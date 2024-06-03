Айдар Галяутдинов, «Август-Агро». «Сельское хозяйство имеет долгий цикл, мы должны быть не спринтерами, а марафонцами»

А. Титов

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Сельскохозяйственный проект лидера отечественного рынка пестицидов фирмы «Август» начался почти четверть века назад как демонстрационная площадка для выпускаемых производителем агрохимикатов. Сейчас это отдельное направление бизнеса, земельный банк которого достигает 270 тыс. га. В прошлом году «Август-Агро» стал лидером по объему собранного зерна в Татарстане, намолотив 307 тыс. т. Общие вложения в развитие сельского хозяйства республики уже превысили 25 млрд руб. Есть у холдинга агроактивы и в других регионах — Чувашии, Краснодарском крае и даже Казахстане. О текущей деятельности и дальнейших планах «Агроинвестору» рассказал генеральный директор «Август-Агро» Айдар Галяутдинов

Айдар Галяутдинов Родился 6 сентября 1977 года в городе Мамадыш, ТАССР.



1998 — окончил Татарский институт содействия бизнесу (ТИСБИ).



2003-2005 — менеджер татарстанского представительства компании «Август».



2005-2007 — руководитель агрофирмы «Заинский сахар».



С 2007 года — руководитель направления продаж в странах СНГ компании «Август», соучредитель ООО «Август-Муслюм».



С мая 2020-го — генеральный директор УК «Август-Агро», соучредитель ООО «Август-Муслюм» (10%), ООО «Дилерский центр “Август-Агротехнологии”» (24%).

Сельским хозяйством крупнейший российский производитель химических средств защиты растений фирма «Август» занимается с 2001 года. Именно тогда у компании появилось первое хозяйство в Чувашии — «Санары». А когда было принято решение выделить это направление в отдельный проект?



Началом становления агропроекта в производственных масштабах можно считать 2017 год — тогда мы купили хозяйство «Ак-Жер 2010» в Казахстане (14 тыс. га в настоящее время). Это позволило «Августу» демонстрировать эффективность выпускаемых препаратов не только на выставочных делянках, но и в условиях полноценного сельхозпроизводства. К этому моменту в составе группы компаний уже были две небольшие по сегодняшним меркам агрофирмы — помимо упомянутого чувашского хозяйства (1,5 тыс. га), предприятие «Заря» в Краснодарском крае с 4,5 тыс. га. В Татарстане мы начали работать с 2018-го, когда «Август» запустил в республике инновационное производство — завод по выпуску средств защиты растений «Август-Алабуга». В то же время здесь были приобретены и первые 20 тыс. га земли, была образована компания «Август-Муслюм».



Теперь же в Татарстане сосредоточена основная часть вашего бизнеса. Почему именно там?



С началом нашей деятельности в этом регионе мы почувствовали, что в республике созданы максимально благоприятные условия для инвесторов, предприятиям агропромышленного сектора здесь оказывается поддержка на всех уровнях государственной власти. В этих комфортных условиях «Август» начал стремительно наращивать земельный банк и разворачивать сельскохозяйственное направление на территории Татарстана. Сейчас пашня «Август-Агро» только здесь достигает 200 тыс. га. А суммарная площадь земель группы в России и Казахстане превышает 270 тыс. га. В составе холдинга пять агрофирм, которые занимаются растениеводством. А еще в трех из них развивается и молочное животноводство.



Какой объем средств вложили за этот период в развитие агропредприятий в Татарстане?



С 2018 года инвестиции превысили 25 млрд руб. Были реализованы около десятка проектов, таких как оснащение предприятий компании современным парком сельхозтехники, модернизация хлебоприемного предприятия «Август-Муслюм», строительство 13 зерносушильных установок в шести районах республики, а также современных молочнотоварных комплексов, в том числе с технологией роботизированного доения, скоростных элеваторов, семенного комплекса и другие. Эти вложения позволили холдингу в кратчайшие сроки стать одним из лидеров республики по объему производства зерновых, рапса и подсолнечника, а также войти в топ-10 крупнейших производителей молока Татарстана.



Растениеводство по No-till

На производство каких агрокультур делаете ставку?



