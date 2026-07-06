Курс на предсказуемость. Как агроэкспортеры могут защитить прибыль от валютных колебаний

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В 2026 году рубль продолжает укрепляться и негативно влиять на финансовые результаты зерновых экспортеров. Для российского агробизнеса экспорт зерна — одно из стратегически значимых направлений. Для компаний, которые получают выручку в иностранной валюте, а основные расходы несут в рублях, даже успешный экспортный контракт может принести меньше прибыли, чем ожидалось при его заключении. В таких условиях участники рынка чаще задумываются о том, как сделать финансовый результат более предсказуемым и защитить маржу от рыночной волатильности. Один из инструментов решения этой задачи — хеджирование валютного риска

В работе российских агроэкспортеров много факторов неопределенности. Урожайность зависит от погоды, цены — от мировой конъюнктуры, логистика — от доступности маршрутов и стоимости перевозок. В последние годы большое влияние на финансовый результат оказывает еще один фактор — валютный курс.



Почему валютный риск стал проблемой для экспортеров

Рассмотрим типичную ситуацию для экспортера зерна. Компания заключает контракты в иностранной валюте, а ее бо́льшая часть расходов — закупка сырья, выплата зарплат, оплата услуг подрядчиков — остается рублевой. «На момент подписания контракта экономика сделки выглядит привлекательно, так как курс дает хорошую рублевую выручку, — поясняют в инвестиционной компании «АВИ Кэпитал». — Финансовый директор закладывает эту цифру в бюджет, договаривается с финансовыми организациями о финансировании, планирует операционные расходы». Но за три месяца курс может уйти в другую сторону — если рубль укрепится, та же валютная выручка в пересчете на рубли окажется заметно скромнее. Причина здесь не в ухудшении операционной эффективности компании и не в снижении цены на зерно, а во внешнем рыночном факторе — изменении валютного курса, на который бизнес не может напрямую повлиять.



«Именно эта ситуация является наиболее острой для участников зернового рынка. Волатильность курса делает финансовое планирование трудоемким и непредсказуемым. Компания выстраивает бизнес-план на квартал вперед и вынуждена закладывать в него существенный буфер на случай курсовых колебаний. Либо принимать риск и работать с открытой валютной позицией», — говорит инвестиционный стратег «АВИ Кэпитал» Дмитрий Сачин.



Почему открытая валютная позиция больше не устраивает бизнес

Еще несколько лет назад большинство участников рынка работали с открытой валютной позицией, принимали курс таким, каким он складывался на дату поступления платежа. Теперь этот подход постепенно меняется. Причина заключается не только в росте волатильности валютного рынка, но и в повышении требований к качеству финансового планирования. Компании стремятся заранее понимать будущую рублевую выручку по экспортным контрактам, чтобы более точно планировать денежные потоки, инвестиционные программы и потребности в финансировании.



Выступая на Всероссийском зерновом форуме в мае 2026 года, министр сельского хозяйства Оксана Лут отмечала, что одним из факторов давления на экономику зернового экспорта остается укрепление рубля, которое снижает доходность поставок на внешние рынки. По ее словам, несмотря на то что урожай зерновых и зернобобовых в 2025 году вырос на 11 %, укрепление национальной валюты снижает доходность поставок, а в Сибири стоимость вывоза зерна сравнялась с его ценой.



Важно то, что компании пытаются не заработать на валютном рынке, а именно исключить курсовую неопределенность из экономики сделки. «Управление валютным риском с помощью инструментов срочного рынка — не спекуляция и не попытка угадать дальнейшее движение курса. Речь идет о финансовом планировании. Компания заменяет неизвестную переменную на заранее определенную величину, что позволяет сделать бюджет более предсказуемым, упростить взаимодействие с банками», — поясняет руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами «АВИ Кэпитал» Михаил Родичкин.



Кейс экспортера: как сохранить 5,7 млн руб. на одном транше

Как работает такой подход на практике, показывает опыт одного из российских зерноэкспортеров. Весной этого года компания обратилась в «АВИ Кэпитал» за консультацией по управлению валютным риском в рамках экспортного контракта сроком на три месяца. Контракт предусматривал несколько платежей, при этом ранее инструменты хеджирования компания не использовала. По оценке самого экспортера, в предыдущие периоды влияние курсовых колебаний на маржу могло достигать 25 млн руб.



