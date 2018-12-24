«Био-Тон» инвестировал 1,5 млрд рублей в развитие бизнеса

В 2018 году поволжский агрохолдинг «Био-Тон» (контролирует 403 тыс. га земли в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях) инвестировал в развитие бизнеса 1,5 млрд руб. Средства были направлены на покупку новой сельхозтехники и оборудования, реконструкцию элеваторов и складской инфраструктуры, сообщает компания. Кроме того, она приобрела хозяйство «Агро Сервис» в Красноармейском районе Самарской области. Его активы включают 5,3 тыс. га земель в долгосрочной аренде, 207 единицы сельскохозяйственной техники и ангары для нее, а также зерносклады. По данным kartoteka.ru, предприятие специализируется на выращивании зерновых (кроме риса), зернобобовых, а также масличных агрокультур. Его выручка в 2017 году составила 86,4 млн руб., прибыль — 7,2 млн руб.



Ранее заместитель гендиректора по стратегическому управлению «Био-Тона» Михаил Харламов рассказывал «Агроинвестору», что холдинг намерен увеличивать земельный банк примерно на 10-20 тыс. га в год, выкупая соседние земли и включая их в свой севооборот. Однако расширение активов не является самоцелью компании, в приоритете повышение операционной рентабельности. «Мы сосредоточены на интенсификации производственного процесса и внедрении новых технологий», — пояснял топ-менеджер.



Компания продолжает осваивать передовые цифровые технологии, включая мониторинг посевов и инструменты прогнозирования урожайности. За счет их применения холдингу удалось выйти на хорошие показатели, несмотря на засушливый год. Урожайность озимых зерновых составила 29,4 ц/га, яровых зерновых и зернобобовых — 14,1 ц/га, технических агрокультур — 17,7 ц/га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых достиг 309 тыс. т, технических агрокультур — 161 тыс. т. Около 35% урожая пшеницы пришлось на 3-й класс.



Также в 2018 году «Био-Тон» ввел в оборот 14 тыс. га залежных земель, хотя весной планировалось только 4 тыс. га. В целом с 2007 года холдинг вернул в оборот 105 тыс. га залежи — то есть более четверти от своего земельного банка.



По оценке Минсельхоза, в стране около 10 млн га неиспользуемых сельхозземель, которые можно вернуть в оборот. Если в Южном федеральном округе почти все они используются, то в других много участков, которые не обрабатываются. «Со следующего года мы планируем увеличить средства на введение в оборот залежных земель, чтобы ежегодно возвращать по 300 тыс. га, но вообще нужно минимум по 400 тыс. га, — рассказывала ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. — Это задача, с которой нужно работать и наращивать поддержку этого направления».



«Био-Тон» занял восьмое место в рейтинге крупнейших компаний по площади посевов под урожай 2018 года, составленном «Агроинвестором». Компания возделывала около 333 тыс. га, она выращивает пшеницу, нут, ячмень, просо, рожь, чечевицу, кукурузу, подсолнечник, лен, кориандр и сою. По данным kartoteka.ru, компания «Био-Тон» зарегистрирована в 2004 году в Самарской области, уставной капитал превышает 138 млн руб. Выручка холдинга в 2017 году достигла 4 млрд руб., чистая прибыль — 859 млн руб.