Выращиваем традицонные для Татарстана позиции: яровую и озимую пшеницу, горох, рапс и подсолнечник. В процентном соотношении более 50 % приходится на зерновые. Есть еще кормовой клин для нашего животноводства — это многолетние и однолетние травы, в том числе люцерна, а также кукуруза.



В прошлом году, несмотря на майские заморозки и засуху в Татарстане (при среднегодовой норме осадков 250-300 мм в период с апреля по июнь — в самый значимый период вегетации — на полях компании выпало всего около 65 мм осадков), валовой урожай у нас составил более 450 тыс. т, в том числе пшеницы собрали 307 тыс. т, подсолнечника — 81 тыс. т, рапса — 49 тыс. т, гороха — 6 тыс. т.



Других вариантов, что нам выращивать в товарных объемах, пока не рассматриваем. Важно максимально повышать урожайность агрокультур, на которых мы сконцентрированы в настоящее время.



Как удается получать хорошую урожайность даже при неблагоприятных погодных условиях?



Очень большую роль играет то, что мы работаем по технологии No-till. Мы рассматриваем почву как живой организм, в котором происходят биологические процессы, и она может сама себя восстанавливать, если обращаться с ней должным образом. Мы располагаем всеми необходимыми ресурсами — средствами защиты растений, минеральными удобрениями, посевными комплексами и прочим, — что позволяет избегать разрушающего воздействия на природу. Важно и то, что технология прямого посева дает возможность с максимальной эффективностью использовать ту влагу, которую получает почва.



Работать по No-till и применять современные методы земледелия мы стали еще c тех пор, когда приобрели хозяйство в Казахстане. И результат был незамедлительный: наша агрофирма «Ак-Жер 2010» вышла в лидеры по урожайности агрокультур в своем районе и остается им на протяжении семи сезонов. Так что и в Татарстане мы стали использовать схожие технологии. Свою роль, конечно, играет качество используемых СЗР и семенного материала.







Семена сеете собственного производства?



В основном. В ноябре 2023 года мы запустили семенной комплекс «Август-Тюлячи» по выпуску 25 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур в год. Ранее здесь был построен зерносушильный комплекс (ЗСК) производительностью 50 т в час, позволяющий осуществлять товарную очистку и сушку зерна. Суммарный объем инвестиций в строительство всего комплекса по переработке и хранению зерна составил более 600 млн руб.



Главная задача проекта — обеспечить семенами собственные агрофирмы холдинга. При этом мощности позволяют отгружать продукцию и сторонним сельхозпроизводителям. Потребность в качественных семенах все больше возрастает.



Отмечу, что мы заготавливаем семена тех сортов, которые прошли испытания на наших полях несколько сезонов, а в производственных масштабах показывают лучшую урожайность и устойчивость к внешним факторам. Так, сейчас совместно с партнерами из специализированных научных центров «Кургансемена», ТатНИИСХ закладываем опытные делянки под новые сорта пшеницы и гороха.



Несколько лет назад компания сообщала, что намерена увеличить земельный банк до 250 тыс. га. Получается, вы уже достигли этого и даже превысили данный показатель. Собираетесь ли дальше расширять площади?



Наращивать площади для нас не самоцель. Скорее всего, в ближайшее время мы будем работать не над увеличением пашни, а над снижением себестоимости производства. Это непростая задача. Что такое себестоимость в сельском хозяйстве? Есть постоянные расходы — оплата труда сотрудников, амортизация техники, налоги — они не могут уменьшиться. Есть переменные — затраты на ГСМ, посевной материал, СЗР и т. п. Снижать их количество — очень спорный момент. Необходимо внедрять эффективные технологии, элементы точного земледелия, чтобы получать с гектара максимальную урожайность, тогда и себестоимость будет меньше.



Во что сейчас выгодно инвестировать?



Сельское хозяйство имеет долгий цикл, мы должны быть не спринтерами, а марафонцами. Те сферы, в которые мы инвестируем сейчас, они долгоиграющие. Например, направляем средства в развитие инфраструктуры. В Татарстане, к сожалению, не хватает мощностей по хранению и отгрузке сельхозпродукции, соответствующих нашим потребностям, а мы готовы отгружать ежегодно порядка 500 тыс. т зерновых и масличных. Так мы решились построить собственные элеваторные комплексы «Свияжск-Зернопродукт» и «Август-Лениногорск». Мы видим в этом синергию. Оперативные отгрузки, качественное хранение — это очень важно.