Полностью менять существующую практику компания не стала, поэтому в качестве первого шага было предложено пилотное решение. Для тестирования был выбран один транш объемом $1,5 млн. 25 марта 2026 года экспортер заключил расчетный форвардный контракт (NDF) на продажу долларов и покупку рублей, зафиксировав курс на уровне 80,74 руб. за доллар с исполнением 30 апреля.



Фактор давления По данным отраслевых аналитиков, укрепление рубля в 2025 году стало одним из факторов давления на экспортную выручку и маржинальность российских аграриев. Для рентабельной торговли зерном эксперты считают оптимальным курс на уровне 90-95 руб. за доллар. С начала 2026 года официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, снизился на 7%, до 74,75 руб. на 18 июня.

За период сделки курс доллара снизился с 80,76 руб. в марте до 76,94 руб. в апреле к моменту исполнения. Разница между зафиксированным и рыночным курсом достигла 3,8 руб. на доллар. Для транша объемом $1,5 млн это означало потенциальное сокращение рублевого денежного потока примерно на 5,7 млн руб. Благодаря хеджированию через NDF компания смогла компенсировать потери от укрепления рубля и сохранить запланированную экономику сделки.



Однако сами участники проекта считают главным результатом не размер полученного эффекта, а возможность заранее определить финансовый результат контракта. «Компания не пыталась прогнозировать динамику валютного рынка, спорить с аналитическими прогнозами или выбирать наиболее удачный момент для заключения сделки. Задача была иной — зафиксировать приемлемый для бизнеса уровень курса и исключить валютную неопределенность из финансовой модели», — отмечают эксперты «АВИ Кэпитал».



Получив положительный результат на одном транше, агроэкспортер начал рассматривать возможность масштабирования этого подхода на весь контракт.



Какие инструменты используют компании

Выбор конкретного решения для управления валютным риском зависит от структуры экспортных контрактов, графика платежей, внутренних процедур компании и уровня необходимой гибкости. Среди наиболее распространенных инструментов для экспортеров можно выделить два.



Первый — это биржевые фьючерсы. Они позволяют заранее зафиксировать курс на определенный срок через организованный рынок. Преимуществами такого подхода являются прозрачное ценообразование и высокая ликвидность. Вместе с тем фьючерсные контракты имеют стандартизированные параметры, включая даты исполнения, а также требуют поддержания гарантийного обеспечения на брокерском счете. Клиенты «АВИ Кэпитал» имеют доступ к биржевым фьючерсам через инфраструктуру инвестиционной компании.



Второй инструмент — беспоставочный форвард (NDF). В отличие от биржевого контракта он заключается на внебиржевом рынке и позволяет адаптировать параметры сделки под конкретный экспортный контракт. Например, дата исполнения может быть привязана к ожидаемому поступлению валютной выручки от покупателя. При этом фактической поставки валюты не происходит — в дату исполнения рассчитывается разница между рыночным и заранее зафиксированным курсом.



От единичных сделок к системе управления рисками

Путь к полноценной системе управления рисками у каждого бизнеса свой. Одни компании приходят с конкретным запросом, другие начинают с анализа рисков и моделирования различных сценариев. Как показывает практика, большинство предприятий сначала тестируют инструменты на отдельных сделках, а затем постепенно распространяют этот подход на более широкий круг операций.



Со временем встает вопрос о комплексном управлении финансовым результатом. Помимо валютных колебаний, компании оценивают размер заемного финансирования и эффективность размещения временно свободной ликвидности. Комплексный продукт позволяет закрыть все ключевые риски агрокомплекса: зафиксировать цену урожая, стабилизировать валютные расходы и стоимость кредитов. Инструменты краткосрочного размещения свободных средств превращают остатки на счетах в источник дополнительного дохода, а брокерский счет позволяет сразу инвестировать полученную прибыль в акции и облигации.



«Без защиты от ценовых и валютных рисков даже хороший урожай может не избавить от проблем — именно поэтому хеджирование становится стратегическим элементом финансовой устойчивости агробизнеса», — отмечает руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров. По его словам, системный подход, при котором компания рассматривает валютные, товарные и процентные риски как взаимосвязанные элементы единой финансовой модели, позволяет принимать управленческие решения, опираясь на более предсказуемый финансовый результат. Для агробизнеса, работающего в условиях высокой неопределенности, это становится вопросом устойчивости и долгосрочного развития.



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