 «Каргилл» продал комбикормовый завод «Био-Тону» — Агроинвестор
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Инвестиции
«Каргилл» продал комбикормовый завод «Био-Тону»
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
декабрь 2017
Новый владелец планирует использовать актив для хранения и отгрузки сельхозпродукции
Предприятие в Самарской области было остановлено 1 мая
Фото: flickr.com

«Каргилл» (российское представительство международного концерна Cargill) завершила сделку по продаже активов по производству и хранению кормов в поселке Безенчук Самарской области. Покупателем стал агрохолдинг «Био-Тон», сообщили компании. Сумма сделки не раскрывается. Ранее «Самарское обозрение» сообщало, что «Каргилл» хочет получить за завод $2 млн. Это предприятие — одно из четырех, входящих в «Провими», которую Cargill поглотил в 2011 году, сумма сделки тогда составила 1,5 млрд евро.

В ходе сделки «Био-Тон» приобрел комбикормовый завод «Провими», мощность его единовременного хранения составляет около 25 тыс. т. Предприятие выгодно расположено рядом с Безенчукским МЭЗом («Самараагропромпереработка» — входит в «Русагро»), имеет доступ к железнодорожным путям, а также находится недалеко от Волги, уточнил «Агроинвестору» представитель агрохолдинга. Новый владелец планирует использовать приобретенный актив в первую очередь для хранения и отгрузки сельскохозяйственной продукции (зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур), при этом не исключает возможности поставок продукции для производства комбикормов.

Купленные активы удачно вписываются в стратегию развития агрохолдинга, в перспективе мощности хранения и перевалки могут быть дополнительно расширены. По словам гендиректора компании «Био-Тон» Ирины Логачевой, приобретение активов у компании «Каргилл» в условиях роста урожайности и объемов производства позволит агрохолдингу реализовать стратегию расширения инфраструктуры хранения для оптимизации продаж на внутренних и в перспективе — на внешних рынках.

О том, что «Каргилл» ищет покупателя на свой Самарский комбикормовый завод, «Агроинвестор» писал в октябре. Предприятие было остановлено еще 1 мая, его продажа является частью долгосрочной стратегии развития профильного бизнеса «Каргилл» по кормлению животных в России. «Компания по-прежнему нацелена на долгосрочную работу в России. Наша стратегия заключается в продолжении инвестиций и дальнейшем развитии бизнеса по производству премиксов, добавок и комбикормов», — комментировал гендиректор российского подразделения Cargill Джейсон Шелтон.

Среди возможных причин продажи в частности называлось уменьшение потребности в комбикормах на птицефабриках и свинокомплексах Самарской области, что привело к снижению объемов производства. «Каргилл» не уточняет показатели работы своих комбикормовых заводов. Предприятие обслуживало лишь несколько локальных крупных потребителей, например, «Тимашевскую» и «Тольяттинскую» птицефабрики, а также небольшие свиноводческие хозяйства, ранее рассказывала «Агроинвестору» партнер практики АПК «НЭО Центр» Инна Гольфанд. «Учитывая, что потребители сместили интерес на других поставщиков, а птицефабрика в Тольятти вступила на путь банкротства, завод в регионе стал нерентабельным для головной компании, поэтому единственный верный способ — его продать», — комментировала она. Эксперт предполагала, что актив может быть куплен одним из животноводческих холдингов, чтобы обеспечивать себя кормами собственного производства.

«Био-Тон» специализируется на растениеводстве. Земельный банк компании превышает 367 тыс. га, по итогам 2017 года валовой сбор агрокультур составил около 545 тыс. т. Компания хочет развивать мощности по приемке, подработке и хранению продукции растениеводства собственного производства. Среди целей агрохолдинга — планомерное увеличение производства и рост доли компании на рынках пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои, гороха в Приволжском федеральном округе, отгрузка продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Компания Cargill занимается поставками продуктов питания, сельскохозяйственных, финансовых и промышленных товаров и услуг по всему миру. В России представительство «Каргилл» работает с 1991 года, оно занимается трейдингом зерна и маслосемян, производством растительных масел, выпускает продукцию из мяса птицы, комбикорма по собственным рецептурам и др. В состав зернового направления бизнеса входит торговая компания в Краснодаре, элеваторы в Краснодарском крае и в Воронежской области. Также «Каргилл» владеет речным зерновым терминалом в Ростове-на-Дону. Выручка Cargill в сезоне-2016/17 (закончился 31 мая) достигла $109,7 млрд, чистая прибыль была на уровне $2,84 млрд, следует из отчетности компании. В России выручка «Каргилл» составила 81,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб., оценил «Эксперт».

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