Начали вкладываться в логистику, закупаем собственные железнодорожные вагоны. Возвели комплекс по хранению и переработке семян зерновых и масличных культур «Август-Тюлячи» — и тоже видим в этом плюс. Уже дает свои результаты выход на прямые контракты с крупными экспортерами. При наших крупных объемах эти моменты масштабируются в существенные суммы.







Каковы основные рынки сбыта вашей растениеводческой продукции? Какие перспективы вы видите здесь для себя?



Большой плюс в том, что значительная часть продукция реализуется внутри Татарстана. В нашем регионе есть и переработка зерна, и птицефабрики, которые приобретают фуражную пшеницу. В то же время качество продукции, соответствующее запросам клиентов, и возможность организации собственной оперативной логистики позволяют нам выходить за пределы республики и чувствовать себя нормально в конкурентной среде. Мы работаем с клиентами Поволжья и европейской территории России.



Что касается дополнительных возможностей — хорошо, что в Тольятти в прошлом году появился «Эфко» с переработкой масличных культур (МЭЗ группы рассчитан на переработку 600 тыс. т масличных в год). Ждем в Бузулуке Оренбургской области «Астон» (компания возводит МЭЗ на 2 тыс. т маслосемян в сутки). Это добавляет оптимизма, ведь у нас большая доля масличных. Мы уже работаем с крупнейшими поволжскими МЭЗ, увеличение конкуренции за сырье на этом рынке сыграет нам на руку.



По зерновым и зернобобовым стремимся к прямому партнерству с крупнейшими потребителями продукции и с экспортерами, минуя посредников. В прошлом году впервые отправили продукцию водным путем по Волге в Турцию. На днях отгрузили в Индию горох. Открытие Китая, Индии для вывоза туда зерновых и зернобобовых культур — это большой плюс для отрасли и для нас в том числе. Я надеюсь, что объемы отгрузок из России по данным направлениям будут расти, и это поможет поддерживать на рынке хорошие цены.



Как компании помогает взаимодействие с производством СЗР?



Наша компания является демонстрационной площадкой по применению в производственных масштабах средств защиты растений «Августа». И конечно, наши хозяйства используют такую замечательную возможность — все новейшие разработки мы можем применить одними из первых, что позитивно отражается на состоянии посевов и урожайности.



А насколько внедрены на производстве цифровые технологии и какие именно?



Мы сразу начинали развивать бизнес на основе цифровых платформ, позволяющих вести контроль, учет производства (как в растениеводстве, так и в молочном животноводстве), и принимаем управленческие решения на основе многофакторных анализов. Пользуемся, к примеру, программой управления агропредприятием Cropwise operation, метеодатчиками, системами автовождения и другими решениями. При наших масштабах без цифровизации вести бизнес в аграрных отраслях невозможно.







Доля животноводства в выручке небольшая

Что представляет собой ваш животноводческий сегмент?



Сейчас у нас три молочных комплекса — «Уразметьево», «Степановка» и «Ялтау», все расположены в Татарстане. По итогам прошлого года валовой надой на действующих производствах составил 40 тыс. т молока. В этом году планируем ввести в эксплуатацию вторую очередь МТК «Ялтау» на 600 коров.



Кроме того, в прошлом году в селе Ульянково Кайбицкого района республики мы начали строительство молочного комплекса на 3,7 тыс. голов дойного стада — он станет крупнейшим в Поволжье предприятием беспривязного содержания КРС в здании под одной крышей. Доение животных планируется три раза в день в автоматическом доильном зале типа «карусель» на 80 мест. Запустить это производство рассчитываем уже в следующем году. Поголовью нового молочного комплекса при введении в эксплуатацию будет обеспечена 100 %-ная идентификация и регистрация в соответствии с государственными стандартами. Информация по каждому из животных будет оперативно аккумулироваться на базе цифровой платформы управления стадом при постоянном обмене данными с контроллерами доения, приготовления и раздачи кормов, а также программами племенного учета и движения поголовья. Подобные системы реализованы на всех действующих молочных комплексах компании.



