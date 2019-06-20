Американская ADM станет совладельцем второго крахмало-паточного завода в России

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила приобретение американской компанией Archer Daniels Midland (ADM) 50% акций Новлянского крахмало-паточного завода, входящего в группу «Астон», следует из сообщения администрации Владимирской области. Продолжение работы предприятия обсуждалось на встрече губернатора региона Владимира Сипягина с вице-премьером Алексеем Гордеевым.



«Очень важно было получить поддержку правительства, в ином случае инвестор мог отказаться от сделки. Теперь предприятие будет сохранено», — рассказал Сипягин. По его словам, ADM планирует инвестировать в оснащение завода современным оборудованием и дальнейшее развитие. Ранее в июне на встрече с работниками «Новлянского» губернатор рассказывал, что инвестиции составят около $25 млн, благодаря чему завод «сможет конкурировать с аналогичными производствами в соседних регионах и начать развиваться». Представители «Астона» и ADM на запросы «Агроинвестора» не ответили.



Крахмало-паточный завод «Новлянский» основан более 110 лет назад и является одним из старейших предприятий в отрасли. Как указано на сайте администрации Владимирской области, оно выпускает крахмал, различные виды патоки, пищевые продукты из кукурузы и кукурузного крахмала. Годовой объем производства — около 1,4 млрд руб. Единственным учредителем предприятия является ростовская группа «Астон» Вадима Викулова, следует из kartoteka.ru.



«Новлянский» входит в топ-10 крупнейших российских заводов по производству крахмала, его мощность переработки составляет 180 т кукурузы в сутки, рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации российских производителей крахмалопаточной продукции («Роскрахмалпатока») Олег Радин. Однако последние несколько месяцев завод не работает. «Завод достаточно старый, в связи с чем он не занимался реализацией побочных продуктов при производстве крахмалопродуктов, таких как глютен, кукурузный корм и т. д. , за счет которых во многом и «отбивается» экономика. Также у него есть определенные сложности с логистикой: предприятие находится во Владимирской области и ему приходится возить сырье довольно далеко», — отметил Радин. Однако у ADM есть свой план развития в России, в котором просчитаны перспективы инвестиций, выразил уверенность Радин. «Хотя пока реализация этих планов не видна: в Рязанской области как производили сиропы, крахмалы и модификации, так их и производят с приходом ADM, и никаких проектов не заявлялось», — добавил он.



«Астон» развивает крахмалопаточный дивизион с 2011 года, когда была приобретена группа «Российские крахмалопродукты». В нее входило два завода по переработке кукурузы — «Ибредькрахмалпатока» в Рязанской области и Новлянский крахмало-паточный завод во Владимирской области. Совокупно предприятия производят более 20 видов паток, сиропов и крахмалов, пищевых продуктов и кормов, а также глюкозно-фруктозный сироп и кукурузное масло. В 2015 году «Ибредькрахмалпатока» была преобразована в АКП, с июня 2018 года 50% акций АКП получила ADM. https://www.agroinvestor.ru/companies/news/30054-aston-i-adm-zapustili-sovmestnoe-predpriyatie/ Тогда сообщалось, что другие бизнес-проекты двух компаний в России останутся независимыми друг от друга.



ADM вместе с Bunge, Cargill, Glencore и Louis Dreyfus входит в пятерку крупнейших глобальных продавцов сельхозпродукции. При этом до 2018 года ADM оставалась единственной из них, у кого не было активов в России. Американская корпорация работает в более чем 170 странах, производя продукты питания, пищевые ингредиенты, корма для животных, продукцию для промышленных и энергетических целей. Штаб-квартира находится в Чикаго. В составе компании 500 заготовительных центров, 270 предприятий по производству пищевых ингредиентов, 44 инновационных центра и логистическая сеть.

