его с обычным качеством невозможно по той причине, что один продукт взаимодействует, а другой — находится в состоянии стагнации. Функциональный продукт отличается от другого сверхпродукта тем, насколько он участвует в производстве конечного продукта всей группы. «Биржа рационов» специализируется на присоединении множества сквозных продуктов. И конечный продукт обладает всеми доступными сведениями о том, как он изготовлен. В результате складывается всеобъемлющий технологический образ, а у покупателя приумножаются достоверные знания о сфере АПК.



Ваш флагманский продукт — Ферментированное биосырье (ФБС). В чем его особенности?



Начнем с того, что ферменты обладают множеством функций, они организованно добиваются точных результатов. Самый лучший способ понять комплексные действия ферментов — представить то, как взаимодействуют предприятия. Каждый фермент выполняет роль компании, у которой есть конечный продукт. Произведенные продукты, дополняя друг друга, создают продукт группы.



Я, как разработчик сложных ферментных рецептов, заранее знаю, при каких условиях будет выполнена работа ферментов. Их организация предсказуемо произведет продукцию в необходимых количествах. Это команда высокопродуктивных специалистов, которые берутся за дело, находясь, к примеру, за тысячи километров от меня, командного центра, но все равно эффективно реализуют поставленные задачи. Я формулирую стратегию, продумываю тактику под их возможности, они дистанционно производят продукты. Идеальная организация!



Осенью 1829 года русский вундеркинд Даниил Бокарев, отжимая масло, произвел первые килограммы подсолнечного жмыха в истории, это сырье неизменно оставалось в том же виде до наших дней. И только ГК «Биржа рационов», единственной в России и мире, удалось создать сложное организационное изобретение с самым полным набором технологий: от производства Ферментированного биосырья на соевой, рапсовой и подсолнечной основах до вывода ФБС на международный рынок. Данный продукт можно произвести только в рамках Модели 2.0. Такая вот интеллектуальная особенность. Вроде бы мы продолжаем простое действие, но на следующем технологическом уровне. Потому что на основе качественного продукта мы создали функциональный сверхкачественный продукт. Таким образом, кто был вторым — тот стал первым!



Какие перспективы экспорта у ГК «Биржа рационов»?



Самые радужные! Стоит отметить, что ФБС — высококачественное комбикормовое сырье, доведенное биотехнологическим методом до состояния доступных аминокислот, моносахаридов, жирных кислот, и играет ключевую роль при вводе в состав рационов кормления продуктивных животных. При расчетах рационов кормления применяется метод предсказуемости распада компонентов сырья без участия организма животного.



Поставки на мировой продовольственный рынок продуктов углубленной переработки, в частности Ферментированного биосырья на соевой, рапсовой и подсолнечной основах, а также полнорационных комбикормов на основе ФБС для сельхозживотных, птицы и рыбы — это потенциал, который есть только у России и у группы компаний «Биржа рационов».



*Первое интервью с Дмитрием Калашниковым «Кто первый?» читайте в сентябрьском номере «Агроинвестора».