После ввода в эксплуатацию возводимых сейчас предприятий валовой надой молока у нас ожидается на уровне 90 тыс. т. Инвестиции в развитие молочного сегмента составили 9,2 млрд руб. с учетом строящихся проектов.



Кому сбываете свое молоко? Нет ли планов по организации собственной переработки?



За счет высокотехнологичного производства и благодаря профессиональным специалистам и технологиям мы получаем молоко высокого качества: по жирности средний показатель 4 %. Наше стабильное качество привлекает многих переработчиков, в том числе не только из Татарстана, но и из соседних регионов. У нас сложился постоянный круг покупателей из числа крупных молокозаводов. Такой вариант реализации сырья нас устраивает, поэтому развивать собственную переработку в ближайшие годы не планируем.



В прошлом году «Август-Агро» сообщал о намерении усиливать селекционно-племенную работу в животноводстве. Какими успехами в этой области можете похвастаться?



Год назад наш МТК «Уразметьево» получил статус племенного репродуктора. Главная его задача — обеспечивать собственные молочные комплексы, в том числе вновь запускаемые, ремонтным молодняком с высоким продуктивным потенциалом. И комплекс с ней успешно справляется, например, сейчас готовятся к продаже в «Август-Мензелинск» 125-150 телок в возрасте 10-12 месяцев, а во второй половине года запланирована реализация 50-100 нетелей в «Август-Лениногорск».



В прошлом году мы вступили в Ассоциацию производителей скота голштинской породы, представляющую нашу страну во Всемирной голштинской ассоциации. Считаем, что это не только повысит качество селекционно-племенной работы, но и позволит участвовать в выработке консолидированного мнения животноводов по вопросам племенного дела наравне с лучшими хозяйствами России.



Параллельно у нас ведется работа по осуществлению обязательных племенных действий. Внедряем новый формат идентификации животных в соответствии с правилами, введенными в 2024 году и требованиями Россельхознадзора. Проводим контрольные дойки. Закрепили поголовье быков-производителей для искусственного осеменения. Параметры их отбора были довольно жесткими. Совместно с бонитерской службой Голштинской ассоциации и «Союзплем» проводим описание типа телосложения и экстерьера первотелок и т. д.



Можно ли говорить о том, что животноводство и растениеводство поддерживают друг друга в вашем бизнесе и помогают компенсировать негативные процессы на рынке?



Конечно, определенный эффект, когда целое больше, чем сумма его частей, у нас есть. Однако говорить о прямой компенсации, перераспределении средств и ресурсов тут нельзя. Это работает по-другому: растениеводство является ведущим направлением, а доля животноводства в выручке компании не очень велика — порядка 10-12 %. Даже с тем стадом, с тем валовым производством молока, которое у нас существует на данный момент (а мы, как я уже говорил, в десятке крупнейших производителей молока в республике), — она небольшая. Вообще молочное животноводство не относится к высокомаржинальным отраслям агробизнеса.







Прибыль аграриев «зашита» в пошлинах и низких ценах

Какие тенденции видите в аграрной отрасли, как они отражаются на бизнесе?



Главные тенденции последних лет, очевидные для всех сельхозпроизводителей, — снижение рентабельности и импортозамещение. Не буду оригинален, об этом говорят и эксперты, и аграрии — на растениеводство влияет растущая стоимость ресурсов с одной стороны и диспаритет цен на продукцию — с другой, и пока мы не видим перспектив изменения данной ситуации. Сельхозпроизводители оказались зажаты в тиски.



Есть момент по масличным. Прошлый год показал, что и здесь наблюдается диспаритет цен, они низкие на подсолнечник и рапс. Хотя должны быть как минимум чуть выше, чтобы мы чувствовали себя увереннее, получали более высокую рентабельность. Где-то в пошлинах и в низкой стоимости масличных «зашита» наша прибыль. Если изменится эта ситуация с ценами на зерновые и масличные, будет лучше всем.



Свое негативное влияние оказывают и неблагоприятные погодные условия: последние годы у нас в регионе то одно, то другое… В 2021-м и 2023-м были засухи. В 2022-м — урожай собрали высокий, но цены из-за увеличившегося производства рухнули. В этом году была ранняя весна, к началу мая мы посеяли 50 % от запланированного, появились всходы, и вдруг в первой декаде этого месяца пошел снег, сильно похолодало, температуры опускались ниже нуля. Все это опять дополнительные риски. Конечно, будем наблюдать, как будут чувствовать себя рапс, горох. Посмотрим, какие температуры и какое количество осадков ждут нас летом.







В животноводстве не проще?



Там тоже непростая ситуация. В прошлом году были очень плохие цены на сырое молоко. Продуктивность, в общем-то, высокая, но из-за того, что у нас достаточно много инвестировано в это направление, рентабельность получается пока низкая, поэтому прошлый год был для нас очень сложным, держались по доходности около нуля. В этом году пока все благополучно по стоимости сырья. Если так будет до конца года, думаю, что по молоку есть шансы выйти в плюс.



Одна из вечных проблем АПК, которая в последние два года особенно усилилась, — кадры. Сталкиваетесь ли вы с нехваткой рабочих рук и как с этим справляетесь?



Да, дефицит нарастает. И это дополнительный риск, главным образом, для наших новых проектов. Сегодня в холдинге трудятся 1,7 тыс. работников. Традиционно дефицит кадров наблюдается по всем направлениям, но особенно ощущается нехватка механизаторов, а также узкопрофильных специалистов по растениеводству и животноводству. «Август-Агро» плотно работает со студентами вузов, ссузов, со школьниками.







Активно привлекаем студентов учебных заведений на прохождение производственной практики; реализуем программы целевого обучения; проводим для ребят экскурсии на наших молочных комплексах и предприятиях для того, чтобы в дальнейшем они выбирали карьеру в сельском хозяйстве в целом и нашу компанию в частности. С начала 2024 года у нас на предприятиях прошли практику 73 студента из девяти учебных заведений Республики Татарстан, Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга. Очень многие хотели бы вернуться в наши хозяйства на очередную практику и даже готовы прийти к нам на работу по окончании учебных заведений. Это, безусловно, вселяет долю оптимизма.



Вопрос импортозамещения, как вы уже сказали, остается одним из главных. По каким направлениям отмечаете определенные успехи российского АПК? В каких сегментах бизнеса сами стали чаще покупать отечественное?



Что касается импортозамещения, оказалось, много чего зарубежного можно заменить из оборудования, техники, запчастей. Российский производитель меняется, растет, появляются новые производства, старые модернизируются, в том числе и с нашей помощью — мы подсказываем какие-то моменты. К примеру, договариваемся о производстве запчастей под размеры нашей техники. Учитывая, что парк сельхозмашин у нас один из крупнейших в России, поставщикам это тоже интересно.



Главное, чтобы этот напор не спадал, а внутри России была здоровая конкуренция: росли качество, надежность и технологичность отечественной продукции. И наша компания, в силу масштабов, — активный участник этих процессов, мы отчасти вовлечены в становление новых российских производств.







Какими инструментами государственной поддержки пользуетесь? Насколько вообще ощущается поддержка государства?



Без поддержки государства большинство проектов компании были бы невозможны. Мы стараемся воспользоваться всеми формами помощи, которые государство готово оказывать сельхозпроизводителям как на федеральном, так и на региональном уровне. Каждому аграрию они хорошо знакомы. Но подчеркну важность такого инструмента, как льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование. Оно, к большому сожалению, сокращается из года в год. А хотелось бы, чтобы поддержка по данному направлению не уменьшалась, ведь ставки по кредитам растут. Даже при сохранении высоких ставок увеличение лимитов очень помогло бы аграриям.



Сроки получения субсидии на льготное кредитование — это тоже важно. В этом году мы получили ее с опозданием. Обычно выплата происходила в феврале, а в этом году — в конце марта. Это поздно. Деньги аграриям нужны перед полевыми работами. Особенно с учетом ранних весны и сева.



Тем не менее при сложной экономической ситуации поддержка АПК сохраняется, и это — позитивный момент. Отмечу, что в Татарстане дополнительно к федеральным субсидиям действуют региональные меры поддержки, что играет очень ощутимую и значимую роль для развития сельхозотрасли. Это, например, возмещение затрат на техническую и технологическую модернизацию сельхозпроизводства, возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов зернотоковых хозяйств. Эти меры значимы для нас, они играют существенную роль в развитии наших сельхозпроизводств.

